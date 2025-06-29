트레이딩 패널 e트레이드패널.





그림 1. 트레이딩 패널의 제어 요소



트레이딩 패널을 표시/숨기는 버튼. 손절/익절 및 지정가 주문이 트리거될 때 소리 신호를 활성화하는 버튼입니다. 2번 항목과 동일한 이벤트 발생 시 이메일 전송을 켜는 버튼. 주문 유형 선택 버튼: "B" - 시장가 매수, "S" - 시장가 매도, "BS" - 보류 중인 매수 스탑, "SS" - 보류 중인 매도 스탑, "BL" - 보류 중인 매수 리밋, "SL" - 보류 중인 매도 리밋, "BLS" - 보류 중인 매수 리밋, "SLS" - 보류 중인 매도 스톱 리밋. 주문 개시 버튼. 주문량 입력 필드입니다. 스톱로스 값을 포인트 단위로 입력/표시하는 필드입니다. 테이크프로핏 값을 포인트 단위로 입력/표시하는 필드입니다.

패널은 두 가지 모드로 사용할 수 있습니다: 모드 1(그림 1) - 손절/이익실현을 포인트로 지정하여 시장가 포지션을 개시합니다. 모드 2 (그림 2) - 손절/익절로 모든 유형의 주문을 개시/설정하고 수평선 위치에 따라 개시 레벨을 결정합니다. 주문 유형을 선택하는 모든 버튼을 누르지 않으면 패널은 모드 1에서 작동합니다.



주문 유형 선택 버튼을 클릭하면 "매도" 및 "매수" 버튼 대신 선택한 주문 유형에 해당하는 버튼 하나가 나타나고 이 주문의 레벨을 결정하는 선이 차트에 나타나며 마우스로 선 이동이 가능합니다:

그림 2. 모드 2의 트레이딩 패널(매수 지정가 주문이 선택된 경우)





라인

주황색 선 - 스톱로스 레벨(모든 주문 유형에서 색상이 동일).

- 스톱로스 레벨(모든 주문 유형에서 색상이 동일). 녹색 선 - 이익실현 레벨(모든 주문 유형에 대해 동일한 색상).

- 이익실현 레벨(모든 주문 유형에 대해 동일한 색상). 파란색 선 - 매수 지정가 및 매수 제한 주문의 개시 레벨입니다.

- 매수 지정가 및 매수 제한 주문의 개시 레벨입니다. 분홍색 선 - 매도 스톱 및 매도 제한 주문의 개시 레벨.

- 매도 스톱 및 매도 제한 주문의 개시 레벨. 파란색 선 - 매수제한 주문이 매수제한 주문으로 전환되는 수준.

- 매수제한 주문이 매수제한 주문으로 전환되는 수준. 빨간색 선 - 매수제한 주문이 매수제한 주문으로 전환되는 수준입니다.

- 매수제한 주문이 매수제한 주문으로 전환되는 수준입니다. 세로선 - 주문 만료 시간입니다. 선이 왼쪽에 있으면 주문 만료 시간이 설정되지 않습니다.



포지션 볼륨 입력 필드



그림 1의 위치 6. 필드에서 "랏"이라는 문구를 클릭하면 전문가 조언자가 작동하는 기호에 대한 최소 랏 값이 설정됩니다. 오픈 포지션이 있으면 오픈 포지션의 볼륨이 설정되며 반대 방향의 포지션 열기 버튼을 클릭하여 닫을 수 있습니다.

스톱로스 및 테이크프로핏 입력 필드



그림 1의 포지션 7과 8. 모드 1에서 작업할 때 이 필드에 스톱로스 및 테이크프로핏 값을 핍 단위로 입력하며, 값이 0이면 스톱로스/테이크프로핏 없이 포지션이 열립니다. "SL" 또는 "TP"라는 문구를 클릭하면 가능한 최소 손절가/이익실현 값이 자동으로 설정됩니다. 이 필드의 값은 지속적으로 모니터링되며, 시장 상황이 변경되면 이 필드의 값이 유효하지 않은 경우 빨간색으로 표시되며 수동 입력 후에도 값이 확인됩니다 (그림 3).





그림 3. 유효하지 않은 스톱로스 및 테이크프로핏

모드 2에서 "SL" 및 "TP" 필드는 스톱로스 및 테이크프로핏 라인의 위치에 해당하는 지점에 스톱로스/테이크프로핏 값을 표시합니다.

주문량, 스톱로스, 테이크프로핏의 마지막 값은 터미널을 종료할 때 저장되며 터미널을 재시작할 때 설정됩니다. 마지막 값은 전문가 조언이 사용된 각 종목에 대해 별도로 저장됩니다.

패널 이동



차트에서 패널을 이동할 수 있습니다. 패널을 이동하려면 제어 요소가있는 사각형을 선택합니다 (직사각형의 왼쪽 상단 모서리 또는 직사각형의 자유 위치를 두 번 클릭). 직사각형을 선택하면 모든 컨트롤이 사라지고(그림 4.) 패널을 이동하면 다시 나타납니다. 사각형을 이동하지 않고 컨트롤을 다시 표시하려면 차트에서 아무 곳이나 두 번 클릭합니다.



그림 4. 패널 이동하기



패널의 위치는 터미널을 재시작한 후에도 각 차트에 대해 저장됩니다.



기타 기능



스톱로스/테이크프로핏은 포인트 단위로만 입력할 수 있습니다. 숫자를 입력한 후 "SL" 또는 "TP" 필드에 "S"를 입력하면 지정된 스프레드 수로 값이 설정됩니다. "s"를 입력하기만 하면 스프레드 값을 확인할 수 있습니다. 문자 "m"과 마찬가지로 이 경우 지정된 최소 스톱 레벨 수에 따라 값이 계산됩니다.



문자 "t"를 입력하면 현재 4시간 막대가 시작된 이후 경과된 시간이 표시된 메시지 창이 열립니다. 마찬가지로 다른 시간대의 막대 시작부터 경과된 시간을 확인할 수 있으며 "t2", "t3", "t4", "t6", "t8", "t12" - 시간대 H2, H3, H4, H6, H8, H12에 해당하는 명령어를 사용할 수 있습니다. 문자 "d"를 입력하면 현재 날짜와 요일을 확인할 수 있습니다.



설치



터미널 디렉토리에 아카이브의 압축을 풉니다. CIntegerTradePanel.mqh 파일은 MQL5/Include 디렉터리에, eInTradePanel.mq5 파일은 MQL5/Experts 디렉터리에 나타납니다. 편집기에서 eInTradePanel.mq5 파일을 열고 컴파일해야 할 수도 있습니다.



참고 사항

