가격 알림 메타 트레이더 표시기 - 가격이 트레이더가 설정한 특정 수준에 도달하면 모든 유형의 경고를 발행할 수 있습니다. 첫 번째는 가격이 특정 수준 이상으로 상승할 때(차트에 녹색 선으로 표시), 두 번째는 가격이 특정 수준 이하로 하락할 때(차트에 빨간색 선으로 표시), 세 번째는 가격이 특정 수준에 정확히 도달할 때(노란색 선으로 표시)에 사용됩니다. 알림 유형에는 기본(팝업), 이메일, 푸시 알림의 세 가지가 있습니다. 이메일 및 푸시 알림 알림 기능이 작동하려면 메타트레이더 플랫폼 옵션 창에서 이메일 또는 메타퀘츠 ID 설정을 설정해야 합니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

인디케이터에는 알림 가격, 레벨, 유형을 빠르게 설정할 수 있는 제어판이 있습니다.

입력 매개변수

기본

PriceGoesAbove ( 기본값 = 0.0) - 가격이 이 값 이상으로 올라가면 알림이 트리거됩니다.

기본값 = 일반 매도/매수) - 알림에 사용할 가격 유형(일반 매도/매수, 매도만, 매수만 또는 이전 캔들 종가)을 정의합니다. 패널 위에 차트 표시 ( 기본값 = 참) -참이면 패널이 전경에 그려지고 차트는 배경으로 그려집니다.false로 설정하면 패널 뒤에 차트가 숨겨집니다 .

선

위쪽 선 색상 ( 기본값 = clrGreen) - 위쪽 선의 색상입니다.

기본값 = 1) - 선 너비 이하. 정확히 줄 너비 ( 기본값 = 1) - 정확히 줄 너비입니다.

위치

PanelPositionX ( 기본값 = 0) - 선택한 패널 위치 모서리로부터의 기본 수평 거리입니다.

기본값 = 15) - 선택한 패널 위치 모서리로부터의 기본 수직 거리입니다. 패널 위치 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_UPPER) - 기본 패널 위치 모서리








