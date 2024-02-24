트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1790 1...178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 21:41 #17891 mytarmailS : 그럼 500k 분 :) 아니요, 먼저 간단하게 시도해 보겠습니다. 균형과 가격만 그리고 날짜가 없는 차트와 잔액을 어떻게 비교할 수 있습니까? Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 21:47 #17892 테스트와 시장의 비율))) 반죽이 맞을 때 맞습니다. 표준화하는 것은 불가능하며 항상 따라야 합니다. 시장 유형처럼)))) 아내가 파이를 만든다))))) Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 21:49 #17893 알렉세이 비아즈미킨 : 그리고 날짜가 없는 차트와 잔액을 어떻게 비교할 수 있습니까? 균형의 변화는 입구가 더 일찍 있었다는 것을 의미합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 21:53 #17894 발레리 야스트렘스키 : 균형의 변화는 입구가 더 일찍 있었다는 것을 의미합니다. 모호한 접근... Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 21:59 #17895 알렉세이 비아즈미킨 : 모호한 접근... 어드바이저가 작동하지 않는 영역을 잘라낼 수 있습니다. 그래서 더 정확할 것입니다. 분석할 데이터가 줄어듭니다. Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 22:04 #17896 발레리 야스트렘스키 : 어드바이저가 작동하지 않는 영역을 잘라낼 수 있습니다. 그래서 더 정확할 것입니다. 분석할 데이터가 줄어듭니다. 제 생각에는 작동하지 않을 것입니다. 비 거래 영역을 버리면 지표 방법이 작동하지 않습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 22:12 #17897 알렉세이 비아즈미킨 : 제 생각에는 작동하지 않을 것입니다. 비 거래 영역을 버리면 지표 방법이 작동하지 않습니다. 거래 영역은 이익에서 손실까지 효율성이 다른 영역입니다. 그들은 목표 값을 가지고 있습니다. 비 거래 사이트는 정보가없는 섹션이며 테스터에서 몰아 내기 만하면 유용합니다. 테스터 평가를 위한 거래가 아닌 교육을 위해 거래 사이트를 사용할 수 있습니다. 주요 평가는 지표가 아니라 조언자입니다. Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 22:35 #17898 mytarmailS : 그럼 500k 분 :) 아니요, 먼저 간단하게 시도해 보겠습니다. 균형과 가격만 신청합니다. 파일: 000.zip 5379 kb Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 22:38 #17899 발레리 야스트렘스키 : 거래 영역은 이익에서 손실까지 효율성이 다른 영역입니다. 그들은 목표 값을 가지고 있습니다. 비 거래 사이트는 정보가없는 섹션이며 테스터에서 몰아 내기 만하면 유용합니다. 테스터 평가를 위한 거래가 아닌 교육을 위해 거래 사이트를 사용할 수 있습니다. 주요 평가는 지표가 아니라 조언자입니다. 차트에서 정보가 필요하고 기록을 건너뛰지 않고 얻을 수 있는 경우 거래와 관련이 있습니다. 그렇지 않으면 왜곡되고 동일한 파동 진폭이 잘못 계산됩니다. 시장 진입 당시 이 정보는 이미 알려져 있으므로 모델을 구축하는 데도 필요합니다. mytarmailS 2020.05.23 07:12 #17900 알렉세이 비아즈미킨 : 신청합니다. 아, 그리고 당신은 이 형식으로 저를 괴롭혔습니다. 저는 Excel을 배우고 잔액 데이터를 반올림해야 했습니다. 그렇지 않으면 어리석게도 R에서 파일을 읽을 수 없었습니다. 아마도 뱉어내고 Excel에서 수정하는 데 한 시간을 낭비했을 것입니다. 알렉세이 비아즈미킨 : 그리고 날짜가 없는 차트와 잔액을 어떻게 비교할 수 있습니까? 실제로 잔고도 각 양초에 대해 계산되고 차트가 비교될 것이라고 생각했습니다))) 하지만 ..(( 이 방법으로 문제를 해결했습니다. 잔액의 시작 및 종료 날짜/시간을 가져 와서 OHLC 파일의 가격을 동일한 날짜로 정렬했습니다. 즉, OHLC 파일은 같은 분에서 시작하여 같은 분에 끝납니다. 균형. 그런 다음 나는 단순히 가격으로 잔액을 보간(확장)했습니다. 그게 무슨 일이야 모든 것이 윙윙거리는지 확인할 수 있습니다. 적어도 눈으로 윙윙거리는 소리가 나기를 바랍니다.)) 이제 실험을 해보자 UPD============= 젠장! , 커피를 마셨고 보간하는 것은 옳지 않다고 생각했지만 TS가 오랫동안 거래되지 않으면 강한 편향이있을 수 있습니다. 젠장, 당신은 필요합니다 ..... 계산해야합니다. 각 양초에 균형을 맞춰 실제와 같게 하고, 그렇지 않으면 아무 것도, 그렇지 않으면 믿을 수 없는 절단을 할 것입니다.... 각 양초의 잔액을 계산할 수 있습니까? 그리고 나서 코딩하고 생각할 기분이 아니에요 :) 10포인트 3.mq4 MT5에서 어레이를 강제로 지우시겠습니까? 엘리엇 파동 이론에 기반한 1...178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그럼 500k 분 :)
아니요, 먼저 간단하게 시도해 보겠습니다. 균형과 가격만
그리고 날짜가 없는 차트와 잔액을 어떻게 비교할 수 있습니까?
균형의 변화는 입구가 더 일찍 있었다는 것을 의미합니다.
모호한 접근...
어드바이저가 작동하지 않는 영역을 잘라낼 수 있습니다. 그래서 더 정확할 것입니다. 분석할 데이터가 줄어듭니다.
제 생각에는 작동하지 않을 것입니다. 비 거래 영역을 버리면 지표 방법이 작동하지 않습니다.
거래 영역은 이익에서 손실까지 효율성이 다른 영역입니다. 그들은 목표 값을 가지고 있습니다. 비 거래 사이트는 정보가없는 섹션이며 테스터에서 몰아 내기 만하면 유용합니다. 테스터 평가를 위한 거래가 아닌 교육을 위해 거래 사이트를 사용할 수 있습니다.
주요 평가는 지표가 아니라 조언자입니다.
신청합니다.
차트에서 정보가 필요하고 기록을 건너뛰지 않고 얻을 수 있는 경우 거래와 관련이 있습니다. 그렇지 않으면 왜곡되고 동일한 파동 진폭이 잘못 계산됩니다. 시장 진입 당시 이 정보는 이미 알려져 있으므로 모델을 구축하는 데도 필요합니다.
아, 그리고 당신은 이 형식으로 저를 괴롭혔습니다. 저는 Excel을 배우고 잔액 데이터를 반올림해야 했습니다. 그렇지 않으면 어리석게도 R에서 파일을 읽을 수 없었습니다. 아마도 뱉어내고 Excel에서 수정하는 데 한 시간을 낭비했을 것입니다.
실제로 잔고도 각 양초에 대해 계산되고 차트가 비교될 것이라고 생각했습니다))) 하지만 ..((
이 방법으로 문제를 해결했습니다. 잔액의 시작 및 종료 날짜/시간을 가져 와서 OHLC 파일의 가격을 동일한 날짜로 정렬했습니다. 즉, OHLC 파일은 같은 분에서 시작하여 같은 분에 끝납니다. 균형. 그런 다음 나는 단순히 가격으로 잔액을 보간(확장)했습니다.
그게 무슨 일이야
모든 것이 윙윙거리는지 확인할 수 있습니다. 적어도 눈으로 윙윙거리는 소리가 나기를 바랍니다.))
이제 실험을 해보자
UPD=============
젠장! , 커피를 마셨고 보간하는 것은 옳지 않다고 생각했지만 TS가 오랫동안 거래되지 않으면 강한 편향이있을 수 있습니다. 젠장, 당신은 필요합니다 ..... 계산해야합니다. 각 양초에 균형을 맞춰 실제와 같게 하고, 그렇지 않으면 아무 것도, 그렇지 않으면 믿을 수 없는 절단을 할 것입니다....
각 양초의 잔액을 계산할 수 있습니까? 그리고 나서 코딩하고 생각할 기분이 아니에요 :)