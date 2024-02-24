트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1784 1...177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.05.17 16:27 #17831 거시경제 데이터(미국 일자리 수)에 대한 모델을 구축하고 싶었지만 코로나바이러스에 걸려 넘어졌을 때의 그 느낌 Aleksey Vyazmikin 2020.05.17 18:45 #17832 mytarmails : 예, 예, 우리 모델이 재교육되었습니다... 압축된 파일도 포럼에 맞지 않는 파일을 다운로드할 수 있는 링크입니다. https://dropmefiles.com.ua/56CDZB 내 표지판에 모델을 훈련, 나는 Akuras가 무엇인지 궁금해 그러나 표본을 연도(2019)로 늘리면 최소한 2018년의 추세는 볼 수 있습니다. 두 샘플을 병합하여 Accuracy=68.06261099409409를 얻었습니다. 그리고 일정에 따르면 새로운 나무의 경향은 옆으로 갔다. 말씀하신 대로 잘라야 했기 때문에 두 개의 샘플에 대해 별도로 훈련해야 한다고 결정했습니다. 결과는 다음과 같습니다. 당신의 정확도=65.46896295378517 내 정확도=68.03370090447281 mytarmailS 2020.05.17 19:51 #17833 막심 드미트리예프스키 : 거시경제 데이터(미국 일자리 수)에 대한 모델을 구축하고 싶었지만 코로나바이러스에 걸려 넘어졌을 때의 그 느낌 ))) 알렉세이 비아즈미킨 : 두 샘플을 병합하여 Accuracy=68.06261099409409를 얻었습니다. 그리고 일정에 따르면 새로운 나무의 경향은 옆으로 갔다. 즉, 당신과 나의 표시가 함께? 알렉세이 비아즈미킨 : 당신의 정확도=65.46896295378517 내 정확도=68.03370090447281 당신은 훌륭한 징후를 가지고 있습니다! 3% 차이, 이것은 매우 중요합니다 ... 아마도 이 특정 ZZ에 대해 구성된 기호가 있습니까? 1) 그리고 또 다른 질문, MT4에서 catboost를 어떻게 거래합니까? 2) 예를 들어 txt 파일에 신호를 쓰고 mt4의 어드바이저가 파일을 읽고 포즈를 열거나 닫는 등 mt4에서 R을 통해 거래할 수 있습니까? Mihail Marchukajtes 2020.05.18 07:54 #17837

확인하세요 여러분!!!! 광고로 받아들이지 마십시오. 그러나 나는 그들이 훈련에 대해 이야기하는 공개 날을 방문했고 일반적으로 긍정적인 결과가 있었습니다.

첫째, 파이썬을 배울 수 있고, 둘째, 잘 알려진 라이브러리 사용법을 가르칠 것입니다. 그러나 발표자는 내 질문 중 하나에 대해 약간 교활했지만 일상적인 일이지만 이 분야에서 지식을 향상시키고 싶은 사람이 있으면 묻습니다. 그들은 또한 고용 기회가 있습니다.

https://neural-university.ru/main.

그러나 나는 광고하지 않고 독점적으로 조언하지만 중재자는 나를 금지하지 않을 것입니다 ...... Опыт и проекты: стаж работы в области... mytarmailS 2020.05.18 08:18 #17838 알렉세이 비아즈미킨 : 3. 예, "거래처"를 찾습니다. 고맙습니다 알렉세이 비아즈미킨 : 아이디어에 따라 다릅니다. 여기 중 하나가 있습니다. 일반적인 추세 알고리즘, 매개변수 없음, 조정 없음, 하나의 신호 라인을 매끄럽게 하는 하나의 눈금만 있습니다. 예, 얼음처럼 보이지 않지만 다시 말하지만 매개 변수와 최적화가 없는 로봇, MO 없이 적응성 및 스펙트럼 분석만 있으면 일반 표시기로는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 7개월 동안 1700p. 이러한 로봇을 구현하려면 MT4, 주성분 방법 및 Pearson 상관 계수 계산을 작성해야 합니다. R에서는 모든 것이 이미 거기에 있고 mt4 xs에는 두 줄의 코드입니다. 거래 로봇 만들기 무역 시스템 리그. 우리는 기고글 토론 "거래신호에 가입하는 Mihail Marchukajtes 2020.05.18 08:24 #17839 mytarmailS : 고맙습니다 예를 들어 여기 그 중 하나가 있습니다. 일반적인 추세 알고리즘, 매개변수 없음, 조정 없음, 하나의 신호 라인을 매끄럽게 하는 하나의 눈금만 있습니다. 예, 얼음처럼 보이지 않지만 다시 말하지만 매개 변수와 최적화가 없는 로봇, MO 없이 적응성 및 스펙트럼 분석만 있으면 일반 표시기로는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 7개월 동안 1700p. 이러한 로봇을 구현하려면 MT4, 주성분 방법 및 Pearson 상관 계수 계산을 작성해야 합니다. R에서는 모든 것이 이미 거기에 있고 mt4 xs에는 두 줄의 코드입니다. 피어슨 계수는 정확히 Mt4 스크립트에 대한 것 같습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.05.18 09:21 #17840

막심 드미트리예프스키 :

거시경제 데이터(미국 일자리 수)에 대한 모델을 구축하고 싶었지만 코로나바이러스에 걸려 넘어졌을 때의 그 느낌

하나의 외부 요인은 장기간에 걸쳐 중요할 수 없습니다. 근처에 그룹을 최소한 몇 개 더 데려 가야합니다. 그래서 더 사실일 것입니다. 코로나바이러스는 고려되지 않았지만 위기와 비교하는 것이 가능/필요합니다. 적어도 어떤 요소가 중요하게 남아
확인하세요 여러분!!!! 광고로 받아들이지 마십시오. 그러나 나는 그들이 훈련에 대해 이야기하는 공개 날을 방문했고 일반적으로 긍정적인 결과가 있었습니다.
첫째, 파이썬을 배울 수 있고, 둘째, 잘 알려진 라이브러리 사용법을 가르칠 것입니다. 그러나 발표자는 내 질문 중 하나에 대해 약간 교활했지만 일상적인 일이지만 이 분야에서 지식을 향상시키고 싶은 사람이 있으면 묻습니다. 그들은 또한 고용 기회가 있습니다.
https://neural-university.ru/main.
그러나 나는 광고하지 않고 독점적으로 조언하지만 중재자는 나를 금지하지 않을 것입니다 ......
하나의 외부 요인은 장기간에 걸쳐 중요할 수 없습니다. 근처에 그룹을 최소한 몇 개 더 데려 가야합니다. 그래서 더 사실일 것입니다. 코로나바이러스는 고려되지 않았지만 위기와 비교하는 것이 가능/필요합니다. 적어도 어떤 요소가 중요하게 남아 있는지 강조 표시하십시오.