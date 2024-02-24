트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1030

레나트 아크티아모프 :

eve 에 따르면 어제 레벨 1.1685 에 대해 말했습니다. 이것은 미래의 가격 수준입니다.

당신의 은닉처에 같은 레벨이 있다면, 나와 당신의 전략은 같습니다.

그리고 최근 7월 12일 한 지부에서 그는 이렇게 말했습니다.

"예 - eva는 1.1712, 1.1744, 100%에 있을 것입니다."

리소스 집약적 인 전략 버전이 작동하는 것뿐입니다. 어떻게 든 더 간단하게 만들고 싶습니다 ...

레나트 아크티아모프 :
예, 예, 나는 당신의 예측을 기억합니다. 그가 처음으로 기울었을 때는

적어도 조금이지만 손에 젖꼭지가 더 좋습니다 ...

 
그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 헛되이 이 질문을 제기한 걸까
 
mytarmailS :
그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 헛되이 이 질문을 제기한 걸까

나는 오랫동안 시장 프로필에 따라 모델을 훈련시키는 아이디어를 키워 왔습니다. 하지만 아직까지 구현에 대한 경험이 충분하지 않습니다)

음, 예측 변수에서 추가로 순 가격이 증가합니다.

 
mytarmails :
그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 이 질문을 헛되이 제기했습니까?
그리고 귀하의 의견으로는 교육 수준이 바의 높음 및 낮음 교육과 어떻게 달라야 합니까?
 
이반 네그레쉬니 :
그리고 귀하의 의견으로는 교육 수준이 바의 높음 및 낮음 교육과 어떻게 달라야 합니까?

일반적으로 충분하지 않으면 다른 것을 찾고

 
mytarmailS :

일반적으로 충분하지 않으면 다른 것을 찾고

체계적으로 검색하면 가능한 유형의 예측 변수와 함께 예측을 위해 가능한 모든 유형의 객체를 즉시 형식화하려고 시도할 수 있습니다.
 

사실인지 아닌지는 모르겠지만 들어보면 재미있다

https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA

 
이반 네그레쉬니 :
체계적으로 검색하면 가능한 유형의 예측자와 함께 예측을 위해 가능한 모든 유형의 객체를 즉시 공식화하려고 시도할 수 있습니다.

예측을 위한 개체의 유형은 한 수준(미래에 가격이 반등하는 것)입니다.

질문:

1) 리바운드가 5분 또는 1시간 또는 내일 모레일 수 있는 경우 리바운드를 네트워크에 가르치는 방법, 이것은 흔적이 아님을 상기시켜 드리겠습니다. 증가 예측

2) 이러한 타겟(바운스)으로 새로운 데이터에 대한 오류를 측정하는 방법

아직 답이 없어요 :(

 
mytarmailS :

예측을 위한 개체의 유형은 한 수준(미래에 가격이 반등하는 것)입니다.

질문:

1) 리바운드가 5분 또는 1시간 또는 내일 모레일 수 있는 경우 리바운드를 네트워크에 가르치는 방법, 이것이 흔적이 아님을 상기시켜 드리겠습니다. 증가 예측

2) 이러한 타겟(바운스)으로 새로운 데이터에 대한 오류를 측정하는 방법

아직 답이 없어요 :(

"바운스"는 추상화이며 "돌파구"와 같은 이미지를 더 많이 만들 수 있지만 결과는 여전히 5분 또는 내일 모레에 매수 또는 매도 신호가 될 것입니다.
