트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1791

새 코멘트

[삭제] 2020.05.23 07:39 #17901

Forex 책 판매

파일:
DBDDA14C-0B70-4C45-B164-0E0512CBCC09.jpeg 796 kb

mytarmailS 2020.05.23 07:59 #17902

막심 드미트리예프스키 :

하하하)))) 일종의 zashkvar)))

듣다! 여기에 아이디어가 있습니다. 파이썬으로 자신의 플랫폼을 작성하는 것이 어렵습니까? 거래하지 않고 차트를 살펴보고 편리하도록 차트와 상호 작용하는 방법 등을 확인하십시오.

Renat Akhtyamov 2020.05.23 08:27 #17903

막심 드미트리예프스키 :

아하하하

[삭제] 2020.05.23 08:41 #17904

mytarmailS :

스트레이트 플랫폼? 나는 x, 나는 데이터 분석만 한다. 아이디어는 간단하지만 왜

[삭제] 2020.05.23 08:49 #17905

그건 그렇고, 아주 좋은 책들입니다. 순수한 경험주의. 여기에서 VR용 MO로 작업하는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 물론 판매에 대해 농담을 했습니다.)

mytarmailS 2020.05.23 09:05 #17906

막심 드미트리예프스키 :

AMO를 대화식으로 가르치기 위해 일정에 맞게 진입점을 찌르고 가르치게 하고 처벌할 수도 있습니다. 사용 방법에 대한 멋진 아이디어가 있으며 모든 거래자를 위한 제품을 만들 수도 있습니다.

네, 그렇게 생각했습니다 ;)

[삭제] 2020.05.23 09:08 #17907

mytarmailS :

글쎄요, 그것은 오직 오픈 소스 제품일 것입니다.) 웹에서 바로 수행된다면 말입니다. 잘 모르겠어 특히나 기억에 남을 것 같아

Aleksey Nikolayev 2020.05.23 11:13 #17908

발레리 야스트렘스키 :

그렇다면 문제는 올바른 모델을 선택한 다음 의미 있는 매개변수를 선택하는 방법입니다.

분명히, 그것은 당신이 모델에서 무엇을 필요로 하는지와 그것이 얼마나 잘 하느냐에 달려 있습니다. 동일한 모델을 다른 방식으로 사용할 수 있으며 그 정확성은 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 앞서 언급한 Ornstein-Uhlenbeck을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

1) 그에 의해 잘 설명된 가격 세그먼트를 찾고 모델을 사용하여 가격을 예측합니다.

2) 이 모델은 어떤 균형 수준 주변에서 무작위 가격 변동을 설명하는 데 자주 사용된다는 점을 상기할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 형식으로 다시 작성해야 합니다. p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), 여기서 매개변수 p0은 이 균형 가격을 의미합니다. 다른 한편, 균형 가격은 몇 가지 근본적인 고려 사항을 기반으로 계산할 수 있으며 이 두 균형 가격의 발산-수렴(발생하는 경우)을 거래하려고 합니다.

발레리 야스트렘스키 :

그리고 SB(의사)는 저에게 매우 논리적이지 않습니다. Wiener 프로세스는 이산 시간을 사용합니다. 브라운 케이스와 비슷합니다.)

여기서 공자가 말한 "이름 수정"으로 시작해야합니다) SB와 Wiener 프로세스는 매우 유사한 개념(수학적 모델)입니다. 그들 사이의 근본적인 차이점은 시간 장치에 있습니다. SB의 경우 이산적이며 win-go의 경우 연속적입니다. 동시에 SB는 이산적인 순간에 취함으로써 vin-th로부터 얻을 수 있고, vin-th는 극한에 통과함으로써 SB로부터 얻을 수 있다. 브라운 운동은 다양한 수학적 모델과 일치시킬 수 있는 실제 물리적 과정입니다. 이러한 모델을 브라운 운동이라고도 하기 때문에 혼동이 발생합니다.

신호 지표 기반 거래 흥미로운 것 엘리엇 파동 이론에 기반한

Aleksey Vyazmikin 2020.05.23 11:27 #17909

mytarmails :

아, 그리고 당신은 이 형식으로 저를 괴롭혔습니다. 저는 Excel을 배우고 잔액 데이터를 반올림해야 했습니다. 그렇지 않으면 어리석게도 R에서 파일을 읽을 수 없었습니다. 아마도 뱉어내고 Excel에서 수정하는 데 한 시간을 낭비했을 것입니다.

그런데 새로운 사실을 발견했습니다. :) 사실 이것은 표준 보고서 형식이고 제가 변경한 것은 아닙니다. 일반적으로 엑셀을 잘 모르시는 분들은 메모장만 바꾸면 다 해결되더라구요 :)

mytarmails :

그게 무슨 일이야

적어도 눈으로 모든 것이 윙윙 거리고 있는지 확인할 수 있습니다. 윙윙 거리기를 바랍니다))

대차 대조표가 다릅니다 - 어딘가에 그들이 너무 영리했습니다

mytarmails :

젠장! , 커피를 마셨고 보간하는 것은 옳지 않다고 생각했지만 TS가 오랫동안 거래되지 않으면 강한 편향이있을 수 있습니다. 젠장, 당신은 필요합니다 ..... 계산해야합니다. 각 양초에 균형을 맞춰 실제와 같게 하고, 그렇지 않으면 아무 것도, 그렇지 않으면 믿을 수 없는 절단을 할 것입니다....

각 양초의 잔액을 계산할 수 있습니까? 그리고 나서 코딩하고 생각할 기분이 아닙니다. :)

그래서 나는 처음에 우리가 포지션의 개시일과 마감일 이 필요하다는 것을 알았다. 전략에서 추가 주문이 이상하게 열리고 비교적 빨리 마감되는 것으로 나타났습니다 :) 즉. 볼륨은 2로트이므로 모든 작업이 복잡합니다. 따라서 예, 각각의 새 막대에서 균형을 유지할 수 있습니다.

새로운 바 오픈 당시의 날짜, 상황과의 균형을 추가했습니다. 이전 막대에서 "유형" 열이 "매수" 또는 "매도"이고 현재 열에서 "NONE"이 된 경우 이는 이전 막대에서 해당 위치가 완전히 닫혔거나 부분적으로만 닫힐 수 있음을 의미합니다. 닫히면 열의 표시기만 Lot가 변경됩니다.

파일:
Balans.zip 1040 kb

잘 작동하는 거래 시스템! BrainSystem: 설정 질문 Experts: MQL5 Programming for

Valeriy Yastremskiy 2020.05.23 13:13 #17910

알렉세이 니콜라예프 :

분명히, 그것은 모델에서 필요한 것과 그것이 얼마나 잘 수행하는지에 달려 있습니다. 동일한 모델을 다른 방식으로 사용할 수 있으며 그 정확성은 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 앞서 언급한 Ornstein-Uhlenbeck을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

1) 그에 의해 잘 설명된 가격 세그먼트를 찾고 모델을 사용하여 가격을 예측합니다.

2) 이 모델은 어떤 균형 수준 주변에서 무작위 가격 변동을 설명하는 데 자주 사용된다는 점을 상기할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 형식으로 다시 작성해야 합니다. p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), 여기서 매개변수 p0은 이 균형 가격을 의미합니다. 다른 한편, 균형 가격은 몇 가지 근본적인 고려 사항을 기반으로 계산할 수 있으며 이 두 균형 가격의 발산-수렴(발생하는 경우)을 거래하려고 합니다.

여기서 공자가 말한 "이름 수정"으로 시작해야합니다) SB와 Wiener 프로세스는 매우 유사한 개념(수학적 모델)입니다. 그들 사이의 근본적인 차이점은 시간 장치에 있습니다. SB의 경우 이산적이며 win-go의 경우 연속적입니다. 동시에 SB는 이산적인 순간에 취함으로써 vin-th로부터 얻을 수 있고, vin-th는 극한에 통과함으로써 SB로부터 얻을 수 있다. 브라운 운동은 다양한 수학적 모델과 일치시킬 수 있는 실제 물리적 과정입니다. 이러한 모델을 브라운 운동이라고도 하기 때문에 혼동이 발생합니다.

고마워. 흥미로운 아이디어입니다. 사이트 모델별 설명 정도에 따라 행의 섹션을 선택/분리합니다. 모델이 이 시리즈를 잘 설명하는지 또는 잘못 설명하는지 즉시 결정하는 방법뿐입니다. 상관관계를 바로 얻을 수 없습니다. 하지만 그 안에 무언가가 있습니다. 질문/과제는 예측이 아니라 시리즈의 동작을 변경하는 데 있습니다.

용어와 그 명확성은 삶을 더 쉽게 만듭니다.)))) 처음에는 무한 시간에 마이너스에서 플러스 무한대까지 범위의 SB가 있고 그 다음에야
하하하)))) 일종의 zashkvar)))
듣다! 여기에 아이디어가 있습니다. 파이썬으로 자신의 플랫폼을 작성하는 것이 어렵습니까? 거래하지 않고 차트를 살펴보고 편리하도록 차트와 상호 작용하는 방법 등을 확인하십시오.
그렇다면 문제는 올바른 모델을 선택한 다음 의미 있는 매개변수를 선택하는 방법입니다.
분명히, 그것은 당신이 모델에서 무엇을 필요로 하는지와 그것이 얼마나 잘 하느냐에 달려 있습니다. 동일한 모델을 다른 방식으로 사용할 수 있으며 그 정확성은 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 앞서 언급한 Ornstein-Uhlenbeck을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
1) 그에 의해 잘 설명된 가격 세그먼트를 찾고 모델을 사용하여 가격을 예측합니다.
2) 이 모델은 어떤 균형 수준 주변에서 무작위 가격 변동을 설명하는 데 자주 사용된다는 점을 상기할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 형식으로 다시 작성해야 합니다.
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), 여기서 매개변수 p0은 이 균형 가격을 의미합니다. 다른 한편, 균형 가격은 몇 가지 근본적인 고려 사항을 기반으로 계산할 수 있으며 이 두 균형 가격의 발산-수렴(발생하는 경우)을 거래하려고 합니다.
그리고 SB(의사)는 저에게 매우 논리적이지 않습니다. Wiener 프로세스는 이산 시간을 사용합니다. 브라운 케이스와 비슷합니다.)
여기서 공자가 말한 "이름 수정"으로 시작해야합니다)
SB와 Wiener 프로세스는 매우 유사한 개념(수학적 모델)입니다. 그들 사이의 근본적인 차이점은 시간 장치에 있습니다. SB의 경우 이산적이며 win-go의 경우 연속적입니다. 동시에 SB는 이산적인 순간에 취함으로써 vin-th로부터 얻을 수 있고, vin-th는 극한에 통과함으로써 SB로부터 얻을 수 있다.
브라운 운동은 다양한 수학적 모델과 일치시킬 수 있는 실제 물리적 과정입니다. 이러한 모델을 브라운 운동이라고도 하기 때문에 혼동이 발생합니다.
아, 그리고 당신은 이 형식으로 저를 괴롭혔습니다. 저는 Excel을 배우고 잔액 데이터를 반올림해야 했습니다. 그렇지 않으면 어리석게도 R에서 파일을 읽을 수 없었습니다. 아마도 뱉어내고 Excel에서 수정하는 데 한 시간을 낭비했을 것입니다.
그런데 새로운 사실을 발견했습니다. :) 사실 이것은 표준 보고서 형식이고 제가 변경한 것은 아닙니다. 일반적으로 엑셀을 잘 모르시는 분들은 메모장만 바꾸면 다 해결되더라구요 :)
그게 무슨 일이야
적어도 눈으로 모든 것이 윙윙 거리고 있는지 확인할 수 있습니다. 윙윙 거리기를 바랍니다))
대차 대조표가 다릅니다 - 어딘가에 그들이 너무 영리했습니다
젠장! , 커피를 마셨고 보간하는 것은 옳지 않다고 생각했지만 TS가 오랫동안 거래되지 않으면 강한 편향이있을 수 있습니다. 젠장, 당신은 필요합니다 ..... 계산해야합니다. 각 양초에 균형을 맞춰 실제와 같게 하고, 그렇지 않으면 아무 것도, 그렇지 않으면 믿을 수 없는 절단을 할 것입니다....
각 양초의 잔액을 계산할 수 있습니까? 그리고 나서 코딩하고 생각할 기분이 아닙니다. :)
그래서 나는 처음에 우리가 포지션의 개시일과 마감일 이 필요하다는 것을 알았다. 전략에서 추가 주문이 이상하게 열리고 비교적 빨리 마감되는 것으로 나타났습니다 :) 즉. 볼륨은 2로트이므로 모든 작업이 복잡합니다. 따라서 예, 각각의 새 막대에서 균형을 유지할 수 있습니다.
새로운 바 오픈 당시의 날짜, 상황과의 균형을 추가했습니다. 이전 막대에서 "유형" 열이 "매수" 또는 "매도"이고 현재 열에서 "NONE"이 된 경우 이는 이전 막대에서 해당 위치가 완전히 닫혔거나 부분적으로만 닫힐 수 있음을 의미합니다. 닫히면 열의 표시기만 Lot가 변경됩니다.
고마워. 흥미로운 아이디어입니다. 사이트 모델별 설명 정도에 따라 행의 섹션을 선택/분리합니다. 모델이 이 시리즈를 잘 설명하는지 또는 잘못 설명하는지 즉시 결정하는 방법뿐입니다. 상관관계를 바로 얻을 수 없습니다. 하지만 그 안에 무언가가 있습니다. 질문/과제는 예측이 아니라 시리즈의 동작을 변경하는 데 있습니다.
용어와 그 명확성은 삶을 더 쉽게 만듭니다.)))) 처음에는 무한 시간에 마이너스에서 플러스 무한대까지 범위의 SB가 있고 그 다음에야 규칙이 있습니다. Wienerovsky는 즉시 규칙에 있었습니다.))) 따라서 분명히 더 가깝습니다.)))