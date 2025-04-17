변동성 스톱은 효과적인 손절매를 설정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 이를 통해 거래에서 수익을 창출하는 것과 시장의 위험을 통제하는 것 사이의 균형을 맞출 수 있습니다. 손절가는 위험을 통제할 수 있는 가격에서 멀리 떨어져 있어야 하지만, 너무 일찍 거래를 종료하지 않도록 시장 변동에 대비해 충분히 넓게 설정해야 합니다.



인디케이터에는 세 가지 조정 가능한 매개변수가 있습니다:

길이 - 현재 변동성을 얻기 위한 ATR 인디케이터의 계산 기간입니다,

- 현재 변동성을 얻기 위한 ATR 인디케이터의 계산 기간입니다, 소스 - 스톱로스 레벨이 연기되는 가격 유형입니다,

- 스톱로스 레벨이 연기되는 가격 유형입니다, 승수 - 변동성승수 (ATR 값)로, 소스 가격에서 스톱로스 거리를 제어할 수 있습니다.



변동성 스톱 표시기는 거래에서 수익을 얻는 것과 위험을 통제하는 것 사이의 균형을 맞추기 위해 효과적인 스톱로스를 설정하는 데 도움이 됩니다. 스톱로스를 설정하는 것은 중요하며 무작위로 설정해서는 안 됩니다. 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 변동성 스톱 외에 다른 지표를 사용하면 수익 및 위험 관리라는 전체 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.





