트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1752

새 코멘트
[삭제]  
mytarmailS :

))))

엿보기 금지, 많은 수정

계량 경제학 + 숲 :)


 
막심 드미트리예프스키 :

엿보기 금지, 많은 수정

계량 경제학 + 숲 :)


마술사 스트레이트)))) 숲이란 무엇입니까?
[삭제]  
발레리 야스트렘스키 :
마술사는 직선입니다)))) 숲이란 무엇입니까?

랜덤 포레스트

나올때까지 많은 거래를 원합니다
 
막심 드미트리예프스키 :

랜덤 포레스트

나올때까지 많은 거래를 원합니다

맥스, 주님을 구하고 지키십시오!

현금으로 주머니를 채우고 낭비하십시오. 아멘.

[삭제]  
알렉산더_K2 :

맥스, 주님을 구하고 지키십시오!

현금으로 주머니를 채우고 낭비하십시오. 아멘.

)))

 
막심 드미트리예프스키 :

엿보기 금지, 많은 수정

계량 경제학 + 숲 :)

글쎄, 너무 예쁘다. 특히 지난 한 달 반 동안 시장이 얼마나 달라졌는지를 고려하면. 위아래로 휘어야 했습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

랜덤 포레스트

나올때까지 많은 거래를 원합니다
멋지다, 저자의 구현은 Fortran)))) 얼마나 많은 기호 (어떤))))?
[삭제]  
발레리 야스트렘스키 :
멋지네요. 저자의 구현은 Fortran)))) 몇 개의 표지판이 있었나요 (어떤))))?

로컬 회귀, 증분. 그는 표지판을 직접 선택하고 250 개 중 10-15 개를 남깁니다.

어, van hot을 통해 더 많은 시계 번호
[삭제]  
안드레이 카팀리안스키 :

글쎄, 너무 예쁘다. 특히 지난 한 달 반 동안 시장이 얼마나 달라졌는지를 고려하면. 위아래로 휘어야 했습니다.

그래 잘, 추함 .. 몇 가지 거래

 
막심 드미트리예프스키 :

그래 음, 추함 .. 몇 가지 거래

왜 그렇게 많은 거래? 먹여살릴 브로커?
중요한 것은 양이 아니라 질입니다.
로트 관리를 강화하면 곡선이 더 쾌활해질 것입니다.

1...174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759...3399
새 코멘트