그들은 은박지 모자가 유령의 존재로부터 보호한다고 말합니다.
내가 또한 설명했다면 마침내 가격은 b)))))
유용할 수 있습니다.
코드 베이스에는 예상 파동의 삼각 위상(도 단위)을 계산하는 표시기가 있습니다. MT4 , MT5 .
디지털화된 사인파는 이동이 더 쉽습니다.(위상 선택)
Alexey, 지표가 너무 복잡하게 작성되었으므로 주제에 대해 잘 알고 있습니다.
"가격을 표준화"할 기회가 있는지 알려주십시오. 표준화는 의미합니다.
실시간 모드에서 진폭을 적응적으로 변조하고 주파수를 변경하여 시계열이 항상 동일한 특성, 하나의 스펙트럼, 어딘가에서 확장되고 그래프의 진폭과 주파수 모두 좁혀 결국 항상 동일한 특성
2. 실시간 모드에서 적응적으로 진폭을 변조하고 시계열이 항상 동일한 특성을 갖도록 주파수를 변경합니다. 하나의 스펙트럼은 그래프의 진폭과 주파수 모두 좁은 어딘가에서 확장되어 결국 항상 동일한 특성을 가지고 있습니다
1. 과장하지 마세요. 주제 읽기: 차이 미적분, 예 . 모든 것이 아주 간단합니다.
그러나 일반적으로 모든 것을 할 수 있습니다. 오랜 시간 동안 만, 많은 방법이 있습니다.
예를 들어, 나는 최근 에 제안을 했습니다.
값이 오름차순으로 변경됩니다. 바 컷오프 단계는 위상차에 의해 결정될 수 있습니다.
"등 델타 삼각 위상 플롯" . 갑자기 새로운 기사의 주제에 관심이 있으십니까?
.
비정상성을 다루는 DSP(정상 사인파와 유사) 방법 을 읽는 것은 흥미롭습니다. 여기서 시리즈의 로그가 언급됩니다.
이것을 계량 경제학의 방법과 비교하는 것은 흥미 롭습니다.
즉, 실시간 모드에서 주파수, 진폭 및 가능한 경우 위상에 일정한 정규화가 있습니다.
그들은 전혀 그렇게합니까? 그렇다면 어떤 업무와 목적을 위해?
)))
확인할 수는 없지만 아마도 그럴 것입니다. 그리고 옵션 은 이전 메시지에서 제안되었습니다.
그것을 극복할 수는 없지만 사인 곡선 위로 뻗어 있는 그래프가 어떻게 보이는지 보고 싶습니다. :)
코드 베이스에는 예상 파동의 삼각 위상(도 단위)을 계산하는 표시기가 있습니다. MT4 , MT5 . 값이 오름차순으로 변경됩니다. 바 컷오프 단계는 위상차에 의해 결정될 수 있습니다.
"등 델타 삼각 위상 플롯" . 갑자기 새로운 기사의 주제에 관심이 있습니까?
그냥 원시적이지 않고 항상 늦는 것은 차를 거래하는 것과 같습니다.
연쇄 반응의 계산도 원시적입니다, 그것은 그것을 곱했고, 그들은 강력한 폭탄을 만들었습니다)))) 푸리에 확장도 원시적에서 수행되고, 회귀 분석, 이동 평균 은 곱하기, 더하기 .... 글쎄, 때때로 우리 미분의 대수를 통합하지만 이것은 때때로 .... 그리고 음, 나는 사인을 잊어 버렸습니다 ....
1분이나 5분 늦는 것은 한 시간이나 한 달만큼 무섭지 않습니다))))
그럼 가세요))
예, 유일한 질문은 고주파수 데이터를 저주파 현상과 앞으로 연결하는 방법입니다.)))))
글쎄, 질문이 공식화되면 아마도 도움을 줄 수있는 사람이있을 것입니다