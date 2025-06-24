거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
누적 손익 지표
개요
누적 손익 지표는 시간 경과에 따른 계좌의 잔고와 편일예탁잔고 변화를 차트에 두 줄로 표시합니다. 거래 내역에서 실현된 수익(잔고)과 미실현 수익(편일예탁잔고)을 모두 추적하여 거래 성과를 시각적으로 보여줍니다.
특징
- 잔액 라인(녹색): 수익, 스왑, 수수료를 포함한 청산된 포지션의 누적 실현 손익을 표시합니다.
- 편일예탁잔고 라인(파란색): 총 편일예탁잔고(잔고 + 오픈 포지션의 미실현 손익)를 표시합니다.
- 다중 심볼 지원: 차트 심볼뿐만 아니라 모든 심볼의 포지션을 정확하게 추적합니다.
- 과거 정확도: 각 막대에서 포트폴리오 상태를 재구성하여 정확한 과거 자산 곡선을 표시합니다.
- 스왑 추적: 계산에 오버나이트 스왑 비용 포함
- 통화 변환: 다른 통화로 거래되는 상품에 대한 수익 계산을 자동으로 처리합니다.
작동 방식
인디케이터
1. 계좌 개설부터 전체 거래 내역 분석
2. 마감된 거래에서 각 바에서 실현된 손익을 계산합니다.
3. 오픈 포지션을 추적하고 과거 가격을 기준으로 미실현 손익을 계산합니다.
4. 두 가지를 결합하여 주식 곡선 진화를 보여줍니다.
설치
1. 인디케이터 파일 다운로드
2. MQL5/지표 폴더에 넣습니다.
3. 메타에디터에서 컴파일(F7)
4. 차트에 첨부합니다.
USAGE
차트에 인디케이터를 첨부하기만 하면 됩니다. 자동으로 첨부됩니다:
- 기본 차트 아래에 별도의 창에 표시
- 두 줄을 표시합니다: 잔고(녹색) 및 편일예탁잔고(파란색)
- 포지션 변동에 따라 실시간으로 업데이트
기술적 세부 정보
- 인디케이터 유형: 별도의 창 표시기
- 버퍼: 2 (잔고 및 편일예탁잔고)
- 차트주기: 모든 차트주기에 사용 가능
- 심볼: 계좌의 모든 심볼을 추적합니다.
혜택
- 성과 시각화: 시간이 지남에 따라 계정이 어떻게 성장했는지 확인
- 위험 평가: 잔고와 편일예탁잔고를 비교하여 손실이 발생한 기간 식별
- 전략 검증: 트레이딩 전략이 지속적으로 수익을 내고 있는지 평가합니다.
- 다중 자산 추적: 다양한 상품에 대한 성과 모니터링
참고
- 지표는 첫 거래부터 누적값을 표시합니다.
- 거래 내역이 많은 계좌에서 최상의 성과를 얻으려면 더 긴 기간(H1, D1)을 사용하세요.
- 주식 라인에는 오픈 포지션에 대한 현재 스왑 수수료가 포함됩니다.
버전
현재 버전: 1.0
