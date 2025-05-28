거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이는 두 이동평균 크로스오버의 교차점을 연결하는 정적 지그재그입니다. 이동평균을 분석하는 또 다른 방법입니다.
빠른 기간 이동평균이 느린 기간 이동평균 위로 교차하면 매수 신호이고, 빠른 기간 이동평균이 느린 기간 이동평균 아래로 교차하면 매도 신호입니다. 지그재그는 강세 크로스오버에서 녹색 다리를 형성하고 다음 약세 크로스오버에서 빨간색 다리를 시작합니다.
지그재그는 정적이기 때문에 특정 방식으로 읽어야 합니다:
아래쪽을 향한 빨간색 다리가 형성되면 다음 다리는 녹색이 되므로 매수 신호입니다.
위쪽을 향한 녹색 다리가형성되면 다음 다리가 빨간색이 되므로 매도 신호입니다.
백스텝은 지그재그 다리가 유효하도록 돕고 이동 평균이 자연스럽게 희생되는 노이즈를 밀어내는 데 사용됩니다. 어떤 이동 평균 주기가 가장 효과적인지는 사용자가 결정할 수 있습니다. 이것은 열거형 주기로 구성된 새로운 지그재그 구조를 가진 실험적인 인디케이터입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/57302
