트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1514 1...150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.07.08 06:16 #15131 이고르 마카누 : 여기에 엔트로피에 대한 또 다른 흥미로운 자료가 있습니다. 말하자면 저자는 손가락으로 설명했습니다. https://habr.com/ru/post/171759/ 나는 의사 결정 트리에 대해 아무 것도 찾을 수 없습니다. 정보의 일부 조각이 인터넷에 있습니다. 문헌 형태의 무언가가 필요합니다. 예, 기사의 규범과 마찬가지로 제 생각에는 이미 보았습니다. 글쎄, Bati Random Forest의 책을 즉시 읽어야 할 수도 있습니다. 사이트에 포인트가 부족하여 스윙 할 수 없습니다) https://www.twirpx.com/file/2130647/ Breiman L., Friedman J., Stone C.J., Olshen R.A. Classification and regression trees [PDF] www.twirpx.com Boca Raton: CRC Press, 1984. — 366 p.The methodology used to construct tree structured rules is the focus of this monograph. Unlike many other statistical procedures, which moved from pencil and paper to calculators, this text's use of trees was unthinkable before computers. Both the... Aleksey Vyazmikin 2019.07.10 15:46 #15132 http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов 투표: 1ugpressa.ru Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет. В основе революционного стекла лежит удивительно доступная... [삭제] 2019.07.10 19:44 #15133 알렉세이 비아즈미킨 : http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html 빛의 속도로 인식 - 나쁘지 않음 Yuriy Asaulenko 2019.07.10 19:50 #15134 알렉세이 비아즈미킨 : 유리 신경망은 카메라와 알고리즘 없이도 이미지를 인식할 수 있습니다. 이미 50년이 된 이 기술은 다른 응용 프로그램에 불과합니다. [삭제] 2019.07.10 20:31 #15135 나는 최대 엔트로피에 대한 기사의 원칙에 따라 칠면조를 만들었습니다. 어떤 값이 더 있고 추세가 있습니다. 다른 TC를 작성해서 확인해 보겠습니다만 마섹보다 나쁘지는 않은 것 같습니다 코드 베이스를 살펴보니 아무도 하지 않은 것 같습니다. Кеша Рутов 2019.07.11 12:11 #15136 알렉세이 비아즈미킨 : http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html 좋아요 Andrey Dik 2019.07.11 13:21 #15137 막심 드미트리예프스키 : 나는 최대 엔트로피에 대한 기사의 원칙에 따라 칠면조를 만들었습니다. 어떤 값이 더 있고 추세가 있습니다. 다른 TC를 작성해서 확인해 보겠습니다만 마섹보다 나쁘지는 않은 것 같습니다 코드 베이스를 살펴보니 아무도 하지 않은 것 같습니다. 시원한. 진짜 시끄럽다.. Biqvi 2019.07.12 09:12 #15138 안녕하세요. 내 눈으로 보이는 패턴이 있는데 복잡해서 코딩을 할 수 없고 내가 보는 것을 정확히 이해하지 못하고 전달된다. 패턴은 수년 동안 손으로 성공적으로 거래되었습니다. 뉴런에게 두 가지 문제를 해결하기 위해 그것을 (보다 정확하게는 설정 1로 설정된 부분) 보도록 가르치고 싶습니다. 1) 그녀에게서 본 것을 꺼내어 설정에서 "그녀가 푹 빠진 것"을 이해하고 이를 통해 내가 본 것과 차트의 어떤 특성이 중요한지 이해하는 것이 좋습니다. 2) 무역을 그쪽으로 옮기거나 (적어도) 종을 걸어라. 전문가에게 질문, 문제 설명이 올바른지 그리고 해결하려면 어디로 가야 하나요? 추신: 저는 솔루션에 대해 1~2년을 보낼 필요가 있다는 사실에 대해 침착하고 전문가와의 협업에 대해서는 더욱 침착합니다. 파일: q-pic.PNG 15 kb [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 랜덤 흐름 이론과 FOREX 최대 실행 속도의 DC Alexey Viktorov 2019.07.12 09:27 #15139 빅비 : 안녕하세요. 내 눈으로 보이는 패턴이 있는데 복잡해서 코딩을 할 수 없고 내가 보는 것을 정확히 이해하지 못하고 전달된다. 패턴은 수년 동안 손으로 성공적으로 거래되었습니다. 뉴런에게 두 가지 문제를 해결하기 위해 그것을 (보다 정확하게는 설정 1로 설정된 부분) 보도록 가르치고 싶습니다. 1) 그녀에게서 본 것을 꺼내서 설정에서 "그녀가 꽂힌 것"을 이해하고 이를 통해 내가 본 것과 차트의 어떤 특성이 중요한지 이해하는 것이 좋습니다. 2) 무역을 그쪽으로 옮기거나 (적어도) 종을 걸어라. 전문가에게 질문, 문제 설명이 올바른지 그리고 해결하려면 어디로 가야 하나요? 추신: 저는 솔루션에 대해 1~2년을 보낼 필요가 있다는 사실에 대해 침착하고 전문가와의 협업에 대해서는 더욱 침착합니다. 그런 빈틈을 5개 연속으로 찾기란 쉽지 않을 거라고 생각한다. 이 설정이 있는 곳의 차트에서 사진을 찍는 것이 더 나을 수도 있습니다. 몇 장의 사진이 더 좋습니다. Biqvi 2019.07.12 09:40 #15140 알렉세이 빅토로프 : 그런 빈틈을 5개 연속으로 찾기란 쉽지 않을 거라고 생각한다. 이 설정이 있는 곳의 차트에서 사진을 찍는 것이 더 나을 수도 있습니다. 몇 장의 사진이 더 좋습니다. 이 그림은 1단계와 2단계의 예시일 뿐입니다. 1...150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에 엔트로피에 대한 또 다른 흥미로운 자료가 있습니다. 말하자면 저자는 손가락으로 설명했습니다.
https://habr.com/ru/post/171759/
나는 의사 결정 트리에 대해 아무 것도 찾을 수 없습니다. 정보의 일부 조각이 인터넷에 있습니다. 문헌 형태의 무언가가 필요합니다.
예, 기사의 규범과 마찬가지로 제 생각에는 이미 보았습니다.
글쎄, Bati Random Forest의 책을 즉시 읽어야 할 수도 있습니다.
사이트에 포인트가 부족하여 스윙 할 수 없습니다)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
빛의 속도로 인식 - 나쁘지 않음
알렉세이 비아즈미킨 :
유리 신경망은 카메라와 알고리즘 없이도 이미지를 인식할 수 있습니다.
이미 50년이 된 이 기술은 다른 응용 프로그램에 불과합니다.
나는 최대 엔트로피에 대한 기사의 원칙에 따라 칠면조를 만들었습니다. 어떤 값이 더 있고 추세가 있습니다.
다른 TC를 작성해서 확인해 보겠습니다만 마섹보다 나쁘지는 않은 것 같습니다
코드 베이스를 살펴보니 아무도 하지 않은 것 같습니다.
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
좋아요
나는 최대 엔트로피에 대한 기사의 원칙에 따라 칠면조를 만들었습니다. 어떤 값이 더 있고 추세가 있습니다.
다른 TC를 작성해서 확인해 보겠습니다만 마섹보다 나쁘지는 않은 것 같습니다
코드 베이스를 살펴보니 아무도 하지 않은 것 같습니다.
시원한. 진짜 시끄럽다..
안녕하세요.
내 눈으로 보이는 패턴이 있는데 복잡해서 코딩을 할 수 없고 내가 보는 것을 정확히 이해하지 못하고 전달된다. 패턴은 수년 동안 손으로 성공적으로 거래되었습니다.
뉴런에게 두 가지 문제를 해결하기 위해 그것을 (보다 정확하게는 설정 1로 설정된 부분) 보도록 가르치고 싶습니다.
1) 그녀에게서 본 것을 꺼내어 설정에서 "그녀가 푹 빠진 것"을 이해하고 이를 통해 내가 본 것과 차트의 어떤 특성이 중요한지 이해하는 것이 좋습니다.
2) 무역을 그쪽으로 옮기거나 (적어도) 종을 걸어라.
전문가에게 질문, 문제 설명이 올바른지 그리고 해결하려면 어디로 가야 하나요?
추신: 저는 솔루션에 대해 1~2년을 보낼 필요가 있다는 사실에 대해 침착하고 전문가와의 협업에 대해서는 더욱 침착합니다.
안녕하세요.
내 눈으로 보이는 패턴이 있는데 복잡해서 코딩을 할 수 없고 내가 보는 것을 정확히 이해하지 못하고 전달된다. 패턴은 수년 동안 손으로 성공적으로 거래되었습니다.
뉴런에게 두 가지 문제를 해결하기 위해 그것을 (보다 정확하게는 설정 1로 설정된 부분) 보도록 가르치고 싶습니다.
1) 그녀에게서 본 것을 꺼내서 설정에서 "그녀가 꽂힌 것"을 이해하고 이를 통해 내가 본 것과 차트의 어떤 특성이 중요한지 이해하는 것이 좋습니다.
2) 무역을 그쪽으로 옮기거나 (적어도) 종을 걸어라.
전문가에게 질문, 문제 설명이 올바른지 그리고 해결하려면 어디로 가야 하나요?
추신: 저는 솔루션에 대해 1~2년을 보낼 필요가 있다는 사실에 대해 침착하고 전문가와의 협업에 대해서는 더욱 침착합니다.
그런 빈틈을 5개 연속으로 찾기란 쉽지 않을 거라고 생각한다. 이 설정이 있는 곳의 차트에서 사진을 찍는 것이 더 나을 수도 있습니다. 몇 장의 사진이 더 좋습니다.
그런 빈틈을 5개 연속으로 찾기란 쉽지 않을 거라고 생각한다. 이 설정이 있는 곳의 차트에서 사진을 찍는 것이 더 나을 수도 있습니다. 몇 장의 사진이 더 좋습니다.
이 그림은 1단계와 2단계의 예시일 뿐입니다.