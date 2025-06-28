당사 팬 페이지에 가입하십시오
추세 평형 지표 TrendEQ - MetaTrader 5용 지표
설정 및 매개변수 일반 매개변수 모멘텀 기간 모멘텀을 계산하는 데 사용되는 캔들 수입니다. 권장 값: 14(값이 클수록 곡선이 더 부드러워지지만 지연이 발생합니다.) 변동성 기간 변동성을 계산하는 데 사용되는 캔들 수입니다. 권장값: 14 스케일링 계수 포인터 계산을 조정하여 가독성 있는 곡선을 생성하는 스케일링 계수입니다. 기본값: 100000 임계값 과매수 레벨 시장이 과매수로 간주되는 수준입니다. 기본값: 100.0 과매도 수준 이 값보다 낮으면 시장이 과매도로 간주됩니다. 기본값: -100.0 함수 추세 결정: 양수: 상승 모멘텀(강세 추세)을 나타냅니다. 음수: 하락 모멘텀(약세 추세)을 나타냅니다. 변동성 조정: 이 지표는 현재 시장 변동성에 따라 모멘텀 계산을 조정하여 보다 정확하고 시기 적절한 신호를 제공합니다. 과매수/과매도 신호: 과매수: 가격 조정이 임박했음을 나타냅니다. 과매도: 가격이 곧 회복될 가능성이 있음을 나타냅니다.
