트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1030 1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2018.07.24 15:19 #10291 레나트 아크티아모프 : eve 에 따르면 어제 레벨 1.1685 에 대해 말했습니다. 이것은 미래의 가격 수준입니다. 당신의 은닉처에 같은 레벨이 있다면, 나와 당신의 전략은 같습니다. 그리고 최근 7월 12일 한 지부에서 그는 이렇게 말했습니다. "예 - eva는 1.1712, 1.1744, 100%에 있을 것입니다." 리소스 집약적 인 전략 버전이 작동하는 것뿐입니다. 어떻게 든 더 간단하게 만들고 싶습니다 ... .... mytarmailS 2018.07.24 18:45 #10292 레나트 아크티아모프 : .... 예, 예, 나는 당신의 예측을 기억합니다. 그가 처음으로 기울었을 때는 적어도 조금이지만 손에 젖꼭지가 더 좋습니다 ... mytarmailS 2018.07.24 19:28 #10293 그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 헛되이 이 질문을 제기한 걸까 Dmitry Fedorchenko 2018.07.25 09:38 #10294 mytarmailS : 그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 헛되이 이 질문을 제기한 걸까 나는 오랫동안 시장 프로필에 따라 모델을 훈련시키는 아이디어를 키워 왔습니다. 하지만 아직까지 구현에 대한 경험이 충분하지 않습니다) 음, 예측 변수에서 추가로 순 가격이 증가합니다. Ivan Negreshniy 2018.07.25 10:37 #10295 mytarmails : 그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 이 질문을 헛되이 제기했습니까? 그리고 귀하의 의견으로는 교육 수준이 바의 높음 및 낮음 교육과 어떻게 달라야 합니까? mytarmailS 2018.07.25 10:41 #10296 이반 네그레쉬니 : 그리고 귀하의 의견으로는 교육 수준이 바의 높음 및 낮음 교육과 어떻게 달라야 합니까? 일반적으로 충분하지 않으면 다른 것을 찾고 Ivan Negreshniy 2018.07.25 10:54 #10297 mytarmailS : 일반적으로 충분하지 않으면 다른 것을 찾고 체계적으로 검색하면 가능한 유형의 예측 변수와 함께 예측을 위해 가능한 모든 유형의 객체를 즉시 형식화하려고 시도할 수 있습니다. mytarmailS 2018.07.25 11:01 #10298 사실인지 아닌지는 모르겠지만 들어보면 재미있다 https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA mytarmailS 2018.07.25 11:21 #10299 이반 네그레쉬니 : 체계적으로 검색하면 가능한 유형의 예측자와 함께 예측을 위해 가능한 모든 유형의 객체를 즉시 공식화하려고 시도할 수 있습니다. 예측을 위한 개체의 유형은 한 수준(미래에 가격이 반등하는 것)입니다. 질문: 1) 리바운드가 5분 또는 1시간 또는 내일 모레일 수 있는 경우 리바운드를 네트워크에 가르치는 방법, 이것은 흔적이 아님을 상기시켜 드리겠습니다. 증가 예측 2) 이러한 타겟(바운스)으로 새로운 데이터에 대한 오류를 측정하는 방법 아직 답이 없어요 :( Ivan Negreshniy 2018.07.25 11:43 #10300 mytarmailS : 예측을 위한 개체의 유형은 한 수준(미래에 가격이 반등하는 것)입니다. 질문: 1) 리바운드가 5분 또는 1시간 또는 내일 모레일 수 있는 경우 리바운드를 네트워크에 가르치는 방법, 이것이 흔적이 아님을 상기시켜 드리겠습니다. 증가 예측 2) 이러한 타겟(바운스)으로 새로운 데이터에 대한 오류를 측정하는 방법 아직 답이 없어요 :( "바운스"는 추상화이며 "돌파구"와 같은 이미지를 더 많이 만들 수 있지만 결과는 여전히 5분 또는 내일 모레에 매수 또는 매도 신호가 될 것입니다. 1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
eve 에 따르면 어제 레벨 1.1685 에 대해 말했습니다. 이것은 미래의 가격 수준입니다.
당신의 은닉처에 같은 레벨이 있다면, 나와 당신의 전략은 같습니다.
그리고 최근 7월 12일 한 지부에서 그는 이렇게 말했습니다.
"예 - eva는 1.1712, 1.1744, 100%에 있을 것입니다."
리소스 집약적 인 전략 버전이 작동하는 것뿐입니다. 어떻게 든 더 간단하게 만들고 싶습니다 ...
....
예, 예, 나는 당신의 예측을 기억합니다. 그가 처음으로 기울었을 때는
적어도 조금이지만 손에 젖꼭지가 더 좋습니다 ...
그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 헛되이 이 질문을 제기한 걸까
나는 오랫동안 시장 프로필에 따라 모델을 훈련시키는 아이디어를 키워 왔습니다. 하지만 아직까지 구현에 대한 경험이 충분하지 않습니다)
음, 예측 변수에서 추가로 순 가격이 증가합니다.
그래서 뉴런에 수준을 가르치는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니까? 아니면 내가 이 질문을 헛되이 제기했습니까?
그리고 귀하의 의견으로는 교육 수준이 바의 높음 및 낮음 교육과 어떻게 달라야 합니까?
일반적으로 충분하지 않으면 다른 것을 찾고
일반적으로 충분하지 않으면 다른 것을 찾고
사실인지 아닌지는 모르겠지만 들어보면 재미있다
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
체계적으로 검색하면 가능한 유형의 예측자와 함께 예측을 위해 가능한 모든 유형의 객체를 즉시 공식화하려고 시도할 수 있습니다.
예측을 위한 개체의 유형은 한 수준(미래에 가격이 반등하는 것)입니다.
질문:
1) 리바운드가 5분 또는 1시간 또는 내일 모레일 수 있는 경우 리바운드를 네트워크에 가르치는 방법, 이것은 흔적이 아님을 상기시켜 드리겠습니다. 증가 예측
2) 이러한 타겟(바운스)으로 새로운 데이터에 대한 오류를 측정하는 방법
아직 답이 없어요 :(
예측을 위한 개체의 유형은 한 수준(미래에 가격이 반등하는 것)입니다.
질문:
1) 리바운드가 5분 또는 1시간 또는 내일 모레일 수 있는 경우 리바운드를 네트워크에 가르치는 방법, 이것이 흔적이 아님을 상기시켜 드리겠습니다. 증가 예측
2) 이러한 타겟(바운스)으로 새로운 데이터에 대한 오류를 측정하는 방법
아직 답이 없어요 :(