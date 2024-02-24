트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2462 1...245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2021.10.18 00:47 #24611 mytarmailS # : 주제를 정하고 채팅합시다. 자, 여기 토론할 주제가 있습니다... 위에서 언급한 바와 같이 국회에서 입력되는 정보는 매우 중요합니다. 예를 들어, 저는 Delta, OI 및 RealVolume을 사용합니다. 왜냐하면 이 정보가 Si이든 RTS 지수이든 간에 작동하는 도구에 직접적으로 중요하다고 생각하기 때문입니다. 가장 중요한 것은 우리가 실제로 일하는 시장에서 가치를 취한다는 것입니다. 어떻게든 이 정보를 시카고 증권 거래소에서 가져와 Moex에서 작업하려고 시도했지만 죽은 번호로 밝혀져 우리가 일하는 거래소에서 이 정보를 가져옵니다. 질문은 모스크바 거래소 시장과 관련된 다른 정보는 무엇입니까? 글쎄, 아마도 옵션 섹션, 즉 사용 된 모든 도구에 대한 주간 옵션의 스마일 매개 변수 일 것입니다. 좋습니다. 훈련 영역 외부에서 양질의 네트워크 성능을 위해 또 어떤 것이 유용할 수 있습니까? 조언자 쓰는 법 배우기... 20핍 시스템 베르누이의 정리, Moivre-Laplace; Kolmogorov의 Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 07:13 #24612 Michael Marchukajtes # : 자, 여기 토론할 주제가 있습니다... 위에서 언급한 바와 같이 국회에서 입력되는 정보는 매우 중요합니다. 예를 들어, 저는 Delta, OI 및 RealVolume을 사용합니다. 왜냐하면 이 정보가 Si이든 RTS 지수이든 간에 작동하는 도구에 직접적으로 중요하다고 생각하기 때문입니다. 가장 중요한 것은 우리가 실제로 일하는 시장에서 가치를 취한다는 것입니다. 어떻게든 이 정보를 시카고 증권 거래소에서 가져와 Moex에서 작업하려고 시도했지만 죽은 번호로 밝혀져 우리가 일하는 거래소에서 이 정보를 가져옵니다. 질문은 모스크바 거래소 시장과 관련된 다른 정보는 무엇입니까? 글쎄, 아마도 옵션 섹션, 즉 사용 된 모든 도구에 대한 주간 옵션의 스마일 매개 변수 일 것입니다. 좋습니다. 훈련 영역 외부에서 양질의 네트워크 성능을 위해 또 어떤 것이 유용할 수 있습니까? 기초 자산에 가격을 추가합니다. 야금 회사의 경우 - 런던 증권 거래소의 철강 시세, 석유, 가스 등 Mihail Marchukajtes 2021.10.18 09:36 #24613 Dmytryi Nazarchuk # : 기초 자산에 가격을 추가합니다. 야금 회사의 경우 - 런던 증권 거래소의 철강 시세, 석유, 가스 등 의심스럽네요.. 안될것 같아요... Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 09:56 #24614 Michael Marchukajtes # : 의심스럽네요.. 안될것 같아요... Delta, OI, RV는 작동하지 않지만 여전히 모두 국회에 밀어 넣습니다. Mihail Marchukajtes 2021.10.18 11:02 #24615 Dmytryi Nazarchuk # : Delta, OI, RV는 작동하지 않지만 여전히 모두 국회에 밀어 넣습니다. 왜 그렇게 결정했습니까? 증거가 있거나 최소한 논리적인 결론이 있으면 어떻게 사용하는지 알려드리겠습니다!!! Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 11:38 #24616 Michael Marchukajtes # : 왜 그렇게 결정했습니까? 증거가 있거나 최소한 논리적인 결론이 있으면 어떻게 사용하는지 알려드리겠습니다!!! 증거가 있습니다. 이 세 가지 지표에 대한 체계적인 수입의 확인 사례가 적어도 한 건은 없습니다. 시간 낭비. 가장 작은 경우에는 손가락으로 아주 간단하게 설명하겠습니다. 인어의 존재에 대한 확인된 사례가 단 한 건도 없다면 가장 합리적인 결정은 인어가 존재하지 않는다는 것을 인정하는 것입니다. Mihail Marchukajtes 2021.10.18 12:40 #24617 곡선이 완벽하지 않다고 거짓말을 하지는 않겠지만 여전히 존재하고 꽤 흥미롭게 보입니다!!!! 그리고 그런 증거가 없다고 하시니 여기 있습니다!!!! 예, 150 거래는 많은 것이 아니지만 여전히 ... Dmytro Nazarchuk 2021.10.18 12:40 #24618 Michael Marchukajtes # : 곡선이 완벽하지 않다고 거짓말을 하지는 않겠지만 여전히 존재하고 꽤 흥미롭게 보입니다!!!! 그리고 그런 증거가 없다고 하시니 여기 있습니다!!!! 시험 장치? Mihail Marchukajtes 2021.10.18 12:41 #24619 Dmytryi Nazarchuk # : 아뇨, 지난달 실거래가 입니다, 오케이!!! Mihail Marchukajtes 2021.10.18 12:43 #24620 증거가 없으면 OI, 델타 및 RT가 작동한다고 말하지 않겠지만 이것이 작동하지 않는다는 증거가 있습니까? 1...245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
위에서 언급한 바와 같이 국회에서 입력되는 정보는 매우 중요합니다. 예를 들어, 저는 Delta, OI 및 RealVolume을 사용합니다. 왜냐하면 이 정보가 Si이든 RTS 지수이든 간에 작동하는 도구에 직접적으로 중요하다고 생각하기 때문입니다. 가장 중요한 것은 우리가 실제로 일하는 시장에서 가치를 취한다는 것입니다. 어떻게든 이 정보를 시카고 증권 거래소에서 가져와 Moex에서 작업하려고 시도했지만 죽은 번호로 밝혀져 우리가 일하는 거래소에서 이 정보를 가져옵니다. 질문은 모스크바 거래소 시장과 관련된 다른 정보는 무엇입니까? 글쎄, 아마도 옵션 섹션, 즉 사용 된 모든 도구에 대한 주간 옵션의 스마일 매개 변수 일 것입니다. 좋습니다. 훈련 영역 외부에서 양질의 네트워크 성능을 위해 또 어떤 것이 유용할 수 있습니까?
기초 자산에 가격을 추가합니다. 야금 회사의 경우 - 런던 증권 거래소의 철강 시세, 석유, 가스 등
의심스럽네요.. 안될것 같아요...
Delta, OI, RV는 작동하지 않지만 여전히 모두 국회에 밀어 넣습니다.
왜 그렇게 결정했습니까? 증거가 있거나 최소한 논리적인 결론이 있으면 어떻게 사용하는지 알려드리겠습니다!!!
증거가 있습니다. 이 세 가지 지표에 대한 체계적인 수입의 확인 사례가 적어도 한 건은 없습니다.
시간 낭비.
가장 작은 경우에는 손가락으로 아주 간단하게 설명하겠습니다. 인어의 존재에 대한 확인된 사례가 단 한 건도 없다면 가장 합리적인 결정은 인어가 존재하지 않는다는 것을 인정하는 것입니다.
곡선이 완벽하지 않다고 거짓말을 하지는 않겠지만 여전히 존재하고 꽤 흥미롭게 보입니다!!!! 그리고 그런 증거가 없다고 하시니 여기 있습니다!!!!
시험 장치?