MT5의 공식이 아닙니다. 위의 모든 것에서 EURGBP를 여는 데 이 퍼지(그리고 실제로 Ask가 맨 위에 있고 Bid가 맨 아래에 있기 때문에 퍼지가 아닙니다)를 사용하는 것은 근거가 없습니다. 그러나 MO를 통해 EURDKK를 분해하는 것은 흥미로울 것입니다. 아마도 프로들은 여기서 아주 잘해야 할 것입니다. 나는 이 쌍을 위해 특별히 어떤 것도 날카롭게 하지 않았습니다. 누군가 MO 없이 어울리고 싶다면 더욱 흥미로울 것입니다. 코딩하는 방법? 뉴스: 따옴표 안의 5번째 '모두 닫기'/'열기' 도구 [삭제] 2019.07.17 15:37 #15175 fxsaber : 이해하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 원래 질문은 특정 자유도를 가진 차량을 의미했습니다. 셋이 있게 하십시오. 그래서 제 생각에는 어떤 곡선에도 완벽하게 맞는 차량을 만드는 것은 불가능합니다. 각 항이 로그인 틱에 대한 표현식을 보면 이것이 1입니다. 따라서 대수를 중심으로 그러한 카스트. 기호(특히 커미션 고려)에는 항상 Ask가 1 위에 있고 Bid - 아래가 있습니다. 클래식 차익 거래 삼각형. 나는 Alexander, 특히 그와 함께 리드를 기억하지 못합니다. 그러나 차트에 이상치가 있는 경우 이는 막대의 시가가 제때 동기화되지 않은 결과입니다. 예를 들어, 조건 중 하나의 시가는 다른 조건보다 10초 늦을 수 있습니다. 따라서 트위스트. 따라서 틱별로 유사한 차트를 작성해야 합니다. MT5의 공식이 아닙니다. 위의 모든 것에서 EURGBP를 여는 데 이 퍼지(그리고 실제로 Ask가 맨 위에 있고 Bid가 맨 아래에 있기 때문에 퍼지가 아닙니다)를 사용하는 것은 근거가 없습니다. 그러나 MO를 통해 EURDKK를 분해하는 것은 흥미로울 것입니다. 아마도 프로들은 여기서 아주 잘해야 할 것입니다. 나는 이 쌍을 위해 특별히 어떤 것도 날카롭게 하지 않았다. MO 없이 어울리고 싶은 사람이 있다면 더욱 흥미로울 것입니다. 글쎄요, TS 또는 곡선 피팅의 차이점은 무엇입니까? 원칙은 동일합니다. 즉, 3개의 매개변수를 사용하더라도 방대한 역사에서 쉽고 자연스럽게 재훈련할 수 있습니다. Alexander는 내 기사에 대한 주석에서 누구와 그의 주제는 "이론에서 실천으로"입니다. 그는 그곳에서 진드기 필터링에 대한 엄청난 일을 했고 다른 기호에 대해 이상값이 없는 고정 시리즈를 만들었습니다. 이것은 삼각형에 관한 것이 아니라 시리즈가 더 푹신하고 결과적으로 EURGBP와 계속 상관 관계가 있지만 조금 더 예측 가능하다는 사실에 관한 것입니다. 저것들. 캐스트를 분석합니다. 행 및 거래 EURGBP. 글쎄, 아마도 그것은 헛소리 일 것입니다. 예시: FOREX - 동향, 예측 흥미로운 것 상관 표시기. fxsaber 2019.07.17 15:47 #15176 막심 드미트리예프스키 : 글쎄요, TS 또는 곡선 피팅의 차이점은 무엇입니까? 원칙은 동일합니다. 즉, 3개의 매개변수를 사용하더라도 방대한 역사에서 쉽고 자연스럽게 재훈련할 수 있습니다. 이상하게도 공통점이 보이지 않습니다. 내 기사에 대한 주석의 Alexander와 그의 주제 "이론에서 실천으로" 기억이 안나지만 상관없습니다. 이것은 삼각형에 관한 것이 아니라 시리즈가 더 푹신하고 결과적으로 EURGBP와 계속 상관 관계가 있지만 조금 더 예측 가능하다는 사실에 관한 것입니다. 저것들. 캐스트를 분석합니다. 행 및 거래 EURGBP. 글쎄, 아마도 그것은 헛소리 일 것입니다. 그리고 있습니다. 보풀도 없습니다. 플러피니스 정의 - Bid 및 Ask에 의한 평균 ZigZag 니는 최소 니에 매우 가까운 값을 가집니다: Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i]), 여기서 k는 2보다 훨씬 작습니다. k가 1에 가까울수록 기호가 더 부드러워집니다. [삭제] 2019.07.17 15:56 #15177 fxsaber : 이상하게도 공통점이 하나도 없습니다. 글쎄, 예를 들어 기사 https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article 2개의 매개변수 시그마와 위치만 최적화할 수 있으며 완벽하지는 않지만 잘 맞습니다. 퍼지 논리에 대한 가장 간단한 Moshka. 거기에서 적합도는 추세에 따라 정확하게 얻어진다. 트랜잭션 수가 한 방향으로 치우치기 시작합니다. 네, 그리고 거래 횟수에 대한 편견 없이 생각하시면 조정하실 수 있습니다. 따라서 기본 규칙성을 알 수 없는 경우 자유 매개변수의 수는 아무 의미가 없습니다(작은 수로 조정할 수 있음). 내가 이해하는 한 질문은 정확히 왜 소수의 매개변수가 여전히 피팅으로 이어지는지에 대한 것이었습니다. 그것은 쉽고 모순이 없다는 것이 밝혀졌습니다. 다른 주제에서는 엔트로피를 통해 SB와 코티르를 비교했습니다. Forex 전공은 변동성의 클러스터링을 제외하고 가장 순수한 SB를 보였습니다. 저것들. 사실, 외환의 모든 것이 적합합니다. 정규화이중 역설 도형 BrainSystem: 거래 시스템 개발 Mihail Marchukajtes 2019.07.17 21:29 #15178 여보세요!!! 베테랑 질문 드립니다. 내 지표가 고문으로부터 데이터를 수신한다고 가정합니다. 테스터에서 이 표시기 를 테스트하는 방법은 무엇입니까? 데이터를 전송하는 어드바이저가 로드되지 않았다는 오류를 발생시킵니다. 누구든지 이미 이와 같은 일을 겪었습니까? 이 문제를 어떻게 해결했습니까? 귀하의 응답에 미리 감사드립니다. Andrey Dik 2019.07.17 22:34 #15179 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 예를 들어 기사 https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article 2개의 매개변수 시그마와 위치만 최적화할 수 있으며 완벽하지는 않지만 잘 맞습니다. 퍼지 논리에 대한 가장 간단한 Moshka. 거기에서 적합도는 추세에 따라 정확하게 얻어진다. 트랜잭션 수가 한 방향으로 치우치기 시작합니다. 네, 그리고 거래 횟수에 대한 편견 없이 생각하시면 조정하실 수 있습니다. 따라서 기본 규칙성을 알 수 없는 경우 자유 매개변수의 수는 아무 의미가 없습니다(작은 수로 조정할 수 있음). 내가 이해하는 한 질문은 정확히 왜 소수의 매개변수가 여전히 피팅으로 이어지는지에 대한 것이었습니다. 그것은 쉽고 모순이 없다는 것이 밝혀졌습니다. 다른 주제에서는 엔트로피를 통해 SB와 코티르를 비교했습니다. Forex 전공은 변동성의 클러스터링을 제외하고 가장 순수한 SB를 보였습니다. 저것들. 사실, 외환의 모든 것이 적합합니다. 응. 일반적으로 매수/매도 수량에 상당한 스큐가 있는 경우 조정이 있다고 말하는 것이 안전합니다. 이상적으로는 글로벌 추세에 관계없이 매수 및 매도 수가 동일해야 합니다. 오늘 밤에 무언가를 바꿨습니다. 인용되지 않은 답변으로, 나는 다른 사람들을 위해 읽는 것이 재미있을 것이라고 생각합니다.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/728196
2. 3차 다항식(단 3개의 자유 항)을 취해 차트의 한 부분에 1킬로미터 길이로 맞도록 조정합니다. 일반적으로 3을 넘지 않는 소수의 자유 항만이 모든 시장 곡선을 설명합니다.
나는 당신이 3도의 도움으로 어떻게 완벽하게 맞출 수 있는지 이해하지 못했습니다. 이러한 다항식은 2개 이하의 국소 극값을 가집니다.
차량 제작의 역사에 대해 조금. TS는 이론적 아이디어 중 하나로 만들어졌습니다. 창조 당시에는 어떤 상징에 대한 연구와 전혀 관련이 없었습니다. 그리고 EURDKK에서 무작위로 출시되었습니다(Market Watch - MT5 테스터 모드의 모든 기호에 대해). 차량의 자유도는 정확히 3입니다.
물론 푹신함은 기본 패턴이며 악용됩니다. 또 한 가지는 TS 자체가 어떤 식으로든 쓸 때 푹신함을 고려하지 않았다는 것입니다. 그것은 일어났다.
정원의 돌이 아닌 호기심으로 알고 싶습니다. ML 연구원과 기존 TS 중 EURDKK에서 알고리즘을 실행한 사람이 있습니까? 거기에서 그런 푹신함을 찾았습니까? 그렇지 않다면 그 이유는 무엇입니까?
그리고 MO 방법이 표시된 결과를 어느 정도 향상시킬 수 있는지는 매우 흥미 롭습니다. 저것들. 이 쌍에 특별히 설정된 MO가 EURDKK와 아무 관련이 없는 무작위로 작성된 TS보다 얼마나 더 나은 결과를 줄 수 있는지 내 눈으로 보고 싶습니다.
1. 시간 경과에 따른 추세를 의미합니다. 0, 1, 3, 4... 다항식 추세입니다. 완벽하게 맞는 다음 작동하지 않습니다. 자유도가 3도일 수 있는 예와 같이 시간이 지남에 따라 편차가 예측에서 커집니다.
2. 나는 하지 않았지만 주제는 흥미롭다. 예를 들어 당신이 그곳에서 간식을 먹었던 Alexander가 이런 일을 한다. 그러나 모든 소스 VR을 조건부로 "푹신한" 상태로 변환합니다.
이 캐스트 기호 EURGBP+GBPUSD -EURUSD를 시도하고 EURGBP에 대한 거래를 시작하세요. 옆. 사용자 정의 행은 분명히 "더 보송보송"합니다. 지금은 실험할 시간이 없지만 주제가
각 항이 로그인 틱에 대한 표현식을 보면 이것이 1입니다. 따라서 그러한 캐스트. 기호(특히 커미션 고려)에는 항상 Ask가 1 위에 있고 Bid - 아래에 있습니다. 클래식 차익 거래 삼각형.
나는 Alexander, 특히 그와 함께 한 리드를 기억하지 못합니다. 그러나 차트에 이상치가 있는 경우 이는 막대의 시가가 제때 동기화되지 않은 결과입니다. 예를 들어, 조건 중 하나의 시가는 다른 조건보다 10초 늦을 수 있습니다. 따라서 트위스트. 따라서 틱별로 유사한 차트를 작성해야 합니다. MT5의 공식이 아닙니다.
위의 모든 것에서 EURGBP를 여는 데 이 퍼지(그리고 실제로 Ask가 맨 위에 있고 Bid가 맨 아래에 있기 때문에 퍼지가 아닙니다)를 사용하는 것은 근거가 없습니다.
그러나 MO를 통해 EURDKK를 분해하는 것은 흥미로울 것입니다. 아마도 프로들은 여기서 아주 잘해야 할 것입니다. 나는 이 쌍을 위해 특별히 어떤 것도 날카롭게 하지 않았습니다. 누군가 MO 없이 어울리고 싶다면 더욱 흥미로울 것입니다.
글쎄요, TS 또는 곡선 피팅의 차이점은 무엇입니까? 원칙은 동일합니다. 즉, 3개의 매개변수를 사용하더라도 방대한 역사에서 쉽고 자연스럽게 재훈련할 수 있습니다.
Alexander는 내 기사에 대한 주석에서 누구와 그의 주제는 "이론에서 실천으로"입니다. 그는 그곳에서 진드기 필터링에 대한 엄청난 일을 했고 다른 기호에 대해 이상값이 없는 고정 시리즈를 만들었습니다.
이것은 삼각형에 관한 것이 아니라 시리즈가 더 푹신하고 결과적으로 EURGBP와 계속 상관 관계가 있지만 조금 더 예측 가능하다는 사실에 관한 것입니다. 저것들. 캐스트를 분석합니다. 행 및 거래 EURGBP. 글쎄, 아마도 그것은 헛소리 일 것입니다.
그리고 있습니다. 보풀도 없습니다. 플러피니스 정의 - Bid 및 Ask에 의한 평균 ZigZag 니는 최소 니에 매우 가까운 값을 가집니다: Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i]), 여기서 k는 2보다 훨씬 작습니다. k가 1에 가까울수록 기호가 더 부드러워집니다.
2개의 매개변수 시그마와 위치만 최적화할 수 있으며 완벽하지는 않지만 잘 맞습니다. 퍼지 논리에 대한 가장 간단한 Moshka. 거기에서 적합도는 추세에 따라 정확하게 얻어진다. 트랜잭션 수가 한 방향으로 치우치기 시작합니다. 네, 그리고 거래 횟수에 대한 편견 없이 생각하시면 조정하실 수 있습니다. 따라서 기본 규칙성을 알 수 없는 경우 자유 매개변수의 수는 아무 의미가 없습니다(작은 수로 조정할 수 있음). 내가 이해하는 한 질문은 정확히 왜 소수의 매개변수가 여전히 피팅으로 이어지는지에 대한 것이었습니다. 그것은 쉽고 모순이 없다는 것이 밝혀졌습니다.
다른 주제에서는 엔트로피를 통해 SB와 코티르를 비교했습니다. Forex 전공은 변동성의 클러스터링을 제외하고 가장 순수한 SB를 보였습니다. 저것들. 사실, 외환의 모든 것이 적합합니다.
응. 일반적으로 매수/매도 수량에 상당한 스큐가 있는 경우 조정이 있다고 말하는 것이 안전합니다. 이상적으로는 글로벌 추세에 관계없이 매수 및 매도 수가 동일해야 합니다.
여보세요!!! 베테랑 질문 드립니다. 내 지표가 고문으로부터 데이터를 수신한다고 가정합니다. 테스터에서 이 표시기를 테스트하는 방법은 무엇입니까? 데이터를 전송하는 어드바이저가 로드되지 않았다는 오류를 발생시킵니다. 누구든지 이미 이와 같은 일을 겪었습니까? 이 문제를 어떻게 해결했습니까? 귀하의 응답에 미리 감사드립니다.
소스 코드가 없는 경우. 그럼 아마 아닐거야