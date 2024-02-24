트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1754 1...174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.04.30 10:13 #17531 mytarmailS : 분류로 가 봅시다. 메트릭으로 명확하고 항상 누군가와 비교할 수 있으며 쉽습니다. 재미있는 아이디어가 생겼어요 유용한 챌린지 목표 및 가격 + 다양한 유용한 지표가 있는 데이터 세트 (모두에게 동일)를 생성하고 여기에 게시하고 테스트 및 훈련을 수행하고 이미 훈련된 모델의 완전한 OOS 검사를 위해 "test2"도 수행하면 어떻게 될까요? 사람들은 분류의 품질을 향상시키기 위해 데이터 세트를 업로드하고, 어떤 일이 발생하면 기능/지표의 형태로 데이터 세트에 추가됩니다. 결과: 1) 데이터 세트가 개선되고 있으며, 그 기능이 개선되고 있습니다. 2) 모델이 좋아지고 있다 3) 기능 및 AMO 작업에 대한 이해를 향상시킵니다. 4) 멀리 떨어져 있지만 팀워크 5) 모두를 위한 혜택, 모든 것이 진화하고, 마침내 통일이 될 것입니다. 쪼꼬미가 아닌, 음, 남보다 더 잘하기 위한 인센티브로 도전 각자 자신의.. mytarmailS 2020.04.30 10:16 #17532 막심 드미트리예프스키 : 각자 자신의.. 모두 에 대한 단일 대상이 있는 단일 데이터세트 그냥 해결! 그러면 대화는 모두가 그들 자신에 대한 것이 아니라 하나를 개선하기 위한 것이며 모든 사람이 하나의 프로젝트 에 있고 모든 사람이 자신의 프로젝트에 있지 않기 때문에 모든 사람 사이에 더 많은 이해가 있을 것입니다. [삭제] 2020.04.30 10:20 #17533 mytarmailS : 모두 에 대한 단일 대상이 있는 단일 데이터세트 그냥 해결! 그러면 대화는 모든 사람이 자신에 대한 것이 아니라 하나를 개선하기 위한 것이며 모든 사람이 하나의 프로젝트에 있고 모든 사람이 자신의 프로젝트에 있지 않기 때문에 모든 사람 사이에 더 많은 이해가 있을 것입니다. 사회주의는 좋은데 군중이 공통의 이해를 가지지 않으면 하나의 믿음이 구원을 얻지 못한다. 사람마다 자기의 일을 믿어야 할지니 믿음과 행한 대로 보응을 받으리라 mytarmailS 2020.04.30 10:35 #17534 막심 드미트리예프스키 : 사회주의는 좋은데 군중이 공통의 이해를 가지지 않으면 하나의 믿음이 구원을 얻지 못한다. 사람마다 자기의 일을 믿어야 할지니 믿음과 행한 대로 보응을 받으리라 너 취했어? )) Andrey Khatimlianskii 2020.04.30 11:21 #17535 막심 드미트리예프스키 : 동일하지만 왼쪽에서 오른쪽으로 어, 근데 기차가 오른쪽에 있다는 걸 이해하지 못했어요. 그러면 흥미롭지 않습니다. 과거에 거래하지 않을 것입니다(미래에 최적화하지 않을 것입니다) .. [삭제] 2020.04.30 11:48 #17536 안드레이 카팀리안스키 : 어, 근데 기차가 오른쪽에 있다는 걸 이해하지 못했어요. 그러면 흥미롭지 않습니다. 과거에 거래하지 않을 것입니다(미래에 최적화하지 않을 것입니다) .. 당신은 시험편의 위치에 대해 편향된 태도를 가지고 있습니다. 훨씬 더 중요한 것은 환경 보호에 대한 차량의 특성을 보존하는 것입니다. FOS 앞에는 시간에 따른 장기 추세 분석이 있어 TS에서 어느 정도 의미가 있습니다. 그렇지 않으면 차이가 없습니다 Andrey Khatimlianskii 2020.04.30 12:48 #17537 막심 드미트리예프스키 : 당신은 시험편의 위치에 대해 편향된 태도를 가지고 있습니다. 훨씬 더 중요한 것은 환경 보호에 대한 차량의 특성을 보존하는 것입니다. FOS 앞에는 시간에 따른 장기 추세 분석이 있어 TS에서 어느 정도 의미가 있습니다. 그렇지 않으면 차이가 없습니다 글쎄, 그것은 갑자기 아니다. 당신은 나에게 올 수 있습니다. [삭제] 2020.04.30 12:53 #17538 안드레이 카팀리안스키 : 글쎄, 그것은 갑자기 아니다. 당신은 나에게 올 수 있습니다. 당신에 대해 - 여기에 존재하는 모든 사람들) 일반적으로 이것은 결함이 있는 접근 방식이므로 실수로 앞이나 뒤에도 모든 조각에 맞출 수 있습니다. Aleksey Panfilov 2020.04.30 13:24 #17539 안드레이 카팀리안스키 : 글쎄, 그것은 갑자기 아니다. 당신은 나에게 올 수 있습니다. 삼각형의 높이를 발견된 패턴을 유지할 확률로 취하면 Maxim의 접근 방식이 더 논리적입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.04.30 14:44 #17540 막심 드미트리예프스키 : 당신에 대해 - 여기에 존재하는 모든 사람들) 일반적으로 이것은 결함이 있는 접근 방식이므로 실수로 앞이나 뒤에도 모든 조각에 맞출 수 있습니다. 당신은 지역 동향을 어떻게 보나요, 그들은 시간에 따라 다르며, 어떻게 등급을 매기나요, 적어도 논리는 어떻습니까? 모든 것이 그렇습니다. 70에서 20까지의 모든 기호에 대한 테스트의 답변 )))) 이익이 행의 90%인 경우 ))))) 최적화도 작동합니다.... 1...174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
분류로 가 봅시다. 메트릭으로 명확하고 항상 누군가와 비교할 수 있으며 쉽습니다.
재미있는 아이디어가 생겼어요 유용한 챌린지
목표 및 가격 + 다양한 유용한 지표가 있는 데이터 세트 (모두에게 동일)를 생성하고 여기에 게시하고 테스트 및 훈련을 수행하고 이미 훈련된 모델의 완전한 OOS 검사를 위해 "test2"도 수행하면 어떻게 될까요?
사람들은 분류의 품질을 향상시키기 위해 데이터 세트를 업로드하고, 어떤 일이 발생하면 기능/지표의 형태로 데이터 세트에 추가됩니다.
결과:
1) 데이터 세트가 개선되고 있으며, 그 기능이 개선되고 있습니다.
2) 모델이 좋아지고 있다
3) 기능 및 AMO 작업에 대한 이해를 향상시킵니다.
4) 멀리 떨어져 있지만 팀워크
5) 모두를 위한 혜택, 모든 것이 진화하고, 마침내 통일이 될 것입니다. 쪼꼬미가 아닌, 음, 남보다 더 잘하기 위한 인센티브로 도전
모두 에 대한 단일 대상이 있는 단일 데이터세트
그냥 해결!
그러면 대화는 모두가 그들 자신에 대한 것이 아니라 하나를 개선하기 위한 것이며 모든 사람이 하나의 프로젝트 에 있고 모든 사람이 자신의 프로젝트에 있지 않기 때문에 모든 사람 사이에 더 많은 이해가 있을 것입니다.
사회주의는 좋은데 군중이 공통의 이해를 가지지 않으면 하나의 믿음이 구원을 얻지 못한다.
사람마다 자기의 일을 믿어야 할지니 믿음과 행한 대로 보응을 받으리라
너 취했어? ))
동일하지만 왼쪽에서 오른쪽으로
어, 근데 기차가 오른쪽에 있다는 걸 이해하지 못했어요. 그러면 흥미롭지 않습니다. 과거에 거래하지 않을 것입니다(미래에 최적화하지 않을 것입니다) ..
당신은 시험편의 위치에 대해 편향된 태도를 가지고 있습니다. 훨씬 더 중요한 것은 환경 보호에 대한 차량의 특성을 보존하는 것입니다.FOS 앞에는 시간에 따른 장기 추세 분석이 있어 TS에서 어느 정도 의미가 있습니다. 그렇지 않으면 차이가 없습니다
글쎄, 그것은 갑자기 아니다.
당신은 나에게 올 수 있습니다.
당신에 대해 - 여기에 존재하는 모든 사람들)
일반적으로 이것은 결함이 있는 접근 방식이므로 실수로 앞이나 뒤에도 모든 조각에 맞출 수 있습니다.
삼각형의 높이를 발견된 패턴을 유지할 확률로 취하면 Maxim의 접근 방식이 더 논리적입니다.
당신은 지역 동향을 어떻게 보나요, 그들은 시간에 따라 다르며, 어떻게 등급을 매기나요, 적어도 논리는 어떻습니까? 모든 것이 그렇습니다. 70에서 20까지의 모든 기호에 대한 테스트의 답변 )))) 이익이 행의 90%인 경우 ))))) 최적화도 작동합니다....