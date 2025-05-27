거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
- 녹색 선은 지정된 window_size에서 상승 추세(채워짐 또는 채워지지 않음)에 있는 총 FVG의 양을 나타냅니다.
- 빨간색 선은 지정된window_size에서하락 추세(채워짐 또는 채워지지 않음)에 있는 총 FVG 양을 나타냅니다.
- 빨간색 위의 녹색은 상승 모멘텀을 의미합니다.
- 녹색 위의 빨간색은 하락 모멘텀을 의미합니다.
이 인디케이터는 종료 인디케이터로도 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/57377
