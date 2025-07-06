거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
범위 확장 지수(메타트레이더 지표) - 가격 변화 속도를 측정하고 가격이 약세 또는 강세를 보일 경우 과매수/과매도 상태를 알려주는 상대적 오실레이터 지표입니다. 톰 드마크가 개발했으며 그의 저서 ' 기술적 분석의 새로운 과학'에서 설명했습니다. 지표의 값은 -100에서 +100까지 변경됩니다. REI는 박스권 거래 중에 침착함을 유지하려고 노력하고 중요한 고점 또는 저점이 발견될 때만 신호를 표시하기 때문에 향상된 오실레이터입니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 다운로드할 수 있습니다.
입력 매개변수
- REI_기간 ( 기본값 = 8) - 인디케이터의 기간입니다. 신호가 적지만 더 정확하면 값을 늘립니다. 신호가 많지만 부정확한 경우 값을 줄입니다. 이 매개변수는 변경하지 않는 것이 좋습니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 지표가 위에서 레벨 60을 넘거나 아래에서 레벨 -60을 넘을 때 메타 트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다.
- 이메일 알림 활성화 ( 기본값 = false) -참이면 지표가 위에서 60 또는 아래에서 -60 레벨을 넘을 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- EnablePushAlerts ( 기본값 = false) -참이면 지표가 위쪽에서 레벨 60 또는 아래쪽에서 레벨 -60을 넘을 때 메타 트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 청산된 캔들 또는현재 - 아직 청산되지 않은 캔들.
