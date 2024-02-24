트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1779

새 코멘트
 
mytarmailS :

무역 차트를 보여

잘 분류된 컷과 영역이 보입니다.

각 막대에서 활성화된 경우입니다.



 
알렉세이 비아즈미킨 :

잘 분류된 컷과 영역이 보입니다.

각 막대에서 활성화된 경우입니다.

응 내꺼같아...

글쎄, 당신은 생각하고 오류를 줄여야합니다 ...

나는 두 가지 방법을 본다

1) 기능의 품질을 향상시킵니다. 두 페이지 전에 썼던 것입니다.

2) 가격을 변경/원활하게 하되, 교육을 받기 전에 사실이 순조롭게 된 후에는 아무 소용이 없습니다.

 
mytarmailS :

응 내꺼같아...

글쎄, 당신은 생각하고 오류를 줄여야합니다 ...

나는 두 가지 방법을 본다

1) 기능의 품질을 향상시킵니다. 두 페이지 전에 썼던 것입니다.

2) 가격을 변경/원활하게 하되, 교육을 받기 전에 사실이 순조롭게 된 후에는 아무 소용이 없습니다.

우리가 같은 예측 변수를 가지고 있다고 생각합니까? :)

현재 상황에서 무언가를 짜낼 수 있습니다. 전략에 대해 생각하십시오.

조건 추가 - 현재 ZZ 세그먼트에 대해서만 활성화됩니다. 우리는 차례를 잡습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

우리가 같은 예측 변수를 가지고 있다고 생각합니까? :)

OHLC에서 다양한 것들을 생성할 수 있다고 생각하시나요? :)

같은 타겟...

아쿠라시는 그대로..

 
mytarmailS :

OHLC에서 다양한 것들을 생성할 수 있다고 생각하시나요? :)

같은 타겟...

아쿠라시는 그대로..

예를 들어, 나는 순수한 수익이 없습니다.

원하는 대로 OHLC를 재설정하고 예측 변수를 생성하고 시너지를 테스트할 수 있습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

예를 들어, 나는 순수한 수익이 없습니다.

원하는 대로 OHLC를 재설정하고 예측 변수를 생성하고 시너지를 테스트할 수 있습니까?

벗어, 보자 ....하지만 오늘은 확실히 보지 않을거야, 미안, 이제 머리를 다른 주제로

 
알렉세이 비아즈미킨 :

따라서 옵션이 아닙니다. 나는 아파트에서 너무 많이 마셨다.

물론 활성화 임계값을 0.65 - 매수 및 0.35 - 매도로 이동할 수 있습니다.


훈련에 참여하지 않은 이력에 대한 보고가 항상 더 많으며 지속적인 손실이 있습니까?

> 물론 활성화 임계값 0.65 - 매수 및 0.35 - 매도를 이동할 수 있습니다.

그리고 얼마나 자주, 언제 이러한 매개변수를 수정할 것입니까? 활성화 데이터가 변경되었다는 신호는 무엇입니까? NS 이후에 시스템을 실제로 테스트하고 필터(활성화)에 대한 최적의 값을 선택하시겠습니까?

 
파르하트 구자이로프 :

훈련에 참여하지 않은 이력에 대한 보고가 항상 더 많으며 지속적인 손실이 있습니까?

> 물론 활성화 임계값 0.65 - 매수 및 0.35 - 매도를 이동할 수 있습니다.

그리고 얼마나 자주, 언제 이러한 매개변수를 수정할 것입니까? 활성화 데이터가 변경되었다는 신호는 무엇입니까? NS 이후에 시스템을 실제로 테스트하고 필터(활성화)에 대한 최적의 값을 선택하시겠습니까?

교육에 참여하지 않고 보고합니다.

이것을 밸런싱이라고 하며 한 번만 수행됩니다.

표적의 문제는 그런 전략이 결여되어 있어 높은 분류 정확도로 배수관을 벗은 형태로 얻는다는 것이다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

교육에 참여하지 않고 보고합니다.

이것을 밸런싱이라고 하며 한 번만 수행됩니다.

표적의 문제는 그런 전략이 결여되어 있어 높은 분류 정확도로 배수관을 벗은 형태로 얻는다는 것이다.

높은 정확도는 70%가 아닙니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

표적의 문제는 그런 전략이 결여되어 있어 높은 분류 정확도로 배수관을 벗은 형태로 얻는다는 것이다.

전략... 즉. MO 이후에도 전체 전략이 필요합니까? MO의 임무는 궁극적으로 거래(롱/숏)에 대한 조언을 마지막에 제공하는 것 같았습니다.

1...177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786...3399
새 코멘트