Bias Ea 전문 어드바이저는 일일, 주간, 월간 최대 손익 한도를 설정할 수 있는 동적 위험 관리를 구현하는 클래스를 통합합니다. 이러한 값은 계좌 잔고 변동률에 따라 동적으로 조정할 수 있어 적응형 성과 관리가 용이합니다.

이 코드에는 OCO(한 번 취소-기타) 주문을 쉽게 처리할 수 있는 COcoOrder 클래스와 배열, 날짜 및 간단한 수학 연산 작업을 위한 50개 이상의 함수가 있는 배열 함수라는 라이브러리가 포함되어 있습니다.

또한 장비 서스펜션 처리, 픽셀을 가격 및 캔들 스틱으로 변환하고 ATR (평균 실제 범위)을보다 정확하게 계산하는 데 도움이되는 세 가지 추가 클래스가 포함되어 있습니다.

어드바이저는 ICT 일일 편향 방법을 사용하여 거래 방향을 정의합니다. 또한 새로운 트레이딩 전략 개발을 위한 기본 클래스인 "기본 전략" 파일과 다양한 차트주기에서 현재 시장의 ICT 편향성(강세, 약세 또는 조정)을 계산할 수 있는 편향성 파일도 포함되어 있습니다.

전반적으로 이 코드는 위험 관리, 주문 처리 및 기술적 분석을 결합한 모듈식 구조를 제공하여 자동화된 전략의 개발과 실행을 용이하게 합니다.

