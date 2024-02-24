트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1779 1...177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 18:24 #17781 mytarmailS : 무역 차트를 보여 잘 분류된 컷과 영역이 보입니다. 각 막대에서 활성화된 경우입니다. mytarmailS 2020.05.10 18:34 #17782 알렉세이 비아즈미킨 : 잘 분류된 컷과 영역이 보입니다. 각 막대에서 활성화된 경우입니다. 응 내꺼같아... 글쎄, 당신은 생각하고 오류를 줄여야합니다 ... 나는 두 가지 방법을 본다 1) 기능의 품질을 향상시킵니다. 두 페이지 전에 썼던 것입니다. 2) 가격을 변경/원활하게 하되, 교육을 받기 전에 사실이 순조롭게 된 후에는 아무 소용이 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 18:43 #17783 mytarmailS : 응 내꺼같아... 글쎄, 당신은 생각하고 오류를 줄여야합니다 ... 나는 두 가지 방법을 본다 1) 기능의 품질을 향상시킵니다. 두 페이지 전에 썼던 것입니다. 2) 가격을 변경/원활하게 하되, 교육을 받기 전에 사실이 순조롭게 된 후에는 아무 소용이 없습니다. 우리가 같은 예측 변수를 가지고 있다고 생각합니까? :) 현재 상황에서 무언가를 짜낼 수 있습니다. 전략에 대해 생각하십시오. 조건 추가 - 현재 ZZ 세그먼트에 대해서만 활성화됩니다. 우리는 차례를 잡습니다. mytarmailS 2020.05.10 18:45 #17784 알렉세이 비아즈미킨 : 우리가 같은 예측 변수를 가지고 있다고 생각합니까? :) OHLC에서 다양한 것들을 생성할 수 있다고 생각하시나요? :) 같은 타겟... 아쿠라시는 그대로.. Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 18:49 #17785 mytarmailS : OHLC에서 다양한 것들을 생성할 수 있다고 생각하시나요? :) 같은 타겟... 아쿠라시는 그대로.. 예를 들어, 나는 순수한 수익이 없습니다. 원하는 대로 OHLC를 재설정하고 예측 변수를 생성하고 시너지를 테스트할 수 있습니까? mytarmailS 2020.05.10 19:07 #17786 알렉세이 비아즈미킨 : 예를 들어, 나는 순수한 수익이 없습니다. 원하는 대로 OHLC를 재설정하고 예측 변수를 생성하고 시너지를 테스트할 수 있습니까? 벗어, 보자 ....하지만 오늘은 확실히 보지 않을거야, 미안, 이제 머리를 다른 주제로 Farkhat Guzairov 2020.05.10 19:48 #17787 알렉세이 비아즈미킨 : 따라서 옵션이 아닙니다. 나는 아파트에서 너무 많이 마셨다. 물론 활성화 임계값을 0.65 - 매수 및 0.35 - 매도로 이동할 수 있습니다. 훈련에 참여하지 않은 이력에 대한 보고가 항상 더 많으며 지속적인 손실이 있습니까? > 물론 활성화 임계값 0.65 - 매수 및 0.35 - 매도를 이동할 수 있습니다. 그리고 얼마나 자주, 언제 이러한 매개변수를 수정할 것입니까? 활성화 데이터가 변경되었다는 신호는 무엇입니까? NS 이후에 시스템을 실제로 테스트하고 필터(활성화)에 대한 최적의 값을 선택하시겠습니까? Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 20:14 #17788 파르하트 구자이로프 : 훈련에 참여하지 않은 이력에 대한 보고가 항상 더 많으며 지속적인 손실이 있습니까? > 물론 활성화 임계값 0.65 - 매수 및 0.35 - 매도를 이동할 수 있습니다. 그리고 얼마나 자주, 언제 이러한 매개변수를 수정할 것입니까? 활성화 데이터가 변경되었다는 신호는 무엇입니까? NS 이후에 시스템을 실제로 테스트하고 필터(활성화)에 대한 최적의 값을 선택하시겠습니까? 교육에 참여하지 않고 보고합니다. 이것을 밸런싱이라고 하며 한 번만 수행됩니다. 표적의 문제는 그런 전략이 결여되어 있어 높은 분류 정확도로 배수관을 벗은 형태로 얻는다는 것이다. mytarmailS 2020.05.10 20:20 #17789 알렉세이 비아즈미킨 : 교육에 참여하지 않고 보고합니다. 이것을 밸런싱이라고 하며 한 번만 수행됩니다. 표적의 문제는 그런 전략이 결여되어 있어 높은 분류 정확도로 배수관을 벗은 형태로 얻는다는 것이다. 높은 정확도는 70%가 아닙니다. Farkhat Guzairov 2020.05.10 20:23 #17790 알렉세이 비아즈미킨 : 표적의 문제는 그런 전략이 결여되어 있어 높은 분류 정확도로 배수관을 벗은 형태로 얻는다는 것이다. 전략... 즉. MO 이후에도 전체 전략이 필요합니까? MO의 임무는 궁극적으로 거래(롱/숏)에 대한 조언을 마지막에 제공하는 것 같았습니다. 1...177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무역 차트를 보여
잘 분류된 컷과 영역이 보입니다.
각 막대에서 활성화된 경우입니다.
응 내꺼같아...
글쎄, 당신은 생각하고 오류를 줄여야합니다 ...
나는 두 가지 방법을 본다
1) 기능의 품질을 향상시킵니다. 두 페이지 전에 썼던 것입니다.
2) 가격을 변경/원활하게 하되, 교육을 받기 전에 사실이 순조롭게 된 후에는 아무 소용이 없습니다.
우리가 같은 예측 변수를 가지고 있다고 생각합니까? :)
현재 상황에서 무언가를 짜낼 수 있습니다. 전략에 대해 생각하십시오.
조건 추가 - 현재 ZZ 세그먼트에 대해서만 활성화됩니다. 우리는 차례를 잡습니다.
OHLC에서 다양한 것들을 생성할 수 있다고 생각하시나요? :)
같은 타겟...
아쿠라시는 그대로..
예를 들어, 나는 순수한 수익이 없습니다.
원하는 대로 OHLC를 재설정하고 예측 변수를 생성하고 시너지를 테스트할 수 있습니까?
벗어, 보자 ....하지만 오늘은 확실히 보지 않을거야, 미안, 이제 머리를 다른 주제로
따라서 옵션이 아닙니다. 나는 아파트에서 너무 많이 마셨다.
물론 활성화 임계값을 0.65 - 매수 및 0.35 - 매도로 이동할 수 있습니다.
훈련에 참여하지 않은 이력에 대한 보고가 항상 더 많으며 지속적인 손실이 있습니까?
그리고 얼마나 자주, 언제 이러한 매개변수를 수정할 것입니까? 활성화 데이터가 변경되었다는 신호는 무엇입니까? NS 이후에 시스템을 실제로 테스트하고 필터(활성화)에 대한 최적의 값을 선택하시겠습니까?
교육에 참여하지 않고 보고합니다.
이것을 밸런싱이라고 하며 한 번만 수행됩니다.
표적의 문제는 그런 전략이 결여되어 있어 높은 분류 정확도로 배수관을 벗은 형태로 얻는다는 것이다.
높은 정확도는 70%가 아닙니다.
전략... 즉. MO 이후에도 전체 전략이 필요합니까? MO의 임무는 궁극적으로 거래(롱/숏)에 대한 조언을 마지막에 제공하는 것 같았습니다.