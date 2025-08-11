아웃브레이크 트레이더 1.0

거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
브레이크아웃 트레이더 1.0은 박스권에서 브레이크아웃을 거래하고 설정된 거래 시간에 따라 주문을 넣습니다.
설정:
- 시작일 설정!!!
- 매직넘버
- 시작 자본
- 거래량 입력
- 주문당 위험도(%)
- 리버스 허용?
- 당일 Austoper 사용 여부
- 일일 마이너스 주문 수
- 1+2+3 수익일 공식. 일일 손절매.
- 신호 캔들 아래에서 스톱?
- 일일 범위에서 스톱?
- 포인트 이후 스톱?
- 스톱로스, 후행 및 후행 단계
- 트레일링 허용?
- 일일 범위가 (%)보다 높으면 스톱이 증가합니까?
- 테이크프로핏
- 에퀴티 콜. 잔여 금액으로 예금 보호 %?
- 이익 실현 시 에쿼티 콜 ((100 - 75)/2)이 증가하면?
- 목표가 %?
- 일고점 및 일저점까지 스프레드
- 일일 범위가 (%)보다 높으면 거래?
- 일일 범위가 (%)보다 높으면 거래하지 않습니까?
- 부분 매도 허용?
- 부분 매도 시간 위험
- 최소 매도 시간?
월별 거래 설정
- 1월부터 12월까지(참/거짓)
거래일 설정
- 월요일부터 금요일까지(참/거짓)
거래 시작 및 종료(00:00)
- 거래 시간 끄기 또는 켜기 참= 켜기 거짓= 끄기
- 거래 시작 기간 00:00:00
- 거래 종료 기간 00:00:00
- 주문이 마감됨
- 시간 후 주문을 청산하시겠습니까?
- 주문이 마이너스인 경우 (분) 후에 청산합니까?
- 마이너스인 날! 거래를 종료합니다.
- 시작 자본의 마이너스 일수 (%)?
- 플러스 일! 거래를 마감합니다.
- 시작 자본에서 수익이 발생한 날 (%)?
- 플러스인 주! 다음 주까지 일시 중지합니다.
- 시작 자본의 주간 수익은 %입니까?
- 마이너스인 주! 다음 주까지 일시 중지합니다.
- 시작 자본의 주간 벨러스트(%)?
패널 설정!
- 패널 켜기/끄기
- 텍스트 및 디자인 설정
EA는 테스터 또는 데모 계정에서만 사용해 보세요!
즐겁게 사용해 보세요.
MetaQuotes Ltd에서 독일어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/de/code/54611
