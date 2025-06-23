당사 팬 페이지에 가입하십시오
Print massive information (PrintXYZ) from the terminal - MetaTrader 5용 라이브러리
- 125
-
PrintXYZ() 라이브러리
터미널에서 전문가 탭으로 방대한 정보를 인쇄하는 작은 함수 모음입니다 .
이 함수는 거래 계좌 사양, 클라이언트 터미널 속성, OpenCL 장치, 특정 차트 또는 심볼, mql 프로그램 정보를 인쇄(및 디버깅)하거나 거래 내역에서 특정 포지션/딜/주문을 인쇄할 때 가장 유용합니다. 모든 테스터 통계 인쇄는 테스터의 OnTester() 또는 OnDeinit() 내에서 사용할 수 있습니다.
또한 MQL5 언어의 모든 열거형 유형에 대한 정의는 PrintEnum<T>() 를 사용하여 일반적인 방법(새로 추가된 값을 모두 인쇄하기 위해 하드코딩된 열거형 없이) 으로 인쇄할 수 있으며, 여기서 T는 ENUM_TIMEFRAMES와 같은 열거형 유형입니다.
PrintStruct(var) 함수는 구조 변수를 예쁘게 인쇄하는 데 사용됩니다(모든 필드 이름과 값 표시 포함).
PrintExpr(x) 함수와 유사한 매크로는 문자열화된 표현식을 해당 값 및 유형과 함께 인쇄합니다. 주로 표현식, 변수 또는 함수 호출을 디버깅하는 데 사용되며, 이 스크립트의 출력은 원격 지원 담당자나 프리랜서 개발자에게 전송하여 터미널의 문제를 감지하고 수정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
함수:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 'PrintXYZ' 라이브러리의 함수.| //+------------------------------------------------------------------+ void PrintAccount(); void PrintTerminal(); void PrintMQLInfo(); void PrintChart( long chart_id ); void PrintObject( long chart_id, string name ); void PrintSymbol( string symbol ); void PrintSeries( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe ); void PrintPosition( ulong pos_ticket ); void PrintOrder( ulong order_ticket ); void PrintDeal( ulong deal_ticket ); void PrintHistoryOrder( ulong order_ticket ); void PrintOpenCL( int device ); void PrintTesterStatistics(); void PrintEnum<T> (); void PrintStruct<T> (T& struct_var); PrintExpr(x); // 매크로
메타에디터 팁:
프로젝트에 'PrintXYZ' 라이브러리를 포함하면 '인쇄'를 입력할 때마다 MetaEditor의 자동 완성 상자에서 위의 기능을 사용할 수 있습니다. 프로젝트 파일을 빠르게 컴파일하여 MQL5 함수의 결과를 '전문가' 탭에 인쇄한 다음, 요구 사항에 가장 적합한 MQL 함수/열거형 값 조합을 결정할 수 있습니다.
테스트 스크립트:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 테스트 스크립트| //+------------------------------------------------------------------+ #include "PrintXYZ.mqh" void OnStart() { //--- 디버깅을 위한 방대한 정보 인쇄 PrintAccount(); PrintTerminal(); PrintOpenCL(0); // 시스템에서 OpenCL 장치의 인덱스별 //PrintOpenCL(CL_USE_GPU_ONLY); // OpenCL 장치 유형별 //--- 실행 중인 프로그램, 특정 차트, 기호 또는 시리즈에 대한 정보를 인쇄합니다. PrintMQLInfo(); PrintChart(0); PrintObject(0,"Horizontal Line 54478"); PrintSymbol(_Symbol); PrintSeries(_Symbol, PERIOD_CURRENT); //--- 특정 포지션 또는 지정가 주문을 인쇄합니다. //PrintPosition(925571424); // 포지션 티켓별 PrintPosition(PositionGetTicket(0)); // 위치 인덱스별 [ PositionGetTicket(index) 추가 ]를 추가합니다. PrintOrder(OrderGetTicket(0)); //--- 특정 내역 거래 또는 주문을 인쇄합니다. HistorySelect(0,INT_MAX); PrintDeal(HistoryDealGetTicket(0)); // 거래 인덱스별 PrintHistoryOrder(HistoryOrderGetTicket(0)); //--- 열거형 정의, 구조 변수 또는 표현식을 인쇄합니다. PrintEnum<ENUM_TIMEFRAMES>(); MqlDateTime dt; TimeToStruct(TimeCurrent(), dt); PrintStruct(dt); PrintExpr( AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) ); PrintExpr( _Point ); PrintExpr( ((int)1 << 16) | 0xFFF ); }
샘플 출력:
/*
출력 예시:
ACCOUNT INFORMATION <<==============================
AccountInfoInteger(ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER):
account_login = 51986913
account_trade_mode = account_trade_mode_demo(0)
account_trade_allowed = 1
계정_거래_전문가 = 1
계정_레버리지 = 1000
계정_마진_소_모드 = 계정_스톱아웃_모드_퍼센트(0)
ACCOUNT_LIMIT_ORDS = 200
ACCOUNT_MARGIN_MODE = ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING(2)
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 2
ACCOUNT_FIFO_CLOSE = 0
ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED = 1
AccountInfoDouble(ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE):
account_balance = 199.96
account_credit = 0.0
account_profit = -0.38
account_equity = 199.58
account_margin = 1.05
account_margin_free = 198.53
account_margin_level = 19007.619047619046
account_margin_so_call = 100.0
account_margin_so_so = 0.0
account_margin_initial = 0.0
account_margin_maintenance = 0.0
account_assets = 0.0
account_liabilities = 0.0
account_commission_blocked = 0.0
AccountInfoString(ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING):
ACCOUNT_NAME = Amr
ACCOUNT_COMPANY = Raw Trading Ltd
ACCOUNT_SERVER = ICMarketsSC-Demo
ACCOUNT_CURRENCY = USD
SymbolsTotal(true) = 2 [int]
SymbolsTotal(false) = 2061 [int]
PositionsTotal() = 1 [int]
OrdersTotal() = 0 [int]
HistoryDealsTotal() = 2 [int]
HistoryOrdersTotal() = 1 [int]
TERMINAL INFORMATION <<==============================
TerminalInfoInteger(ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER):
terminal_build = 4755
terminal_connected = 1
terminal_dlls_allowed = 0
terminal_trade_allowed = 0
terminal_email_enabled = 0
terminal_ftp_enabled = 0
terminal_maxbar = 500000
terminal_codepage = 0
terminal_memory_physical = 32609
terminal_memory_total = 65218
terminal_memory_available = 64457
terminal_memory_used = 761
terminal_x64 = 1
terminal_opencl_support = 65538
terminal_disk_space = 109612
terminal_cpu_cores = 24
terminal_mqid = 0
terminal_community_account = 0
terminal_community_connection = 0
terminal_notifications_enabled = 0
terminal_screen_dpi = 96
terminal_ping_last = 181490
terminal_screen_left = 0
terminal_screen_top = 0
terminal_screen_width = 1920
terminal_screen_height = 1080
terminal_left = 476
terminal_top = 74
terminal_right = 1793
terminal_bottom = 876
terminal_vps = 0
terminal_keystate_tab = 0
terminal_keystate_enter = 0
terminal_keystate_shift = 0
terminal_keystate_control = 0
terminal_keystate_menu = 0
terminal_keystate_capslock = 0
terminal_keystate_escape = 0
terminal_keystate_pageup = 0
terminal_keystate_pagedown = 0
terminal_keystate_end = 0
terminal_keystate_home = 0
terminal_keystate_left = 0
terminal_keystate_up = 0
terminal_keystate_right = 0
terminal_keystate_down = 0
terminal_keystate_insert = 0
terminal_keystate_delete = 0
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK = 1
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK = 0
TerminalInfoDouble(ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE):
terminal_community_balance = 0.0
terminal_retransmission = 26.699029126213592
TerminalInfoString(ENUM_TERMINAL_INFO_STRING):
TERMINAL_COMPANY = Raw Trading Ltd
TERMINAL_NAME = MetaTrader 5 IC Markets (SC)
TERMINAL_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5 IC Markets (SC)
TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED
TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C.:\사용자\암르\앱데이터\로밍\메타쿼트\터미널\공통
TERMINAL_LANGUAGE = 영어
TERMINAL_CPU_NAME = 13세대 인텔 코어 i7-13700KF
TERMINAL_OS_VERSION = Windows 11 빌드 22631
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE = AVX2 + FMA3
시간대 정보 <<==============================
TimeTradeServer() = 2025.02.22 22:04:33 [날짜/시간]
TimeCurrent() = 2025.02.21 23:56:59 [날짜/시간]
TimeGMT() = 2025.02.22 20:04:33 [날짜/시간]
TimeLocal() = 2025.02.22 23:04:33 [datetime]
TimeGMTOffset() = -10800 [int]
TimeDaylightSavings() = 0 [int]
OpenCL INFORMATION <<==============================
CLGetInfoInteger(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER):
cl_last_error = 0
cl_device_count = 1
cl_device_type = cl_device_gpu(4)
cl_device_vendor_id = 4098
cl_device_max_compute_units = 16
cl_device_max_work_item_dimensions = 3
cl_device_max_work_group_size = 256
cl_device_max_work_item_sizes = -1
cl_device_max_clock_frequency = 1050
cl_device_global_mem_size = 3221225472
cl_device_local_mem_size = 32768
cl_device_double_fp_config = 63
CL_BUFFER_SIZE = 0
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE = -1
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE = -1
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE = -1
CLGetInfoString(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING):
CL_PLATFORM_PROFILE = FULL_PROFILE
CL_PLATFORM_VERSION = OpenCL 2.1 AMD-APP (3075.13)
CL_PLATFORM_NAME = AMD Accelerated Parallel Processing
CL_PLATFORM_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
CL_PLATFORM_EXTENSIONS = CL_KHR_ICD CL_KHR_3D10_공유 CL_KHR_3D11_공유 CL_KHR_DX9_미디어_공유 CL_AMD_EVENT_CALLBACK CL_AMD_OFFLINE_DEVICES
CL_ERROR_DESCRIPTION = 알 수 없는 OpenCL 오류 65536
CL_DEVICE_NAME = Pitcairn
CL_DEVICE_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
CL_DRIVER_VERSION = 3075.13
CL_DEVICE_PROFILE = FULL_PROFILE
CL_DEVICE_VERSION = OpenCL 1.2 AMD-APP (3075.13)
CL_DEVICE_EXTENSIONS = cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics .....
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION = OpenCL C 1.2
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS =
프로그램 정보 <<==============================
컴파일러 버전: 4755(__MQLBUILD__), X64 일반(__CPU_ARCHITECTURE__)
MQLInfoInteger(ENUM_MQL_INFO_INTEGER):
mql_program_type = program_script(1)
mql_dlls_allowed = 0
mql_trade_allowed = 0
mql_debug = 0
mql_tester = 0
mql_optimization = 0
mql_visual_mode = 0
mql_license_type = license_free(0)
mql_profiler = 0
mql_memory_used = 1
mql_frame_mode = 0
mql_memory_limit = 8388608
mql_signals_allowed = 0
mql_codepage = 0
MQL_FORWARD = 0
MQL_HANDLES_USED = 0
MQL_STARTED_FROM_CONFIG = 0
MQL_GLOBAL_COUNTER = 15
MQLInfoString(ENUM_MQL_INFO_STRING):
MQL_PROGRAM_NAME = PrintXYZ_demo
MQL_PROGRAM_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED\MQL5\Scripts\PrintXYZ\PrintXYZ_demo.ex5
차트 정보 <<==============================
Chart(EURUSD,H1)
ChartGetInteger(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER):
chart_mode = chart_candles(1)
chart_foreground = 0
chart_shift = 1
chart_autoscroll = 1
chart_scale = 4
chart_scalefix = 0
chart_scalefix_11 = 0
chart_scale_pt_per_bar = 0
chart_show_ohlc = 0
CHART_SHOW_BID_LINE = 1
CHART_SHOW_ASK_LINE = 0
CHART_SHOW_LAST_LINE = 0
CHART_SHOW_PERIOD_SEP = 0
CHART_SHOW_GRID = 0
CHART_SHOW_VOLUMES = CHART_VOLUME_TICK(1)
CHART_SHOW_OBJECT_DESCR = 0
CHART_COLOR_BACKGROUND = clrBlack
CHART_COLOR_FOREGROUND = clrWhite
CHART_COLOR_GRID = clrLightSlateGray
CHART_COLOR_VOLUME = clrLimeGreen
CHART_COLOR_CHART_UP = clrLime
CHART_COLOR_CHART_DOWN = clrLime
CHART_COLOR_CHART_LINE = clrLime
CHART_COLOR_CANDLE_BULL = clrBlack
CHART_COLOR_CANDLE_BEAR = clrWhite
CHART_COLOR_BID = clrLightSlateGray
CHART_COLOR_ASK = clrRed
CHART_COLOR_LAST = 0,192,0
CHART_COLOR_STOP_LEVEL = clrRed
CHART_SHOW_TRADE_LEVELS = 1
CHART_BRING_TO_TOP = 1
CHART_SHOW_DATE_SCALE = 1
CHART_SHOW_PRICE_SCALE = 1
CHART_EVENT_OBJECT_CREATE = 0
CHART_EVENT_OBJECT_DELETE = 0
CHART_EVENT_MOUSE_MOVE = 1
chart_mouse_scroll = 1
chart_drag_trade_levels = 1
chart_show_one_click = 1
chart_quick_navigation = 1
chart_show = 1
chart_keyboard_control = 1
chart_event_mouse_wheel = 0
chart_crosshair_tool = 1
chart_context_menu = 1
chart_is_docked = 1
chart_float_left = 0
chart_float_top = 0
chart_float_right = 0
chart_float_bottom = 0
chart_show_trade_history = 1
chart_visible_bars = 76
chart_windows_total = 1
chart_window_is_visible = 1
chart_window_handle = 8981358
chart_first_visible_bar = 75
chart_width_in_bars = 95
CHART_WIDTH_IN_PIXELS = 1506
CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = 431
CHART_WINDOW_YDISTANCE = 0
CHART_IS_OBJECT = 0
CHART_IS_OFFLINE = 0
CHART_IS_MAXIMIZED = 1
CHART_IS_MINIMIZED = 0
CHART_SHOW_TICKER = 1
ChartGetDouble(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE):
chart_shift_size = 20.371599203715988
chart_fixed_max = 1.051
chart_fixed_min = 1.0387
chart_points_per_bar = 1.0
chart_fixed_position = 0.0
chart_price_min = 1.0387
chart_price_max = 1.051
ChartGetString(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_STRING):
CHART_COMMENT =
CHART_EXPERT_NAME =
CHART_SCRIPT_NAME = PrintXYZ_demo
ChartIndicatorName(0,0) = "iForexSessions"
ChartIndicatorName(0,1) = "MA(10)"
OBJECT INFORMATION <<==============================
ObjectGetInteger(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER):
OBJPROP_COLOR = clrRed
OBJPROP_STYLE = STYLE_SOLID(0)
OBJPROP_WIDTH = 1
OBJPROP_BACK = 0
OBJPROP_SELECTED = 0
OBJPROP_TYPE = OBJ_HLINE(1)
OBJPROP_TIME = 1970.01.01 00:00:00
objprop_selectable = 1
objprop_createtime = 1970.01.01 00:00:00
OBJPROP_TIMEFRAMES = OBJ_ALL_PERIODS(2097151)
OBJPROP_LEVELS = 0
OBJPROP_LEVELCOLOR = clrBlack
OBJPROP_LEVELSTYLE = STYLE_SOLID(0)
objprop_levelwidth = 0
objprop_zorder = 0
objprop_hidden = 0
objprop_fontsize = 0
objprop_ray_left = 0
objprop_ray_right = 0
objprop_ellipse = 0
objprop_arrowcode = 0
objprop_anchor = 0
objprop_xdistance = 0
objprop_ydistance = 0
objprop_direction = gann_up_trend(0)
objprop_degree = elliott_grand_supercycle(0)
objprop_drawlines = 0
OBJPROP_STATE = 0
OBJPROP_XSIZE = 0
OBJPROP_YSIZE = 0
OBJPROP_PERIOD = PERIOD_CURRENT(0)
OBJPROP_DATE_SCALE = 0
OBJPROP_PRICE_SCALE = 0
OBJPROP_BGCOLOR = clrBlack
OBJPROP_CORNER = CORNER_LEFT_UPPER(0)
OBJPROP_CHART_SCALE = 0
OBJPROP_READONLY = 0
OBJPROP_BORDER_TYPE = BORDER_FLAT(0)
OBJPROP_CHART_ID = 0
OBJPROP_FILL = 0
OBJPROP_RAY = 0
OBJPROP_XOFFSET = 0
OBJPROP_YOFFSET = 0
OBJPROP_BORDER_COLOR = clrBlack
OBJPROP_ALIGN = ALIGN_RIGHT(0)
ObjectGetDouble(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE):
objprop_price = 1.04291
objprop_levelvalue = 0.0
objprop_scale = 0.0
objprop_angle = 0.0
objprop_deviation = 0.0
ObjectGetString(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING):
OBJPROP_NAME = 수평선 54478
OBJPROP_TEXT =
OBJPROP_LEVELTEXT =
OBJPROP_TOOLTIP =
OBJPROP_FONT =
OBJPROP_BMPFILE =
OBJPROP_SYMBOL =
심볼 정보 <<==============================
EURUSD, 유로 대 미국 달러
SymbolInfoInteger(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER):
심볼_선택 = 1
심볼_볼륨 = 0
심볼_볼륨높이 = 0
심볼_볼륨낮이 = 0
심볼_시간 = 2025.02.21 23:56:59
symbol_digits = 5
symbol_spread = 60
symbol_ticks_bookdepth = 10
symbol_trade_calc_mode = symbol_calc_mode_forex(0)
심볼_트레이드_모드 = 심볼_트레이드_모드_풀(4)
심볼_트레이드_스톱_레벨 = 0
심볼_트레이드_프리즈_레벨 = 0
SYMBOL_TRADE_EXEMODE = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET(2)
SYMBOL_SWAP_MODE = SYMBOL_SWAP_MODE_PORTS(1)
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS = WEDNESDAY(3)
심볼_스프레드_플로트 = 1
심볼_만료_모드 = 심볼_만료_올(15)
심볼_필링_모드 = 심볼_필링_IOC(2)
심볼_스타트_시간 = 1970.01.01 00:00:00
심볼_만료_시간 = 1970.01.01 00:00:00
symbol_session_deals = 0
symbol_session_buy_orders = 0
symbol_session_sell_orders = 0
심볼_주문_모드 = 심볼_모든_주문(127)
심볼_옵션_오른쪽 = 심볼_옵션_오른쪽_콜(0)
심볼_옵션_모드 = 심볼_옵션_모드_유럽(0)
심볼_보임 = 1
심볼_사용자 지정 = 0
심볼_배경색 = 255,255,81
심볼_차트_모드 = 심볼_차트_모드_입찰(0)
심볼_주문_gtc_mode = 심볼_주문_gtc(0)
심볼_마진_헷지_사용_레그 = 0
심볼_존재 = 1
심볼_시간_msc = 2025.02.21 23:56:59.637
SYMBOL_SECTOR = SECTOR_CURRENCY(12)
SYMBOL_INDUSTRY = INDUSTRY_UNDEFINED(0)
SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY = 0
SymbolInfoDouble(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE):
심볼_bid = 1.04572
symbol_bidhigh = 1.05057
symbol_bidlow = 1.04494
symbol_ask = 1.04632
심볼_askhigh = 1.05058
심볼_asklow = 1.04495
심볼_last = 0.0
심볼_최고 = 0.0
심볼_최저 = 0.0
심볼_볼륨_실제 = 0.0
심볼_볼륨하이_리얼 = 0.0
심볼_볼륨로우_리얼 = 0.0
심볼_포인트 = 0.00001
심볼_트레이드_틱_값 = 1.0
심볼_트레이드_틱_크기 = 0.00001
심볼_트레이드_컨트랙트_크기 = 100000.0
symbol_volume_min = 0.01
symbol_volume_max = 200.0
symbol_volume_step = 0.01
symbol_swap_long = -6.25
symbol_swap_short = 2.56
symbol_margin_initial = 100000.0
symbol_margin_maintenance = 0.0
symbol_margin_long = 0.0
symbol_margin_short = 0.0
심볼_마진_리밋 = 0.0
심볼_마진_스톱 = 0.0
심볼_마진_스톱리밋 = 0.0
심볼_트레이드_틱_가치_이익 = 1.0
심볼_트레이드_틱_가치_손실 = 1.0
symbol_volume_limit = 0.0
symbol_session_volume = 0.0
symbol_session_turnover = 0.0
symbol_session_interest = 0.0
symbol_session_buy_orders_volume = 0.0
symbol_session_sell_orders_volume = 0.0
symbol_session_open = 1.05008
symbol_session_close = 1.05012
symbol_session_aw = 0.0
symbol_session_price_settlement = 0.0
symbol_session_price_limit_min = 0.0
symbol_session_price_limit_max = 0.0
symbol_option_strike = 0.0
symbol_margin_hedged = 0.0
symbol_trade_liquidity_rate = 0.0
심볼_트레이드_페이스_값 = 0.0
심볼_트레이드_발생이자 = 0.0
심볼_가격_변화 = -0.419
symbol_price_volatility = 0.0
symbol_price_theoretical = 0.0
symbol_price_delta = 0.0
심볼_가격_세타 = 0.0
심볼_가격_감마 = 0.0
심볼_가격_베가 = 0.0
심볼_가격_로고 = 0.0
심볼_가격_오메가 = 0.0
심볼_가격_감도 = 0.0
심볼_스왑_일요일 = 0.0
심볼_스왑_월요일 = 1.0
심볼_스왑_튜즈데이 = 1.0
심볼_스왑_수요일 = 3.0
심볼_스왑_목요일 = 1.0
심볼_스왑_금요일 = 1.0
심볼_스왑_토요일 = 0.0
SymbolInfoString(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_STRING):
심볼_은행 =
심볼_설명 = 유로 대 미국 달러
심볼_경로 = 외환\메이저\EURUSD
심볼_통화_베이스 = EUR
심볼_통화_이익 = USD
심볼_통화_마진 = EUR
심볼_ISIN =
심볼_기준 =
심볼_페이지 =
심볼_포뮬러 =
심볼_카테고리 =
심볼_교환 =
심볼_국가 =
심볼_섹터_이름 = 통화
심볼_산업_이름 = 정의되지 않음
SymbolInfoSessionTrade(): 심볼 거래 세션
일요일:
월요일: 00:01-23:59
화요일: 00:01-23:59
수요일: 00:01-23:59
목요일: 00:01-23:59
금요일: 00:01-23:57
토요일:
OrderCalcMargin(Buy, 1.0 Lot) = 104.63 USD
SymbolIsSynchronized(symbol) = true [bool]
SERIES INFORMATION <<==============================
SeriesInfoInteger(symbol,timeframe,ENUM_SERIES_INFO_INTEGER):
SERIES_BARS_COUNT = 169468
SERIES_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
SERIES_SERVER_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
SERIES_SYNCONNECTED = 1
SERIES_LASTBAR_DATE = 2025.02.21 23:00:00
위치 정보 <<==============================
PositionGetInteger(ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER):
POSITION_TIME = 2025.02.14 06:54:15
position_type = position_type_sell(1)
position_magic = 0
position_identifier = 925571424
position_time_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
position_time_update = 2025.02.14 06:54:15
position_time_update_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
POSITION_TICKET = 925571424
POSITION_REASON = POSITION_REASON_CLIENT(0)
PositionGetDouble(ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE):
POSITION_VOLUME = 0.01
position_price_open = 1.04571
position_price_current = 1.04632
position_sl = 0.0
position_tp = 0.0
position_swap = 0.23
position_profit = -0.61
PositionGetString(ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING):
포지션 기호 = EURUSD
포지션 코멘트 =
포지션_외부_ID =
거래 정보 <<==============================
HistoryDealGetInteger(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER):
deal_order = 0
deal_time = 2024.10.06 23:42:08
deal_type = deal_type_balance(2)
deal_entry = deal_entry_in(0)
deal_magic = 0
deal_position_id = 0
deal_time_msc = 2024.10.06 23:42:08.966
DEAL_TICKET = 609261076
DEAL_REASON = DEAL_REASON_CLIENT(0)
HistoryDealGetDouble(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE):
DEAL_VOLUME = 0.0
deal_price = 0.0
deal_commission = 0.0
deal_swap = 0.0
deal_profit = 200.0
deal_fee = 0.0
deal_sl = 0.0
deal_tp = 0.0
HistoryDealGetString(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING):
DEAL_SYMBOL =
DEAL_COMMENT = 데모 입금
DEAL_EXTERNAL_ID =
히스토리 주문 정보 <<==============================
HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER):
주문_시간_설정 = 2025.02.14 06:54:15
order_time_expiration = 1970.01.01 00:00:00
order_time_done = 2025.02.14 06:54:15
주문_유형 = 주문_유형_판매(1)
주문_유형_충전 = 주문_충전_IOC(1)
주문_유형_시간 = 주문_시간_GTC(0)
주문_상태 = 주문_상태_채움(4)
주문_마법 = 0
주문_포지션_ID = 925571424
주문_시간_설정_msc = 2025.02.14 06:54:15.389
order_time_done_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
ORDER_POSITION_BY_ID = 0
ORDER_TICKET = 925571424
ORDER_REASON = ORDER_REASON_CLIENT(0)
HistoryOrderGetDouble(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE):
주문_볼륨_초기 = 0.01
order_volume_current = 0.0
order_price_open = 0.0
order_price_current = 1.04571
주문_가격_스톱리밋 = 0.0
주문_sl = 0.0
주문_tp = 0.0
HistoryOrderGetString(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING):
ORDER_SYMBOL = EURUSD
ORDER_COMMENT =
ORDER_EXTERNAL_ID =
enum ENUM_TIMEFRAMES
{
PERIOD_CURRENT = 0,
period_m1 = 1,
period_m2 = 2,
period_m3 = 3,
period_m4 = 4,
period_m5 = 5,
period_m6 = 6,
period_m10 = 10,
period_m12 = 12,
period_m15 = 15,
period_m20 = 20,
period_m30 = 30,
period_h1 = 16385,
period_h2 = 16386,
period_h3 = 16387,
period_h4 = 16388,
period_h6 = 16390,
period_h8 = 16392,
period_h12 = 16396,
period_d1 = 16408,
PERIOD_W1 = 32769,
PERIOD_MN1 = 49153,
};
[년] [월] [일] [시] [분] [초] [일_주] [일_년]
[0]2025 2 21 23 56 595 51
AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) = 51986913 [long]
_Point = 0.00001 [double]
((int)1 << 16) | 0xFFF = 69631 [uint]
*/
업데이트:
2025.02.15 - v.1.20 : 초기 릴리스.
2025.02.17-v.1.30 : 함수 PrintTesterStatistics() 추가. 기존 함수에서 더 많은 정보를 출력합니다.
2025.02.20 - v.1.40 : 함수를 추가했습니다. PrintOpenCL() - 전문가 탭에 OpenCL 장치 속성을 인쇄합니다.
2025.02.21-v.1.50 : 함수와 유사한 매크로 PrintExpr() 추가 - 문자열화된 표현식을 해당 값 및 유형과 함께 인쇄합니다.
2025.02.22-v.1.52 : 함수 정보 출력에 열거형 매개변수 인쇄.
