트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1520

[삭제] 2019.07.18 18:46 #15191

fxsaber 2019.07.18 19:32 #15192

막심 드미트리예프스키 :

Женя 2019.07.18 19:38 #15193

막심 드미트리예프스키 :

[삭제] 2019.07.18 20:16 #15194

fxsaber :

fxsaber 2019.07.18 20:29 #15195

막심 드미트리예프스키 :

[삭제] 2019.07.18 20:48 #15196

fxsaber :

fxsaber 2019.07.18 21:09 #15197

막심 드미트리예프스키 :

[삭제] 2019.07.19 14:30 #15198

파일: Entropy_and_fractals.zip 7594 kb

Aleksey Vyazmikin 2019.07.19 18:19 #15199

막심 드미트리예프스키 :

Грааль 2019.07.19 22:38 #15200

제냐 :

fxsaber :
확인해야 할 사항은 무엇입니까? 모든 DC에서 열고 스프레드를 확인합니다... 닫습니다.
어떤 전략?
예, 확산이 거대합니다.
그럼에도 불구하고 성배는 할 수 있고
음, 못생긴. DC는 그들과 싸웠고 결국 스프레드를 올리는 것보다 더 똑똑한 것을 생각해 내지 못했습니다.
그리고 무엇을 교환하기 위해 무엇이 남았는지
어리석음은 어디에 있는가?
누가 어디에
그게 다야
엔트로피와 프랙탈에 대해 무엇을 읽을지 .. 궁금합니다.
와우, 러시아어로도 감사합니다.
푹신한 따옴표
야 청춘아...
마켓 비드/오퍼와 딜러 1인을 구분할 필요가 있는데, 이처럼 유동성이 낮은 상황에서 딜러는 시장 상황에 따라 스프레드가 달라지는데, 그렇다고 해서 가격이 이렇게 움직인다는 의미는 아니고, 거래가 없고, 이것은 시장 시세가 아니며 스프레드를 확장해도 제한 한도가 제거되지 않습니다.