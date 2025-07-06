최근 고점/저점 알림 메타트레이더 인디케이터 - 최근 N 캔들에서 최대 및 최소 레벨의 두 밴드를 표시합니다. 기본적으로 최대 밴드는 파란색 선으로 표시되고 최소 밴드는 노란색 선으로 표시됩니다. 또한 현재 가격(입찰가)이 최근 고가 또는 저가 수준을 돌파하면 팝업 알림을 호출하거나 이메일 알림을 보내거나 알림 알림을 발행할 수 있습니다. 모든 알림은 끌 수 있습니다. 이메일 알림 기능을 사용하는 경우 메타트레이더 플랫폼의 옵션 창에서 이메일 설정을 잊지 마세요. 푸시 알림도 마찬가지입니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

입력 매개변수

N ( 기본값 = 20) - 최근 고점/저점의 기간 값입니다.

N ( 기본값 = 20) - 최근 고점/저점의 기간 값입니다. EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 가격이 고점/저점 밴드를 위 또는 아래로 돌파할 때 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.

EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 가격이 고점/저점 밴드 위 또는 아래를 돌파할 때 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서 도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.

푸시 알림 활성화 ( 기본값 = 거짓) - 참이면 가격이 고점/저점 밴드 위 또는 아래를 돌파할 때 푸시 알림이 전송됩니다. 알림은 메타트레이더에서 도구->옵션->알림을 통해 올바르게 구성해야 합니다.

트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 청산된 캔들 또는현재 - 아직 청산되지 않은 캔들.

이 표시기는 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 최근 고점 또는 저점은 포지션을 종료하기 위한 일종의 추적 손절매로 사용할 수 있습니다. 이러한 레벨은 새로운 포지션 진입에도 사용할 수 있습니다. 주요 신호로는 강력하지 않을 수 있지만 최근의 극단적인 레벨을 돌파하면 다른 신호가 확인될 수 있습니다. 구성 가능한 알림 옵션을 사용하면 이러한 이벤트에 더 쉽게 대응할 수 있습니다.



