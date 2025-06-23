프로젝트에 'PrintXYZ' 라이브러리를 포함하면 '인쇄'를 입력할 때마다 MetaEditor의 자동 완성 상자에서 위의 기능을 사용할 수 있습니다. 프로젝트 파일을 빠르게 컴파일하여 MQL5 함수의 결과를 '전문가' 탭에 인쇄한 다음, 요구 사항에 가장 적합한 MQL 함수/열거형 값 조합을 결정할 수 있습니다.

#include "PrintXYZ.mqh" void OnStart () { PrintAccount(); PrintTerminal(); PrintOpenCL( 0 ); PrintMQLInfo(); PrintChart( 0 ); PrintObject( 0 , "Horizontal Line 54478" ); PrintSymbol( _Symbol ); PrintSeries( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); PrintPosition( PositionGetTicket ( 0 )); PrintOrder( OrderGetTicket ( 0 )); HistorySelect ( 0 , INT_MAX ); PrintDeal( HistoryDealGetTicket ( 0 )); PrintHistoryOrder( HistoryOrderGetTicket ( 0 )); PrintEnum< ENUM_TIMEFRAMES >(); MqlDateTime dt; TimeToStruct ( TimeCurrent (), dt); PrintStruct(dt); PrintExpr( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) ); PrintExpr( _Point ); PrintExpr( (( int ) 1 << 16 ) | 0xFFF ); }