이것은 메타쿼트 알고리즘을 기반으로 하는 지그재그의 기발한 버전입니다.

다음은 몇 가지 차이점과 발전된 점입니다:

- 지그재그에는 "오실레이터"와 "고저"의 두 가지 모드가 있습니다. 오실레이터 모드는 실제 오실레이터가 아니며 범위가 고정되어 있지 않더라도 지그재그 스윙의 시각적 진동을 표시합니다.

이 모드에서 극저점은 심볼 포인트 값이 되고 극고점은 평소와 같이 고점이 됩니다.

- 하이로우 모드는 일반 지그재그와 마찬가지로 극고점과 극저점의 가격을 존중합니다. 피보나치 되돌림 레벨이 추가되며, 시각적으로 고정된 상태로 유지되도록 레벨이 동적으로 스케일링됩니다. 시간이 지남에 따라 가격이 크게 변할 수 있는 경우 가격 차트의 크기를 적절하게 조정할 수 없으므로 이 모드에서 지그재그의 동적 스케일링은 마지막 극단적인 스윙 가격과 현재 극단적인 스윙 가격에만 적용됩니다.

- 각 모드에서 현재 구간은 아직 확정되지 않은 경우에도 그려지며 입력에 지정된 가격을 추적합니다. 현재 바의 시가, 종가, 고가, 저가, 가중치 또는 일반 가격을 추적하도록 선택할 수 있습니다.

현재 미확인 구간을 그리는 이유는 실시간으로 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 있도록 하기 위함이며, 이를 위해 현재 구간 색상을 신중하게 적용합니다.

상승 구간이 현재 확인 중일 때는 가격이 강세일 때 파란색으로 표시되고 모든 하락 다이버전스에는 회색으로표시됩니다.



하락 구간이 확인 중일 때는 가격이 약세일 때 빨간색으로 표시되고 모든 강세 다이버전스에는 회색으로 표시됩니다.

실시간 가격 움직임과 함께 미확인 구간 추세 색상을 표시하기 위해 거래량도 확인합니다. 강세 거래량이 많으면 강세 색이 현재 다리 색보다 우선하며, 마찬가지로 약세 거래량이 많으면 약세 색이 현재 다리 색보다 우선합니다.

























버전 1.01이 업로드되었습니다. 몇 가지 버그를 발견하고 수정했습니다.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

버전 1.02 업로드. 스케일링에 대한 사용자 지정 기능 추가, 일부 사소한 개선, 이제 피봇 레벨 토글 가능, 오실레이터 모드에서 미확인 레그의 가격 방향 추적 기능 개선