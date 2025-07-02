거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
지지 및 저항 메타트레이더 보조지표 - 이 보조지표의 이름에서 알 수 있듯이 지지 및 저항 레벨을 표시합니다. 차트에 직접 표시되므로 손절 또는 이익 실현 수준을 설정하거나 다음 시장 목표를 확인하고자 할 때 쉽게 도움을 받을 수 있습니다. 이 보조지표는 표준 메타트레이더 프랙탈 보조지표(빌 윌리엄스 방식)를 사용하며 입력 매개변수를 변경할 수 없습니다. 이 보조지표는 메타트레이더 버전 4 및 5에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 가격이 지지 또는 저항 수준보다 높거나 낮게 마감될 때 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 가격이 지지 또는 저항 수준보다 높거나 낮을 때 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 푸시 알림 활성화 ( 기본값 = 거짓) -참이면 가격이 지지 또는 저항 수준 위 또는 아래로 마감될 때 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은 메타트레이더에서도구->옵션->알림을 통해 적절히 구성해야 합니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55515
