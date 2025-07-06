당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Recent High/Low Alert MT5 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 104
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
최근 고점/저점 알림 메타트레이더 인디케이터 - 최근 N 캔들에서 최대 및 최소 레벨의 두 밴드를 표시합니다. 기본적으로 최대 밴드는 파란색 선으로 표시되고 최소 밴드는 노란색 선으로 표시됩니다. 또한 현재 가격(입찰가)이 최근 고가 또는 저가 수준을 돌파하면 팝업 알림을 호출하거나 이메일 알림을 보내거나 알림 알림을 발행할 수 있습니다. 모든 알림은 끌 수 있습니다. 이메일 알림 기능을 사용하는 경우 메타트레이더 플랫폼의 옵션 창에서 이메일 설정을 잊지 마세요. 푸시 알림도 마찬가지입니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- N ( 기본값 = 20) - 최근 고점/저점의 기간 값입니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 가격이 고점/저점 밴드를 위 또는 아래로 돌파할 때 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 가격이 고점/저점 밴드 위 또는 아래를 돌파할 때 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 푸시 알림 활성화 ( 기본값 = 거짓) -참이면 가격이 고점/저점 밴드 위 또는 아래를 돌파할 때 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은 메타트레이더에서도구->옵션->알림을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 청산된 캔들 또는현재 - 아직 청산되지 않은 캔들.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55504
전문가 어드바이저를 통해 키보드에서 기본적인 트레이딩 작업을 수행할 수 있습니다.다중 통화 이벤트 핸들러 OnTick(문자열 기호)
메타트레이더 5에서 본격적인 다중 통화 모드의 단순화된 구현. 작동 방식을 이해할 필요가 없습니다. 최소한의 간단한 설정. 사용자 편의성 극대화. 테스터에서 작동합니다.
범위 확장 지수(메타트레이더 지표) - 가격 변화 속도를 측정하고 가격이 약세 또는 강세를 보일 경우 과매수/과매도 상태를 알려주는 상대적 오실레이터 지표입니다. 톰 드마크가 개발했으며 그의 저서 '기술적 분석의 새로운 과학'에서 설명했습니다. 지표의 값은 -100에서 +100까지 변경됩니다. REI는 박스권 거래 중에 침착함을 유지하려고 노력하고 중요한 고점 또는 저점이 발견될 때만 신호를 표시하기 때문에 향상된 오실레이터입니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 다운로드할 수 있습니다.트렌드매직
트렌드 매직 표시기.