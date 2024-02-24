트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1763 1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.05.04 10:27 #17621 알렉세이 비아즈미킨 : 대중의 표적이 될 것이라고 결정한 이유는 무엇입니까? 나는 목표가 지그재그가 되어야 한다고 긁어모았다. 왜냐하면 - 1) ZZ는 위치의 방향에 대한 이상적인 결정에 해당하며, 이 이상을 위해 노력해야 합니다. 2) 귀하의 질문을 예상하지만 다른 대상은 어떻습니까? 사실 AP는 다른 모든 대상보다 계층적으로 더 높으며 "로컬"이라고 하고 TP는 "글로벌"이라고 할 수 있습니다. 로컬 타겟이란? 그것이 당신이 생각할 수 있는 전부입니다 - stchastik>0.8일 때 사지 마세요 또는 16:00일 때 사지 마세요, TT는 이 모든 로컬 타겟을 자체적으로 결합하며 그 반대는 사실이 아닙니다. 글로벌 목표의 예측을 로컬 목표로 개선하는 것이 가능 하지만 혼동하지 마십시오 . 그래서 나는 왜 33인지 설명했습니다. 더 나은 솔루션이 있다면 듣고 싶습니다. 알렉세이 비아즈미킨 : 주의 깊게 읽을 수 있습니다. 이전에 대상이 모든 막대에서 제거되지 않을 수 있으므로 CSV 파일에서 중간 데이터를 얻을 수 없다고 썼습니다. 예, 하루에 한 번 이상 촬영하십시오. 이것은 단지 로컬 타겟 이 있는 신호일 뿐입니다. 솔루션을 기호/지시자 형태로 래핑하고 일반 데이터 세트에 추가합니다. 글로벌 목표 의 예측을 개선하면 좋은 것이고 그렇지 않은 경우 쓰레기입니다! 기대치는 어떻게 계산되나요? EA 및 실제 계정 ASCTrend 시스템 Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 11:34 #17622 mytarmailS : 나는 목표가 지그재그가 되어야 한다고 긁어모았다. 왜냐하면 - 1) ZZ는 위치의 방향에 대한 이상적인 결정에 해당하며, 이 이상을 위해 노력해야 합니다. 2) 귀하의 질문을 예상하지만 다른 대상은 어떻습니까? 사실 AP는 다른 모든 대상보다 계층적으로 더 높으며 "로컬"이라고 하고 TP는 "글로벌"이라고 할 수 있습니다. 로컬 타겟이란? 그것이 당신이 생각할 수 있는 전부입니다 - stchastik>0.8일 때 사지 않고 사거나 16:00일 때 사지 않음, TT는 이러한 모든 로컬 목표를 자체적으로 결합하며 그 반대는 사실이 아닙니다. 글로벌 목표의 예측을 로컬 목표로 개선하는 것이 가능 하지만 혼동하지 마십시오 . 그래서 나는 왜 33인지 설명했습니다. 더 나은 솔루션이 있다면 듣고 싶습니다. 나는 아직 아무것도 이해하지 못했습니다. 대상을 정의하는 방법을 구체적으로 작성하십시오. 각 막대의 ZZ 벡터입니까? 다음 막대의 벡터 변경? 지정해 주세요. 거기에서 이것이 좋은지 나쁜지 논의할 것입니다. mytarmailS 2020.05.04 11:44 #17623 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 아직 아무것도 이해하지 못했습니다. 대상을 정의하는 방법을 구체적으로 작성하십시오. 각 막대의 ZZ 벡터입니까? 다음 막대의 벡터 변경? 지정해 주세요. 거기에서 이것이 좋은지 나쁜지 논의할 것입니다. layout( 1 : 2 ) x <- cumsum(rnorm( 100 )) plot(x,t= "l" ) zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3 ,percent = F) lines(zz,col= 4 ,lwd= 2 ) zz <- c(diff(zz), 0 ) zz[zz>= 0 ] <- 1 zz[zz< 0 ] <- 0 plot(zz,t= "h" ,col= 2 ) 일반분류 "1" 매수 "0" 매도. 나는 당신의 오해에 진심으로 놀랐습니다. MO에 대한 Vladimir Perervenok의 기사를 적어도 한 번 읽어 보셨습니까? Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 12:09 #17624 mytarmailS : 일반분류 "1" 매수 "0" 매도. 나는 당신의 오해에 진심으로 놀랐습니다. MO에 대한 Vladimir Perervenok의 기사를 적어도 한 번 읽어 보셨습니까? R 코드를 이해하지 못합니다. 지금은 말로 설명하겠습니다. ZZ를 히스토리에 구축하고 세그먼트 ZZ의 벡터에 따라 분류한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 아니면 시프트가 있습니까? [삭제] 2020.05.04 12:48 #17625 시리즈가 무작위가 아닌 경우 푸시하는 것은 헛된 것입니다 - 내 봇은 패턴을 뽑을 것입니다(있는 경우 모든 주기를 빼냄) 그렇지 않으면 - 현재 추세로 조정된 TS, 더 이상 없음 mytarmailS 2020.05.04 12:51 #17626 알렉세이 비아즈미킨 : R 코드를 이해하지 못합니다. 지금은 말로 설명하겠습니다. ZZ를 히스토리에 구축하고 세그먼트 ZZ의 벡터에 따라 분류한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 아니면 교대가 있습니까? 예, ZZ의 기울기는 분류를 위한 기호입니다. ZZ는 1포인트 뒤로 이동합니다. ZZ의 예측은 한 단계 앞으로 이동합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 13:04 #17627 mytarmailS : 예, ZZ의 기울기는 분류를 위한 기호입니다. ZZ는 1포인트 뒤로 이동합니다. ZZ의 예측은 한 단계 앞으로 이동합니다. 어떤 ZZ를 사용하고 있습니까? 가장 정확한 분류가 세그먼트의 중간에 더 가깝다고 생각합니까? mytarmailS 2020.05.04 13:45 #17628 알렉세이 비아즈미킨 : 1) 어떤 종류의 ZZ를 사용하고 있습니까? 2) 가장 정확한 분류는 세그먼트의 중간에 가깝다고 생각합니까? 1) 네, 보통의 ZZ, 어떤 ZZ를 사용하는 AMO의 관점과 별반 차이가 없습니다. 2) 예, 정확히 AMO는 모든 필터와 마찬가지로 늦은 디지털 필터(디지털 필터)와 같은 것을 구축하려고 합니다. Valeriy Yastremskiy 2020.05.04 13:51 #17629 막심 드미트리예프스키 : 행이 무작위가 아니면 헛수고입니다 - 내 봇이 패턴을 뽑을 것입니다(있는 경우 모든 주기를 빼냄) 그렇지 않으면 - 현재 추세로 조정된 TS, 더 이상 없음 시리즈는 무작위가 아닙니다))) 나누기가 어렵거나 가능하다면 특정 정확도 또는 확률로만 가능합니다. Valeriy Yastremskiy 2020.05.04 13:54 #17630 로르샤흐 : 부피비로 따지면 가격은 프랙탈과 비슷하다. 뭔가를 꺼낼 수 있었나요? 그리고 문제는 압축이 큰 변화가 발생한 장소에서 시리즈를 다시 비교하고 비교하는 것입니다. 1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
대중의 표적이 될 것이라고 결정한 이유는 무엇입니까?
나는 목표가 지그재그가 되어야 한다고 긁어모았다. 왜냐하면 -
1) ZZ는 위치의 방향에 대한 이상적인 결정에 해당하며, 이 이상을 위해 노력해야 합니다.
2) 귀하의 질문을 예상하지만 다른 대상은 어떻습니까? 사실 AP는 다른 모든 대상보다 계층적으로 더 높으며 "로컬"이라고 하고 TP는 "글로벌"이라고 할 수 있습니다.
로컬 타겟이란? 그것이 당신이 생각할 수 있는 전부입니다 - stchastik>0.8일 때 사지 마세요 또는 16:00일 때 사지 마세요, TT는 이 모든 로컬 타겟을 자체적으로 결합하며 그 반대는 사실이 아닙니다.
글로벌 목표의 예측을 로컬 목표로 개선하는 것이 가능 하지만 혼동하지 마십시오 .
그래서 나는 왜 33인지 설명했습니다. 더 나은 솔루션이 있다면 듣고 싶습니다.
주의 깊게 읽을 수 있습니다. 이전에 대상이 모든 막대에서 제거되지 않을 수 있으므로 CSV 파일에서 중간 데이터를 얻을 수 없다고 썼습니다.
예, 하루에 한 번 이상 촬영하십시오.
이것은 단지 로컬 타겟 이 있는 신호일 뿐입니다.
솔루션을 기호/지시자 형태로 래핑하고 일반 데이터 세트에 추가합니다. 글로벌 목표 의 예측을 개선하면 좋은 것이고 그렇지 않은 경우 쓰레기입니다!
나는 목표가 지그재그가 되어야 한다고 긁어모았다. 왜냐하면 -
1) ZZ는 위치의 방향에 대한 이상적인 결정에 해당하며, 이 이상을 위해 노력해야 합니다.
2) 귀하의 질문을 예상하지만 다른 대상은 어떻습니까? 사실 AP는 다른 모든 대상보다 계층적으로 더 높으며 "로컬"이라고 하고 TP는 "글로벌"이라고 할 수 있습니다.
로컬 타겟이란? 그것이 당신이 생각할 수 있는 전부입니다 - stchastik>0.8일 때 사지 않고 사거나 16:00일 때 사지 않음, TT는 이러한 모든 로컬 목표를 자체적으로 결합하며 그 반대는 사실이 아닙니다.
글로벌 목표의 예측을 로컬 목표로 개선하는 것이 가능 하지만 혼동하지 마십시오 .
그래서 나는 왜 33인지 설명했습니다. 더 나은 솔루션이 있다면 듣고 싶습니다.
나는 아직 아무것도 이해하지 못했습니다. 대상을 정의하는 방법을 구체적으로 작성하십시오. 각 막대의 ZZ 벡터입니까? 다음 막대의 벡터 변경? 지정해 주세요. 거기에서 이것이 좋은지 나쁜지 논의할 것입니다.
나는 아직 아무것도 이해하지 못했습니다. 대상을 정의하는 방법을 구체적으로 작성하십시오. 각 막대의 ZZ 벡터입니까? 다음 막대의 벡터 변경? 지정해 주세요. 거기에서 이것이 좋은지 나쁜지 논의할 것입니다.
일반분류 "1" 매수 "0" 매도. 나는 당신의 오해에 진심으로 놀랐습니다. MO에 대한 Vladimir Perervenok의 기사를 적어도 한 번 읽어 보셨습니까?
일반분류 "1" 매수 "0" 매도. 나는 당신의 오해에 진심으로 놀랐습니다. MO에 대한 Vladimir Perervenok의 기사를 적어도 한 번 읽어 보셨습니까?
R 코드를 이해하지 못합니다. 지금은 말로 설명하겠습니다. ZZ를 히스토리에 구축하고 세그먼트 ZZ의 벡터에 따라 분류한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 아니면 시프트가 있습니까?
시리즈가 무작위가 아닌 경우 푸시하는 것은 헛된 것입니다 - 내 봇은 패턴을 뽑을 것입니다(있는 경우 모든 주기를 빼냄)
그렇지 않으면 - 현재 추세로 조정된 TS, 더 이상 없음
R 코드를 이해하지 못합니다. 지금은 말로 설명하겠습니다. ZZ를 히스토리에 구축하고 세그먼트 ZZ의 벡터에 따라 분류한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 아니면 교대가 있습니까?
예, ZZ의 기울기는 분류를 위한 기호입니다. ZZ는 1포인트 뒤로 이동합니다. ZZ의 예측은 한 단계 앞으로 이동합니다.
예, ZZ의 기울기는 분류를 위한 기호입니다. ZZ는 1포인트 뒤로 이동합니다. ZZ의 예측은 한 단계 앞으로 이동합니다.
어떤 ZZ를 사용하고 있습니까?
가장 정확한 분류가 세그먼트의 중간에 더 가깝다고 생각합니까?
1) 어떤 종류의 ZZ를 사용하고 있습니까?
2) 가장 정확한 분류는 세그먼트의 중간에 가깝다고 생각합니까?
1) 네, 보통의 ZZ, 어떤 ZZ를 사용하는 AMO의 관점과 별반 차이가 없습니다.
2) 예, 정확히 AMO는 모든 필터와 마찬가지로 늦은 디지털 필터(디지털 필터)와 같은 것을 구축하려고 합니다.
행이 무작위가 아니면 헛수고입니다 - 내 봇이 패턴을 뽑을 것입니다(있는 경우 모든 주기를 빼냄)
그렇지 않으면 - 현재 추세로 조정된 TS, 더 이상 없음
시리즈는 무작위가 아닙니다))) 나누기가 어렵거나 가능하다면 특정 정확도 또는 확률로만 가능합니다.
부피비로 따지면 가격은 프랙탈과 비슷하다.
뭔가를 꺼낼 수 있었나요? 그리고 문제는 압축이 큰 변화가 발생한 장소에서 시리즈를 다시 비교하고 비교하는 것입니다.