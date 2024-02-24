트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1523

주제에 대한 흥미로운 책

예측 모델: 탐색, 설명 및 디버그

https://pbiecek.github.io/PM_VEE/

마지막으로 우리는 이 책에서 우리가

·          단일 관찰에 대한 모델 예측에 영향을 미치는 기능을 결정하는 방법. 특히, 분해 플롯, ceteris paribus 프로파일, 로컬 모델 근사 또는 Shapley 값과 같은 예측을 설명하는 데 사용할 수 있는 방법의 이론과 예를 제시합니다.

·          완전히 훈련된 기계 학습 모델을 전체적으로 검사하는 기술. 특히, 부분 종속성 도표, 가변 중요도 도표 등과 같이 모델 성능을 전체적으로 설명하는 데 사용할 수 있는 방법의 이론과 예를 검토합니다.

·          빠른 방법으로 주요 정보를 표시하는 데 사용할 수 있는 차트입니다.

·          모델 비교를 위한 도구 및 방법.

·          설명된 방법을 사용하는 방법을 설명하는 R 및 Python용 코드 조각.

반면 에 이 책에서 우리는 초점을 맞추지 않는다.

·          특정 모델. 제시된 기술은 모델에 구애받지 않으며 모델 구조와 관련된 어떠한 가정도 하지 않습니다.

·          데이터 탐색. R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ 또는 TODO와 같이 이 주제에 대한 아주 좋은 책이 있습니다.

·          모델 구축 과정. 이 주제에 대한 매우 좋은 책도 있습니다. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie 및 Robert Tibshirani의 An Introduction to Statistical Learning을 참조하십시오 . http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ 또는 TODO

·          모델 구축을 위한 모든 특정 도구. 예를 들어 Max Kuhn과 Kjell Johnson의 Applied Predictive Modeling http://appliedpredictivemodeling.com/ 에서 이에 대해 설명합니다.

Predictive Models: Explore, Explain, and Debug
  • Przemyslaw Biecek and Tomasz Burzykowski
  • pbiecek.github.io
This book introduces key concepts for exploration, explanation and visualization of complex predictive models.
막심 드미트리예프스키 :

나는 또한 동시에 여러 대의 봇을 봇에 넣었습니다. 개선 사항을 보지 못한 것 같습니다. 음, 특정 쓰레기가 있습니다. 제 생각에

나는 오늘 최대 엔트로피에 대한 흥미로운 연구를 보았고 일반적으로 엔트로피를 사용하여 입력을 결정하는 방법(기사의 두 번째 부분)을 좋아했습니다.

분명히 내 안에 없는 것. 거의 같은 생각을 하기도 했지만 공식화할 수 없었다. 그리고 뒷받침되는 이론의 유형이 있습니다.

그것은 또한 다른 시장이 다르게 예측된다는 것을 보여줍니다. 그래서 모든 것이 한 더미에 있다면 .. 그러면 모르겠습니다.

https://robotwealth.com/shannon-entropy/

기사로 돌아갑니다. 노이즈를 지그재그로 필터링하면 이 방법은 신호를 거의 완벽하게 클러스터링합니다. 또한 미래를 보여줍니다. 값이 앞에 추가되어 목에 지그재그로 다시 그리기가 겹칠 수 있습니다. 케이스

상단에 빨간색 - 매수, 녹색 - 매도

그리고 이것은 능선이 없었을 때의 모습입니다.

능선을 다시 그리지 않은 능선으로 어떻게 바꿀 수 있습니까? 이진화된 신호는 up\down 1;-1로 무엇을 표시할까요?

 
이것을 시도하십시오 https://www.mql5.com/ru/code/20143

근데 아직 33인데 다시 그리는건 확인도 안하고 1-0 시그널도 받고싶어서 알아차렸음

이고르 마카누 :

이것을 시도하십시오 https://www.mql5.com/en/code/20143

글쎄, 이것은 또한 능선이며 결국 다시 그립니다. 그리고 잘못했다, 그래야 한다


 
끝은 항상 다시 그립니다. 거의 33번을 시도해 보세요. 너무 예쁘지는 않지만 정점을 다시 그리지는 않기 때문입니다. https://www.mql5.com/en/forum/318267#comment_12508440

감사합니다 한번 볼게요

 
여기에 +1과 -1을 하위 창에 다시 썼습니다. 테스트하지 않은 유일한 것은 온라인 작동 방식이지만 문제가 없다고 생각합니다.

파일:
ZigZagZZ_separate.mq5  4 kb
나중에 둘 다 테스트하겠습니다. 여기에서 각 막대가 표시되어야 하는 것은 극단뿐만 아니라

 
이고르 마카누 :

nishtyak, 감사합니다. 저것들. 마지막 막대까지 그립니다. 그러면 값을 업데이트할 필요가 없습니까?

