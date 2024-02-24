트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1756 1...174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.05.01 09:38 #17551 발레리 야스트렘스키 : 이것은 이해할 수 있지만 이것은 하나의 평균화 또는 오히려 희석을 위한 것입니다. 문제는 모든 TF에 대해 동일한 알고리즘을 만드는 방법입니다. 이것은 다소 복잡한 질문입니다. 나는 끊임없이 그것에 대해 생각합니다. 올바른 방향은 스펙트럼 분석이라고 말할 수 있습니다. 발레리 야스트렘스키 : 결정을 내리는 방법. 5분이 아니라 목표가 15분이 된 다음 시간을 확인하고 시간이 끝나고 1분 동안 다시 돌아왔습니다. 여기에서 정답은 시뮬레이션이라고 생각합니다. 올바르게 수행하는 방법을 아는 사람은 아무도 없으므로 모든 작업을 시뮬레이션하고 결과 통계를 얻어야 합니다. 또한 시장의 특성에 따라 즉시 적응력이 있어야 하며, 의사결정 매개변수를 변경해야 합니다. 발레리 야스트렘스키 : 목표 행동은 우리가 함께 무언가를 할 때 사람, 출연자 또는 친구가 해야 하고 할 것이라고 가정하는 것입니다. 그러나 때때로 당신은 당신이 한 가지를 쓴다고 말하지만 그들은 당신이 기대하는 것처럼 당신을 이해하지 못합니다. 단일 음절 작업에서 이것은 쉽게 고칠 수 있습니다. 복잡한 것은 더 어렵습니다. 표적 행동은 없고 표적 변수가 있고 하나이며 누구를 위한 배신이 아니다 본질은 이 표적의 오류를 최소화하는 것이며 모호함이 없다!!!!!! Valeriy Yastremskiy 2020.05.01 09:52 #17552 mytarmailS : 이것은 다소 복잡한 질문입니다. 나는 끊임없이 그것에 대해 생각합니다. 올바른 방향은 스펙트럼 분석이라고 말할 수 있습니다. 여기에서 정답은 시뮬레이션이라고 생각합니다. 올바르게 수행하는 방법을 아는 사람은 아무도 없으므로 모든 작업을 시뮬레이션하고 결과 통계를 얻어야 합니다. 스펙트럼 분석은 아프지 않지만 스펙트럼 본질, 분자 및 원자가 특정 주파수로 진동하고 특정 주파수의 파동을 방출하는 곳에서 재생되며 여기에서 분광기가 작동합니다. 사람들의 공동체에서는 파동 이론이 일어나므로 분광 분석이 적절하지만 사람들의 공동체에는 파동 분광 실체가 없기 때문에 파동으로 시스템을 완전히 설명하는 것은 불가능합니다. 이것은 가설일 뿐이지만. 시뮬레이션에 대해 잘 몰랐습니다. 각 악기에는 70년의 역사가 있습니다. 이것은 자산에 있는 내용이며 작업할 수 있는 항목입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.05.01 09:59 #17553 간단한 알고리즘인 듯 하며 각 시간대별로 지그재그로 살펴보고 추세 크기와 추세 시간을 평균화합니다. 추세의 크기가 스프레드보다 2배 더 큰 위치를 확인하므로 이 TF에서 작업할 수 있습니다. 우리는 또한 속도를 봅니다. 트렌드의 평균값을 평균 기간으로 나누어 가장 큰 값을 찾습니다. 하지만 뭔가 옳지 않습니다 .... 젠장, 정말. mytarmailS 2020.05.01 10:05 #17554 발레리 야스트렘스키 : 스펙트럼 분석은 아프지 않지만 스펙트럼 본질, 분자 및 원자가 특정 주파수로 진동하고 특정 주파수의 파동을 방출하는 곳에서 재생되며 여기에서 분광기가 작동합니다. 사람들의 공동체에서는 파동 이론이 일어나므로 분광 분석이 적절하지만 사람들의 공동체에는 파동 분광 실체가 없기 때문에 파동으로 시스템을 완전히 설명하는 것은 불가능합니다. 비록 이것은 가설일 뿐이지만. 시뮬레이션에 대해 잘 몰랐습니다. 각 악기에는 70년의 역사가 있습니다. 이것은 자산에 있는 내용이며 작업할 수 있는 항목입니다. 기계로 행동을 시뮬레이션하십시오 ... 5분간 에스키모가 등장했고 m60에 다이버전스가 있었는데, 일고를 깨고 매수하면? 이것은 히스토리에 대한 거래를 시뮬레이션하는 방법입니다... 결과적으로 깊은 의사결정 규칙이 생성됩니다. mytarmailS 2020.05.01 10:07 #17555 발레리 야스트렘스키 : 간단한 알고리즘인 듯 하며 각 시간대별로 지그재그로 살펴보고 추세 크기와 추세 시간을 평균화합니다. 추세의 크기가 스프레드보다 2배 더 큰 위치를 확인하므로 이 TF에서 작업할 수 있습니다. 우리는 또한 속도를 봅니다. 트렌드의 평균값을 평균 기간으로 나누어 가장 큰 값을 찾습니다. 하지만 뭔가 옳지 않습니다 .... 젠장, 정말. 그냥 원시적이지 않고 항상 늦는 것은 차를 거래하는 것과 같습니다. Sealdo Сергей 2020.05.01 11:06 #17556 뻔한 얘기 하나 할게요 :) 토마토 던지지 마세요... 국회 시계열 완전예측은 님이 하신 것 같네요. 나는 그녀가 입구에서 어떤 종류의 죽을 얻었는지 상상할 수 있습니다. :) 수동으로 거래하는 상인이 있습니다. 일종의 수익성이 있습니다. 유리를 바라보는 것이 시시하지 않다면, 일반적으로 사람에게는 기본적인 명확한 규칙이 있는 것입니다. 예를 들어, 그는 가격이 M5 창에서 크게 폭락했다면 매수할 것입니다. 동시에 그는 BP 그림을 더 큰 규모로 볼 것이며 다른 거래 수단을 피벗 지표로 볼 것입니다. 다른 하나는 군중의 정지를 제거할 때까지 기다리면서(코티어의 움직임으로 판단) 통계 및 관찰을 기반으로 확률 추정을 합니다. 진입 및 퇴장 지점(즉, 거래 시스템)을 결정하기 위해 명확한 논리가 있어야 하지만 승리 확률은 이미 명확한 진입 및 퇴장 규칙( 사람처럼). 물론 입력은 이 악기의 상태와 함께 간결하게 제공되어야 합니다. 예를 들어, 예 - 이 VR, MA-shki의 스펙트럼 분해에 대한 압축된 정보, 일반 지수에 대한 기기의 위치 및 역학(다른 여러 관련 기기에서 계산됨) 등에 규칙성이 있는 경우 그러한 패턴은 NS가 결정하고 사람이 정의하는 방식입니다. 더 중요한 것 - ASCTrend 시스템 BrainSystem: 거래 시스템 개발 Aleksey Panfilov 2020.05.01 11:26 #17557 mytarmailS : 스펙트럼 분석 그들이 생각해 낸대로 이미 100 년)) 유용할 수 있습니다. 코드 베이스에는 예상 파동의 삼각 위상(도 단위)을 계산하는 표시기가 있습니다. MT4 , MT5 . 디지털화된 사인파는 이동이 더 쉽습니다.(위상 선택) Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 www.mql5.com Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют посчитать фазу. Иногда это может быть полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же рассчитывается в градусах, принимает значения от -360... Wizard2018 2020.05.01 11:34 #17558 발레리 야스트렘스키 : 그러나 사람들의 공동체에는 파동 스펙트럼 개체가 없습니다. 여전히 그대로입니다. Aleksey Nikolayev 2020.05.01 11:41 #17559 그들은 은박지 모자가 유령의 존재로부터 보호한다고 말합니다. Sealdo Сергей 2020.05.01 11:49 #17560 ForEx에 중점을 두지 않는다면... 러시아 증권 거래소(MOEX, FORTS), 예를 들어 시세에 대한 자세한 정보를 제공하십시오. 이것은 모든 거래의 테이블인 열린 포지션의 양의 비율입니다. 1년 전 나는 "모든 거래"에 관심을 갖게 되었습니다. 모든 거래를 저축 잔고 형태로 보여주는 칠면조를 만들었습니다. . 이를 통해 다음과 같은 흥미로운 사실을 관찰할 수 있었습니다. 종종 모든 거래에 대한 가격 증분과 잔액 증분 사이에 상당한 불일치가 있습니다(이론적으로는 논리적이지 않음). 변동하는 가격에 상당한 양의 적재가 있을 때 관찰할 수 있습니다. 다음 - 탐욕에 대한 응징! 왜냐하면 매수 포지션은 매도 거래로 마감되며, 실제로 이것은 시각화를 방해하지 않습니다. 여기에서 중요합니다. 미결제약정이 우세합니다. 내 말은, 국회의 입력에서 그러한 추가 정보는 그녀를 방해하지 않을 것입니다 ... :) 파일: 2ncrm-bvqs9.zip 1556 kb 코딩 도움말 터미네이터 v2.0 통화 지수의 올바른 계산. 1...174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 이해할 수 있지만 이것은 하나의 평균화 또는 오히려 희석을 위한 것입니다. 문제는 모든 TF에 대해 동일한 알고리즘을 만드는 방법입니다.
이것은 다소 복잡한 질문입니다. 나는 끊임없이 그것에 대해 생각합니다. 올바른 방향은 스펙트럼 분석이라고 말할 수 있습니다.
결정을 내리는 방법. 5분이 아니라 목표가 15분이 된 다음 시간을 확인하고 시간이 끝나고 1분 동안 다시 돌아왔습니다.
여기에서 정답은 시뮬레이션이라고 생각합니다. 올바르게 수행하는 방법을 아는 사람은 아무도 없으므로 모든 작업을 시뮬레이션하고 결과 통계를 얻어야 합니다.
또한 시장의 특성에 따라 즉시 적응력이 있어야 하며, 의사결정 매개변수를 변경해야 합니다.
목표 행동은 우리가 함께 무언가를 할 때 사람, 출연자 또는 친구가 해야 하고 할 것이라고 가정하는 것입니다. 그러나 때때로 당신은 당신이 한 가지를 쓴다고 말하지만 그들은 당신이 기대하는 것처럼 당신을 이해하지 못합니다. 단일 음절 작업에서 이것은 쉽게 고칠 수 있습니다. 복잡한 것은 더 어렵습니다.
이것은 다소 복잡한 질문입니다. 나는 끊임없이 그것에 대해 생각합니다. 올바른 방향은 스펙트럼 분석이라고 말할 수 있습니다.
여기에서 정답은 시뮬레이션이라고 생각합니다. 올바르게 수행하는 방법을 아는 사람은 아무도 없으므로 모든 작업을 시뮬레이션하고 결과 통계를 얻어야 합니다.
스펙트럼 분석은 아프지 않지만 스펙트럼 본질, 분자 및 원자가 특정 주파수로 진동하고 특정 주파수의 파동을 방출하는 곳에서 재생되며 여기에서 분광기가 작동합니다. 사람들의 공동체에서는 파동 이론이 일어나므로 분광 분석이 적절하지만 사람들의 공동체에는 파동 분광 실체가 없기 때문에 파동으로 시스템을 완전히 설명하는 것은 불가능합니다. 이것은 가설일 뿐이지만.
시뮬레이션에 대해 잘 몰랐습니다. 각 악기에는 70년의 역사가 있습니다. 이것은 자산에 있는 내용이며 작업할 수 있는 항목입니다.
스펙트럼 분석은 아프지 않지만 스펙트럼 본질, 분자 및 원자가 특정 주파수로 진동하고 특정 주파수의 파동을 방출하는 곳에서 재생되며 여기에서 분광기가 작동합니다. 사람들의 공동체에서는 파동 이론이 일어나므로 분광 분석이 적절하지만 사람들의 공동체에는 파동 분광 실체가 없기 때문에 파동으로 시스템을 완전히 설명하는 것은 불가능합니다. 비록 이것은 가설일 뿐이지만.
시뮬레이션에 대해 잘 몰랐습니다. 각 악기에는 70년의 역사가 있습니다. 이것은 자산에 있는 내용이며 작업할 수 있는 항목입니다.
기계로 행동을 시뮬레이션하십시오 ...
5분간 에스키모가 등장했고 m60에 다이버전스가 있었는데, 일고를 깨고 매수하면?
이것은 히스토리에 대한 거래를 시뮬레이션하는 방법입니다... 결과적으로 깊은 의사결정 규칙이 생성됩니다.
간단한 알고리즘인 듯 하며 각 시간대별로 지그재그로 살펴보고 추세 크기와 추세 시간을 평균화합니다. 추세의 크기가 스프레드보다 2배 더 큰 위치를 확인하므로 이 TF에서 작업할 수 있습니다. 우리는 또한 속도를 봅니다. 트렌드의 평균값을 평균 기간으로 나누어 가장 큰 값을 찾습니다. 하지만 뭔가 옳지 않습니다 .... 젠장, 정말.
그냥 원시적이지 않고 항상 늦는 것은 차를 거래하는 것과 같습니다.
스펙트럼 분석
그들이 생각해 낸대로 이미 100 년))
유용할 수 있습니다.
코드 베이스에는 예상 파동의 삼각 위상(도 단위)을 계산하는 표시기가 있습니다. MT4 , MT5 .
디지털화된 사인파는 이동이 더 쉽습니다.(위상 선택)
그러나 사람들의 공동체에는 파동 스펙트럼 개체가 없습니다.
여전히 그대로입니다.
ForEx에 중점을 두지 않는다면... 러시아 증권 거래소(MOEX, FORTS), 예를 들어 시세에 대한 자세한 정보를 제공하십시오. 이것은 모든 거래의 테이블인 열린 포지션의 양의 비율입니다. 1년 전 나는 "모든 거래"에 관심을 갖게 되었습니다. 모든 거래를 저축 잔고 형태로 보여주는 칠면조를 만들었습니다. . 이를 통해 다음과 같은 흥미로운 사실을 관찰할 수 있었습니다.
종종 모든 거래에 대한 가격 증분과 잔액 증분 사이에 상당한 불일치가 있습니다(이론적으로는 논리적이지 않음). 변동하는 가격에 상당한 양의 적재가 있을 때 관찰할 수 있습니다. 다음 - 탐욕에 대한 응징! 왜냐하면 매수 포지션은 매도 거래로 마감되며, 실제로 이것은 시각화를 방해하지 않습니다. 여기에서 중요합니다. 미결제약정이 우세합니다. 내 말은, 국회의 입력에서 그러한 추가 정보는 그녀를 방해하지 않을 것입니다 ... :)