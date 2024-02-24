트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1781 1...177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.05.11 15:40 #17801 알렉세이 비아즈미킨 : 날짜를 삭제하지 않았습니다. 파일 공간을 덜 차지하기 위해 저장하지 않았을 뿐입니다. 왜 필요한가요? 글쎄, 시간은 변동성의 간접적인 신호이며, 시간에 따라 계절적이며, 능동적인 거래 시간이 있고, 수동적인 시간이 있습니다. 알렉세이 비아즈미킨 : 예측변수를 처음부터 순차적으로 파일에 저장한 다음 훈련을 위해 로드하면 되지 않나요? 저장할 수 있지만 모델을 훈련하려면 환경에서 이 행렬을 로드해야 합니다. 그게 전부입니다. 끝)) 또는 오히려 더 일찍, 술어로 행렬 자체를 형성하는 단계에서 알렉세이 비아즈미킨 : 현재 기가바이트 미만의 훈련용 샘플이 있습니다. CatBoost는 쉽게 대처할 수 있지만 지금은 감히 R로 유전 트리를 구축할 수 없습니다... 와~ 공연이 작지 않은데 사인이 몇 개인지 궁금하다. 유전 나무 란 무엇입니까? 알렉세이 비아즈미킨 : 1) 볼륨을 사용합니까, 아니면 볼륨으로 더 편리합니까? 2) 예측 변수를 조정하기 위해 ZZ 매개변수가 필요하지 않습니까? 3) 데이터 왜곡에 대해 이해하지 못했습니다. 영점 막대에 있는 막대의 모든 데이터를 알기 위해 데이터를 이동해야 합니까? 그렇다면 제로 바를 엿볼 수 있습니까? 1) 단순) 2) 어때요? 그리고 3Z에 대한 예측 변수를 어떻게 설정합니까? 3) 글쎄요, 양초가 열리거나 그런 게 있는데, 이건 이미 왜곡이거든요. 왜냐하면 그것들은 종가에 따라야 하기 때문이고, 그러면 곧바로 많은 오해가 생기고, 어떻게, 어떻게 목표를 세워야 할 징조가 생깁니다. 등 (불필요한 목표 고통), 당신이 당신 아래에서 무언가를 변경하면 항상 자신과 다른 사람을 위해 원본을 남겨 두어야합니다) 추적 작업(함수 그래프 작성) 이동 평균 FOREX - 동향, 예측 [삭제] 2020.05.11 16:05 #17802 이제 클러스터링에서 Moshka를 끝내고 있습니다. 순전히 클러스터에서는 제대로 훈련되지 않았으므로 기능에 증분을 추가하겠습니다. 다른 예시 mytarmailS 2020.05.11 19:13 #17803 막심 드미트리예프스키 : 이제 클러스터링에서 Moshka를 끝내고 있습니다. 순전히 클러스터에서는 제대로 훈련되지 않았으므로 기능에 증분을 추가하겠습니다. 다른 예시 차트에 무엇이 있습니까? 증분과 함께 입력? 균형 차트? [삭제] 2020.05.11 19:37 #17804 mytarmailS : 차트에 무엇이 있습니까? 증분 및 없는 유형? 균형 차트? 훈련 및 테스트, 포인트 균형 증분 없음, 클러스터만 증분은 아무것도 하지 않는다 mytarmailS 2020.05.11 19:59 #17805 막심 드미트리예프스키 : 훈련 및 테스트, 포인트 균형 증분 없음, 클러스터만 증분은 아무것도 하지 않는다 클러스터를 "얇아지게" 시도하십시오. 예를 들어 가격에 따라 구축된 클러스터 벡터가 있고 가격은 "P" 클러스터 "C"입니다. 가격 - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 클러스터 번호 1111111112222222222211111111111222222222222222 클러스터에서 클러스터로의 전환만 남김 가격 - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 클러스터 번호 111111111 2 222222222 1 111111111111 2 22222222222222 R R R 2 1 2 이 모든 찌꺼기를 버리면 아마도 소음이 제거되고 샘플이 크게 줄어 듭니다. 해보세요 흠으로 한번 해봤어요 [삭제] 2020.05.11 20:08 #17806 mytarmailS : 클러스터를 "얇아지게" 시도하십시오. 예를 들어 가격에 따라 구축된 클러스터 벡터가 있고 가격은 "P" 클러스터 "C"입니다. 가격 - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 클러스터 번호 1111111112222222222211111111111222222222222222 클러스터에서 클러스터로의 전환만 남김 가격 - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 클러스터 번호 111111111 2 222222222 1 111111111111 2 22222222222222 르르르르 2 1 2 이 모든 찌꺼기를 버리면 아마도 소음이 제거되고 샘플이 크게 줄어 듭니다. 해보세요 흠으로 한번 해봤습니다 이미 했다면 의미가 없다. mytarmailS 2020.05.11 20:11 #17807 막심 드미트리예프스키 : 이미 했다면 의미가 없다. 공중에서 결론을 내리지 마십시오 첫 번째는 흠이었고 두 번째로 작업은 다르지만 상당한 개선을 이루었습니다. [삭제] 2020.05.11 20:15 #17808 mytarmailS : 공중에서 결론을 내리지 마십시오 첫 번째는 흠이었고 두 번째로 작업은 다르지만 상당한 개선을 이루었습니다. 이해할 수 없는 결과를 초래하는 너무 황량한 찌꺼기) mytarmailS 2020.05.11 20:26 #17809 막심 드미트리예프스키 : 이해할 수 없는 결과를 초래하는 너무 황량한 찌꺼기) R의 서기는 반 줄이지만, 자랑스러운 파이썬에게는 귀찮은 일입니까? 흠.. Valeriy Yastremskiy 2020.05.12 10:00 #17810 막심 드미트리예프스키 : 이제 클러스터링에서 Moshka를 마무리하고 있습니다. 순전히 클러스터에서는 제대로 훈련되지 않았으므로 기능에 증분을 추가하겠습니다. 다른 예시 무엇을 공유합니까? 그리고 증분이 당신에게 적합하지 않았습니다. 실제로, 그들은 시간을 고려하여 속도를 제공합니다. 하지만 평균을 내지 않고는 할 수 없습니다. 그러나 평균 값을 고려하기 시작하면 야생이 빨리 나타납니다. 어딘가에는 작동하는 중간이 있어야 합니다. 마지막 틱, 바, 이것은 충분하지 않지만 조금 더 거칠습니다. 1...177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
날짜를 삭제하지 않았습니다. 파일 공간을 덜 차지하기 위해 저장하지 않았을 뿐입니다. 왜 필요한가요?
글쎄, 시간은 변동성의 간접적인 신호이며, 시간에 따라 계절적이며, 능동적인 거래 시간이 있고, 수동적인 시간이 있습니다.
예측변수를 처음부터 순차적으로 파일에 저장한 다음 훈련을 위해 로드하면 되지 않나요?
저장할 수 있지만 모델을 훈련하려면 환경에서 이 행렬을 로드해야 합니다. 그게 전부입니다. 끝)) 또는 오히려 더 일찍, 술어로 행렬 자체를 형성하는 단계에서
현재 기가바이트 미만의 훈련용 샘플이 있습니다. CatBoost는 쉽게 대처할 수 있지만 지금은 감히 R로 유전 트리를 구축할 수 없습니다...
와~ 공연이 작지 않은데 사인이 몇 개인지 궁금하다.
유전 나무 란 무엇입니까?
1) 볼륨을 사용합니까, 아니면 볼륨으로 더 편리합니까?
2) 예측 변수를 조정하기 위해 ZZ 매개변수가 필요하지 않습니까?
3) 데이터 왜곡에 대해 이해하지 못했습니다. 영점 막대에 있는 막대의 모든 데이터를 알기 위해 데이터를 이동해야 합니까? 그렇다면 제로 바를 엿볼 수 있습니까?
1) 단순)
2) 어때요? 그리고 3Z에 대한 예측 변수를 어떻게 설정합니까?
3) 글쎄요, 양초가 열리거나 그런 게 있는데, 이건 이미 왜곡이거든요. 왜냐하면 그것들은 종가에 따라야 하기 때문이고, 그러면 곧바로 많은 오해가 생기고, 어떻게, 어떻게 목표를 세워야 할 징조가 생깁니다. 등 (불필요한 목표 고통), 당신이 당신 아래에서 무언가를 변경하면 항상 자신과 다른 사람을 위해 원본을 남겨 두어야합니다)
이제 클러스터링에서 Moshka를 끝내고 있습니다. 순전히 클러스터에서는 제대로 훈련되지 않았으므로 기능에 증분을 추가하겠습니다.
훈련 및 테스트, 포인트 균형
증분 없음, 클러스터만
증분은 아무것도 하지 않는다
클러스터를 "얇아지게" 시도하십시오.
예를 들어 가격에 따라 구축된 클러스터 벡터가 있고 가격은 "P" 클러스터 "C"입니다.
가격 - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
클러스터 번호 1111111112222222222211111111111222222222222222
클러스터에서 클러스터로의 전환만 남김
가격 - R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
클러스터 번호 111111111 2 222222222 1 111111111111 2 22222222222222
이 모든 찌꺼기를 버리면 아마도 소음이 제거되고 샘플이 크게 줄어 듭니다.
해보세요 흠으로 한번 해봤어요
공중에서 결론을 내리지 마십시오
첫 번째는 흠이었고 두 번째로 작업은 다르지만 상당한 개선을 이루었습니다.
이해할 수 없는 결과를 초래하는 너무 황량한 찌꺼기)
R의 서기는 반 줄이지만, 자랑스러운 파이썬에게는 귀찮은 일입니까?
무엇을 공유합니까? 그리고 증분이 당신에게 적합하지 않았습니다. 실제로, 그들은 시간을 고려하여 속도를 제공합니다. 하지만 평균을 내지 않고는 할 수 없습니다. 그러나 평균 값을 고려하기 시작하면 야생이 빨리 나타납니다. 어딘가에는 작동하는 중간이 있어야 합니다. 마지막 틱, 바, 이것은 충분하지 않지만 조금 더 거칠습니다.