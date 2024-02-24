트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1788

발레리 야스트렘스키 :

보기 쉽습니다. 섹션을 선택하고 이러한 섹션의 주파수 응답이 모든 TF에서 어떻게 다른지 확인하고 차이점을 파악해야 합니다.

안녕하세요, 아직 결과가 있습니까? 코드를 볼 수 있습니까?
 
mytarmailS :

일반적으로 좋은 경우 배수 후 올빼미가 어떻게 작동하는지 관찰해야합니다. 그러면 더 정확할 것입니다. 다양한 EA 로직의 작업 효율이 다른 충분한 길이의 섹션이 있고 짧은 드레인 영역이 있습니다. 보고서를 보면 드레인 비율이 항상 예금 증가보다 높고 일반적으로 데이터가 없습니다. 큰 배수 후. 작은 방전 영역이 있으며 일반적으로 BP는 올빼미의 만족스러운 작업 영역으로 돌아갑니다. 저것들. AFC도 늦을 수 있습니다.

젠장, 내가 원을 자르고 있어))))))

 
mytarmailS :


글쎄, 나는 몰라, 생각하고, 시도한다. 나는 진입 점이 더 간단하고 더 객관적이지만 이것은 IMHO

당신의 가설을 검증하기 위해 구체적으로 무엇을 줄 수 있습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

가격과 레이블이 지정된 대상 - TS가 작동하는 것은 무엇이며 시스템이 벡터 00001111100의 형태로 엉망이 되는 것입니다.


다음과 같이 대차 대조표에서 ZZ를 간단히 수행할 수 있습니다.

그러나 이것은 진부합니다. 경사각도 고려하는 것이 좋습니다.


Karoch, 가격과 대차 대조표 자체를 알려주세요.

 

아마추어 무선 방법의 사용에 대한 몇 가지 정당성은 일련의 직교 함수로 임의 프로세스를 확장하는 Karhunen-Loev 정리입니다. 이것은 푸리에 전개와 다소 유사하지만 계수가 숫자가 아닌 랜덤 변수라는 점에서 크게 다릅니다.

우리에게 이 확장을 적용할 때의 문제는 a) 0차 근사값의 가격이 SB와 유사하며 이 확장은 예측 값이 없습니다. b) 더 정확한 근사값 - 가격은 본질적으로 그리고 복잡한 방식으로 비정상적이며, 이는 이 정리의 근본적인 비적용성으로 이어집니다(향후 ACF에 알려지지 않음).

 
mytarmailS :

가격과 레이블이 지정된 대상 - TS가 작동하는 것은 무엇이며 시스템이 벡터 00001111100의 형태로 엉망이 되는 것입니다.

봐, 가장 간단한 옵션 - 열었을 때 일정 기간 동안 이익이 있으면 "1"을 입력하고 손실이 있으면 0을 입력하십시오.

거래가 이루어지지 않은 사이트는 어떻게 해야 하나요? 대상 값이 3개라는 것이 밝혀졌습니다.

 
알렉세이 니콜라예프 :

아마추어 무선 방법의 사용에 대한 몇 가지 정당성은 일련의 직교 함수로 임의 프로세스를 확장하는 Karhunen-Loev 정리입니다. 이것은 푸리에 전개와 다소 유사하지만 계수가 숫자가 아닌 랜덤 변수라는 점에서 크게 다릅니다.

우리에게 이 확장을 적용할 때의 문제는 a) 0차 근사값의 가격이 SB와 유사하며 이 확장은 예측 값이 없습니다. b) 더 정확한 근사값 - 가격은 본질적으로 그리고 복잡한 방식으로 비정상적이며, 이는 이 정리의 근본적인 비적용성으로 이어집니다(향후 ACF에 알려지지 않음).

VR 상태의 틀은 무엇입니까? 첫 번째 근사치에서 고려해야 할 매개변수, 평균, 행동 설명, 등급 지정 방법, 현재, 척도를 1분에서 틱으로 연결하는 방법.

mytarmailS :

가격과 레이블이 지정된 대상 - TS가 작동하는 것은 무엇이며 시스템이 벡터 00001111100의 형태로 엉망이 되는 것입니다.

솔직히 각 가격에 0 또는 1))))))를 넣어야 한다는 것을 즉시 이해하지 못했다면

 
mytarmailS :


Karoch, 가격과 대차 대조표 자체를 알려주세요.

버릴 기간은?

표준 보고서가 작동합니까?
 
알렉세이 비아즈미킨 :

버릴 기간은?

표준 보고서가 작동합니까?

당신이 원하는 것을 위해 그러나 합리적인 한도 내에서 그러나 가격과 균형을 부탁드립니다. 그래서 더 이상 내 노트북을 괴롭히지 않도록)

