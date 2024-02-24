트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1513 1...150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.07.07 15:31 #15121 안드레이 딕 : 이 작업의 의미는 안정적인 패턴(또는 원하는 대로)을 선택하고 다른 VR에서 작동하기 때문에 안정적입니다. 이 분야의 소심한 실험은 이것이 원칙적으로 가능하다는 것을 보여줍니다... 그리고 결과적으로 견고성이 증가합니다(맞춤도 감소). 한 VR에서 먼저 학습한 다음 다른 VR에서 다시 학습합니다. 특정 구현을 살펴봐야 하는 것은 다를 수 있습니다. 나는 또한 인위적으로 기능에 노이즈를 추가합니다. 때로는 결과를 향상시킵니다. 중요도 샘플링도 참조하세요. 더 많은 메타 학습 Vladimir Perervenko 2019.07.07 19:05 #15122 케샤 루트 : 나는 그것을 "드레인 러닝" 또는 "드로다운 러닝"이라고 부를 것입니다. 중요성에 대해 우리는 고급 OOP(> 5 상속 깊이), 90% akurasi 등을 사용하여 Pereverenko 또는 Denisenko에서 "드로다운 러닝"에 대한 기사를 기다리고 있습니다. (동일) 테스트에 대한 손실에 대한 이익 비율, 또는 테스트가 전혀 없었던 옛날처럼 모든 것이 Lern에 있고 Martin과 함께 순수 지수))) 케샤, 그 쓰레기들 담배 좀 그만 피워. 그러면 당신은 정말... 이 바보들은 어디에서 왔습니까? Vladimir Perervenko 2019.07.07 19:07 #15123 케샤 뿌리 : '드로다운 러닝'에 대한 글을 쓰는 것이 시급하다. 이전 학습은 일반적으로 다른 오페라에서 제공되며, 우리의 종속 항목은 전혀 더듬거리지 않으며, 이전 학습은 선택될 때(일반적으로 처음 1-2개의 레이어) 한 데이터 세트 또는 알고리즘에서 훈련된 뉴런/레이어가 다음과 같이 다른 그리드에서 사용됩니다. 예를 들어 그림의 스타일을 지정하는 데 사용하는 예비 부품입니다. 아무것도 이해하지 못하는 주제에 대해서는 언급할 필요가 없습니다. 나는 정상에 뛰어올랐고, 조건을 집어 들었고, 내가 전문가가 된 것 같다. Chatterbox 예, 하지만 전문가는 아닙니다. Кеша Рутов 2019.07.07 19:32 #15124 막심 드미트리예프스키 : 콧물 없이 블라디미르 페레르벤코 : 아무것도 이해하지 못하는 주제에 대해서는 언급할 필요가 없습니다. 나는 정상에 뛰어올랐고, 조건을 집어 들었고, 내가 전문가가 된 것 같다. Chatterbox 예, 하지만 전문가는 아닙니다. 음, 물론 "전문가"가 아닙니다. 그렇지 않으면 왜 여기에 매달려야 합니까? 모든 희망은 당신과 Maxim Denisenko를 위한 것입니다. "전문가"를 위해 저는 당신이 드로다운 학습 에 대한 "기사"를 쓰기를 기다리고 있습니다. Maksim Denisenko의 도파민과 같은 사기 신호로 백업하는 것이 좋습니다. [삭제] 2019.07.07 19:51 #15125 케샤 뿌리 : 음, 물론 "전문가"가 아닙니다. 그렇지 않으면 왜 여기에 매달려야 합니까? 모든 희망은 당신과 Maxim Denisenko를 위한 것입니다. "전문가"를 위해 저는 당신이 드로다운 학습 에 대한 "기사"를 쓰기를 기다리고 있습니다. Maksim Denisenko의 도파민과 같은 사기 신호로 백업하는 것이 좋습니다. 그리고 당신은 "전문가" RL이 지느러미를 얻으려고 하는 기사와 책을 읽습니다. 시계열을 적용하면 도파민이 이 주제에 대해 최고임을 알 수 있습니다. 그리고 당신이 좋든 싫든 상관하지 마세요. 그들은 당신에게 묻는 것을 잊었습니다. 써드파티 라이브러리 없이 간단한 리인포스 작성만 하면 웃을 거에요. 수평아리 Кеша Рутов 2019.07.07 19:59 #15126 막심 드미트리예프스키 : 수평아리 그리고 이것은 당신에게도 일어날 것입니다. LIFE가 당신을 순환시킬 때, 달 아래에서 영원히 지속되는 것은 아무것도 없으며, 조만간 당신의 "황금 우리"가 무너질 것입니다. [삭제] 2019.07.07 20:02 #15127 케샤 뿌리 : 그리고 이것은 당신에게도 일어날 것입니다. LIFE가 당신을 순환시킬 때, 달 아래에서 영원히 지속되는 것은 아무것도 없으며, 조만간 당신의 "황금 우리"가 무너질 것입니다. 인생은 당신을 가슴에 품고 소녀처럼 달랐습니다. 모스크바 지역의 주제는 어디에서 작동합니까? 심리학자에게 가십시오. 포럼에는 충분합니다. 보낼 수 밖에 없다 촉각이 예민하지 않아 Andrey Dik 2019.07.07 20:46 #15128 막심 드미트리예프스키 : 한 VR에서 먼저 학습한 다음 다른 VR에서 다시 학습합니다. 특정 구현을 살펴봐야 하는 것은 다를 수 있습니다. 나는 또한 인위적으로 기능에 노이즈를 추가합니다. 때로는 결과를 향상시킵니다. 중요도 샘플링도 참조하세요. 더 많은 메타 학습 아니 아니 ... 하나, 다른 하나, 내가 훈련에서 동등하게 사용하는 세 번째 VR-s, 그 결과를 보자 [삭제] 2019.07.07 20:54 #15129 안드레이 딕 : 아니 아니 ... 하나, 다른 하나, 내가 훈련에서 동등하게 사용하는 세 번째 VR-s, 그 결과를 보자 나는 또한 동시에 여러 대의 봇을 봇에 넣었습니다. 개선 사항을 보지 못한 것 같습니다. 음, 특정 쓰레기가 있습니다. 제 생각에 나는 오늘 최대 엔트로피에 대한 흥미로운 연구를 보았고 일반적으로 엔트로피를 사용하여 입력을 결정하는 방법(기사의 두 번째 부분)을 좋아했습니다. 분명히 내 안에 없는 것. 거의 같은 생각을 하기도 했지만 공식화할 수 없었다. 그리고 뒷받침되는 이론의 유형이 있습니다. 그것은 또한 다른 시장이 다르게 예측된다는 것을 보여줍니다. 그래서 모든 것이 한 더미에 있다면 .. 그러면 모르겠습니다. https://robotwealth.com/shannon-entropy/ Shannon Entropy: A Genius Gambler's Guide to Market Randomness - Robot Wealth robotwealth.com Before you commit your precious time to read this blog post, I need to warn you that this is one of those posts that market nerds like myself will get a kick out of, but which probably won’t add much of practical value to your trading. The purpose of this post is to scratch the surface of the markets from an information theoretic perspective... [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 패턴을 찾고 Igor Makanu 2019.07.07 21:18 #15130 막심 드미트리예프스키 : 나는 또한 동시에 여러 대의 봇을 봇에 넣었습니다. 개선 사항을 보지 못한 것 같습니다. 음, 특정 쓰레기가 있습니다. 제 생각에 나는 오늘 최대 엔트로피에 대한 흥미로운 연구를 보았고 일반적으로 엔트로피를 사용하여 입력을 결정하는 방법(기사의 두 번째 부분)을 좋아했습니다. 분명히 내 안에 없는 것. 거의 같은 생각을 하기도 했지만 공식화할 수 없었다. 그리고 뒷받침되는 이론의 유형이 있습니다. 그것은 또한 다른 시장이 다르게 예측된다는 것을 보여줍니다. 그래서 모든 것이 한 더미에 있다면 .. 그러면 모르겠습니다. https://robotwealth.com/shannon-entropy/ 여기에 엔트로피에 대한 또 다른 흥미로운 자료가 있습니다. 말하자면 저자는 손가락으로 설명했습니다. https://habr.com/en/post/171759/ 나는 의사 결정 트리에 대해 아무 것도 찾을 수 없습니다. 정보의 일부 조각이 인터넷에 있습니다. 문헌 형태의 무언가가 필요합니다. Энтропия и деревья принятия решений habr.com Деревья принятия решений являются удобным инструментом в тех случаях, когда требуется не просто классифицировать данные, но ещё и объяснить почему тот или иной объект отнесён к какому-либо классу. Давайте сначала, для полноты картины, рассмотрим природу энтропии и некоторые её свойства. Затем, на простом примере, увидим каким образом... 1...150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 작업의 의미는 안정적인 패턴(또는 원하는 대로)을 선택하고 다른 VR에서 작동하기 때문에 안정적입니다. 이 분야의 소심한 실험은 이것이 원칙적으로 가능하다는 것을 보여줍니다... 그리고 결과적으로 견고성이 증가합니다(맞춤도 감소).
한 VR에서 먼저 학습한 다음 다른 VR에서 다시 학습합니다. 특정 구현을 살펴봐야 하는 것은 다를 수 있습니다.
나는 또한 인위적으로 기능에 노이즈를 추가합니다. 때로는 결과를 향상시킵니다.
중요도 샘플링도 참조하세요.
더 많은 메타 학습
나는 그것을 "드레인 러닝" 또는 "드로다운 러닝"이라고 부를 것입니다. 중요성에 대해 우리는 고급 OOP(> 5 상속 깊이), 90% akurasi 등을 사용하여 Pereverenko 또는 Denisenko에서 "드로다운 러닝"에 대한 기사를 기다리고 있습니다. (동일) 테스트에 대한 손실에 대한 이익 비율, 또는 테스트가 전혀 없었던 옛날처럼 모든 것이 Lern에 있고 Martin과 함께 순수 지수)))
케샤, 그 쓰레기들 담배 좀 그만 피워. 그러면 당신은 정말...
이 바보들은 어디에서 왔습니까?
'드로다운 러닝'에 대한 글을 쓰는 것이 시급하다.
이전 학습은 일반적으로 다른 오페라에서 제공되며, 우리의 종속 항목은 전혀 더듬거리지 않으며, 이전 학습은 선택될 때(일반적으로 처음 1-2개의 레이어) 한 데이터 세트 또는 알고리즘에서 훈련된 뉴런/레이어가 다음과 같이 다른 그리드에서 사용됩니다. 예를 들어 그림의 스타일을 지정하는 데 사용하는 예비 부품입니다.
아무것도 이해하지 못하는 주제에 대해서는 언급할 필요가 없습니다. 나는 정상에 뛰어올랐고, 조건을 집어 들었고, 내가 전문가가 된 것 같다. Chatterbox 예, 하지만 전문가는 아닙니다.
콧물 없이
아무것도 이해하지 못하는 주제에 대해서는 언급할 필요가 없습니다. 나는 정상에 뛰어올랐고, 조건을 집어 들었고, 내가 전문가가 된 것 같다. Chatterbox 예, 하지만 전문가는 아닙니다.
음, 물론 "전문가"가 아닙니다. 그렇지 않으면 왜 여기에 매달려야 합니까? 모든 희망은 당신과 Maxim Denisenko를 위한 것입니다. "전문가"를 위해 저는 당신이 드로다운 학습 에 대한 "기사"를 쓰기를 기다리고 있습니다. Maksim Denisenko의 도파민과 같은 사기 신호로 백업하는 것이 좋습니다.
음, 물론 "전문가"가 아닙니다. 그렇지 않으면 왜 여기에 매달려야 합니까? 모든 희망은 당신과 Maxim Denisenko를 위한 것입니다. "전문가"를 위해 저는 당신이 드로다운 학습 에 대한 "기사"를 쓰기를 기다리고 있습니다. Maksim Denisenko의 도파민과 같은 사기 신호로 백업하는 것이 좋습니다.
그리고 당신은 "전문가" RL이 지느러미를 얻으려고 하는 기사와 책을 읽습니다. 시계열을 적용하면 도파민이 이 주제에 대해 최고임을 알 수 있습니다.
그리고 당신이 좋든 싫든 상관하지 마세요. 그들은 당신에게 묻는 것을 잊었습니다.
써드파티 라이브러리 없이 간단한 리인포스 작성만 하면 웃을 거에요.
수평아리
수평아리
그리고 이것은 당신에게도 일어날 것입니다. LIFE가 당신을 순환시킬 때, 달 아래에서 영원히 지속되는 것은 아무것도 없으며, 조만간 당신의 "황금 우리"가 무너질 것입니다.
그리고 이것은 당신에게도 일어날 것입니다. LIFE가 당신을 순환시킬 때, 달 아래에서 영원히 지속되는 것은 아무것도 없으며, 조만간 당신의 "황금 우리"가 무너질 것입니다.
인생은 당신을 가슴에 품고 소녀처럼 달랐습니다. 모스크바 지역의 주제는 어디에서 작동합니까? 심리학자에게 가십시오. 포럼에는 충분합니다. 보낼 수 밖에 없다 촉각이 예민하지 않아
한 VR에서 먼저 학습한 다음 다른 VR에서 다시 학습합니다. 특정 구현을 살펴봐야 하는 것은 다를 수 있습니다.
나는 또한 인위적으로 기능에 노이즈를 추가합니다. 때로는 결과를 향상시킵니다.
중요도 샘플링도 참조하세요.
더 많은 메타 학습
아니 아니 ... 하나, 다른 하나, 내가 훈련에서 동등하게 사용하는 세 번째 VR-s, 그 결과를 보자
아니 아니 ... 하나, 다른 하나, 내가 훈련에서 동등하게 사용하는 세 번째 VR-s, 그 결과를 보자
나는 또한 동시에 여러 대의 봇을 봇에 넣었습니다. 개선 사항을 보지 못한 것 같습니다. 음, 특정 쓰레기가 있습니다. 제 생각에
나는 오늘 최대 엔트로피에 대한 흥미로운 연구를 보았고 일반적으로 엔트로피를 사용하여 입력을 결정하는 방법(기사의 두 번째 부분)을 좋아했습니다.
분명히 내 안에 없는 것. 거의 같은 생각을 하기도 했지만 공식화할 수 없었다. 그리고 뒷받침되는 이론의 유형이 있습니다.
그것은 또한 다른 시장이 다르게 예측된다는 것을 보여줍니다. 그래서 모든 것이 한 더미에 있다면 .. 그러면 모르겠습니다.
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
나는 또한 동시에 여러 대의 봇을 봇에 넣었습니다. 개선 사항을 보지 못한 것 같습니다. 음, 특정 쓰레기가 있습니다. 제 생각에
나는 오늘 최대 엔트로피에 대한 흥미로운 연구를 보았고 일반적으로 엔트로피를 사용하여 입력을 결정하는 방법(기사의 두 번째 부분)을 좋아했습니다.
분명히 내 안에 없는 것. 거의 같은 생각을 하기도 했지만 공식화할 수 없었다. 그리고 뒷받침되는 이론의 유형이 있습니다.
그것은 또한 다른 시장이 다르게 예측된다는 것을 보여줍니다. 그래서 모든 것이 한 더미에 있다면 .. 그러면 모르겠습니다.
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
여기에 엔트로피에 대한 또 다른 흥미로운 자료가 있습니다. 말하자면 저자는 손가락으로 설명했습니다.
https://habr.com/en/post/171759/
나는 의사 결정 트리에 대해 아무 것도 찾을 수 없습니다. 정보의 일부 조각이 인터넷에 있습니다. 문헌 형태의 무언가가 필요합니다.