코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

변동성 중지 - MetaTrader 5용 지표

Artyom Trishkin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
166
평가:
(7)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

변동성 스톱은 효과적인 손절매를 설정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 이를 통해 거래에서 수익을 창출하는 것과 시장의 위험을 통제하는 것 사이의 균형을 맞출 수 있습니다. 손절가는 위험을 통제할 수 있는 가격에서 멀리 떨어져 있어야 하지만, 너무 일찍 거래를 종료하지 않도록 시장 변동에 대비해 충분히 넓게 설정해야 합니다.


인디케이터에는 세 가지 조정 가능한 매개변수가 있습니다:

  • 길이 - 현재 변동성을 얻기 위한 ATR 인디케이터의 계산 기간입니다,
  • 소스 - 스톱로스 레벨이 연기되는 가격 유형입니다,
  • 승수 - 변동성승수 (ATR 값)로, 소스 가격에서 스톱로스 거리를 제어할 수 있습니다.


변동성 스톱 표시기는 거래에서 수익을 얻는 것과 위험을 통제하는 것 사이의 균형을 맞추기 위해 효과적인 스톱로스를 설정하는 데 도움이 됩니다. 스톱로스를 설정하는 것은 중요하며 무작위로 설정해서는 안 됩니다. 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 변동성 스톱 외에 다른 지표를 사용하면 수익 및 위험 관리라는 전체 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/49558

SMI 에르고딕 발진기 SMI 에르고딕 발진기

에르고딕 오실레이터 스토캐스틱 모멘텀 지수(SMI)

순 볼륨 순 볼륨

"순 거래량" 지표는 판매자와 구매자의 압력을 고려한 거래량을 보여줍니다.

내역 수익 계산용 패널 내역 수익 계산용 패널

이 CalculateHistoryProfit 스크립트 버전 1.0은 차트 패널을 사용하여 지정된 기간 동안의 수익을 계산하도록 설계되었습니다.

쿠스쿠스 스타라이트 쿠스쿠스 스타라이트

쿠스쿠스 스타라이트는 피셔 가격 변형을 이용해 추세와 잠재적 반전을 식별하는 오실레이터입니다. 스크립터의 원본 MT4 코드는 https://www.mql5.com/en/code/8365 에서 확인할 수 있습니다.