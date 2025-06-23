코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

Print massive information (PrintXYZ) from the terminal - MetaTrader 5용 라이브러리

amrali | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
125
평가:
(8)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

PrintXYZ() 라이브러리

터미널에서 전문가 탭으로 방대한 정보를 인쇄하는 작은 함수 모음입니다 .

이 함수는 거래 계좌 사양, 클라이언트 터미널 속성, OpenCL 장치, 특정 차트 또는 심볼, mql 프로그램 정보를 인쇄(및 디버깅)하거나 거래 내역에서 특정 포지션/딜/주문을 인쇄할 때 가장 유용합니다. 모든 테스터 통계 인쇄는 테스터의 OnTester() 또는 OnDeinit() 내에서 사용할 수 있습니다.

또한 MQL5 언어의 모든 열거형 유형에 대한 정의는 PrintEnum<T>() 를 사용하여 일반적인 방법(새로 추가된 값을 모두 인쇄하기 위해 하드코딩된 열거형 없이) 으로 인쇄할 수 있으며, 여기서 T는 ENUM_TIMEFRAMES와 같은 열거형 유형입니다.

PrintStruct(var) 함수는 구조 변수를 예쁘게 인쇄하는 데 사용됩니다(모든 필드 이름과 값 표시 포함).

PrintExpr(x) 함수와 유사한 매크로는 문자열화된 표현식을 해당 값 및 유형과 함께 인쇄합니다. 주로 표현식, 변수 또는 함수 호출을 디버깅하는 데 사용되며, 이 스크립트의 출력은 원격 지원 담당자나 프리랜서 개발자에게 전송하여 터미널의 문제를 감지하고 수정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

함수:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 'PrintXYZ' 라이브러리의 함수.|
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintAccount();
void PrintTerminal();
void PrintMQLInfo();

void PrintChart( long chart_id );
void PrintObject( long chart_id, string name );
void PrintSymbol( string symbol );
void PrintSeries( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe );

void PrintPosition( ulong pos_ticket );
void PrintOrder( ulong order_ticket );
void PrintDeal( ulong deal_ticket );
void PrintHistoryOrder( ulong order_ticket );

void PrintOpenCL( int device );
void PrintTesterStatistics();

void PrintEnum<T> ();
void PrintStruct<T> (T& struct_var);
PrintExpr(x); // 매크로


메타에디터 팁:

프로젝트에 'PrintXYZ' 라이브러리를 포함하면 '인쇄'를 입력할 때마다 MetaEditor의 자동 완성 상자에서 위의 기능을 사용할 수 있습니다. 프로젝트 파일을 빠르게 컴파일하여 MQL5 함수의 결과를 '전문가' 탭에 인쇄한 다음, 요구 사항에 가장 적합한 MQL 함수/열거형 값 조합을 결정할 수 있습니다.


테스트 스크립트:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 테스트 스크립트|
//+------------------------------------------------------------------+
#include "PrintXYZ.mqh"

void OnStart()
  {
//--- 디버깅을 위한 방대한 정보 인쇄
   PrintAccount();
   PrintTerminal();
   PrintOpenCL(0);                       // 시스템에서 OpenCL 장치의 인덱스별
   //PrintOpenCL(CL_USE_GPU_ONLY); // OpenCL 장치 유형별

//--- 실행 중인 프로그램, 특정 차트, 기호 또는 시리즈에 대한 정보를 인쇄합니다.
   PrintMQLInfo();
   PrintChart(0);
   PrintObject(0,"Horizontal Line 54478");
   PrintSymbol(_Symbol);
   PrintSeries(_Symbol, PERIOD_CURRENT);

//--- 특정 포지션 또는 지정가 주문을 인쇄합니다.
   //PrintPosition(925571424); // 포지션 티켓별
   PrintPosition(PositionGetTicket(0));  // 위치 인덱스별 [ PositionGetTicket(index) 추가 ]를 추가합니다.
   PrintOrder(OrderGetTicket(0));

//--- 특정 내역 거래 또는 주문을 인쇄합니다.
   HistorySelect(0,INT_MAX);
   PrintDeal(HistoryDealGetTicket(0));   // 거래 인덱스별
   PrintHistoryOrder(HistoryOrderGetTicket(0));

//--- 열거형 정의, 구조 변수 또는 표현식을 인쇄합니다.
   PrintEnum<ENUM_TIMEFRAMES>();

   MqlDateTime dt;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
   PrintStruct(dt);

   PrintExpr( AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) );
   PrintExpr( _Point );
   PrintExpr( ((int)1 << 16) | 0xFFF );
  }

샘플 출력:

/*
 출력 예시:

 ACCOUNT INFORMATION <<==============================
 AccountInfoInteger(ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER):
 account_login = 51986913
 account_trade_mode = account_trade_mode_demo(0)
 account_trade_allowed = 1
 계정_거래_전문가 = 1
 계정_레버리지 = 1000
 계정_마진_소_모드 = 계정_스톱아웃_모드_퍼센트(0)
 ACCOUNT_LIMIT_ORDS = 200
 ACCOUNT_MARGIN_MODE = ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING(2)
 ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 2
 ACCOUNT_FIFO_CLOSE = 0
 ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED = 1
 AccountInfoDouble(ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE):
 account_balance = 199.96
 account_credit = 0.0
 account_profit = -0.38
 account_equity = 199.58
 account_margin = 1.05
 account_margin_free = 198.53
 account_margin_level = 19007.619047619046
 account_margin_so_call = 100.0
 account_margin_so_so = 0.0
 account_margin_initial = 0.0
 account_margin_maintenance = 0.0
 account_assets = 0.0
 account_liabilities = 0.0
 account_commission_blocked = 0.0
 AccountInfoString(ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING):
 ACCOUNT_NAME = Amr
 ACCOUNT_COMPANY = Raw Trading Ltd
 ACCOUNT_SERVER = ICMarketsSC-Demo
 ACCOUNT_CURRENCY = USD
 SymbolsTotal(true) = 2 [int]
 SymbolsTotal(false) = 2061 [int]
 PositionsTotal() = 1 [int]
 OrdersTotal() = 0 [int]
 HistoryDealsTotal() = 2 [int]
 HistoryOrdersTotal() = 1 [int]
 TERMINAL INFORMATION <<==============================
 TerminalInfoInteger(ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER):
 terminal_build = 4755
 terminal_connected = 1
 terminal_dlls_allowed = 0
 terminal_trade_allowed = 0
 terminal_email_enabled = 0
 terminal_ftp_enabled = 0
 terminal_maxbar = 500000
 terminal_codepage = 0
 terminal_memory_physical = 32609
 terminal_memory_total = 65218
 terminal_memory_available = 64457
 terminal_memory_used = 761
 terminal_x64 = 1
 terminal_opencl_support = 65538
 terminal_disk_space = 109612
 terminal_cpu_cores = 24
 terminal_mqid = 0
 terminal_community_account = 0
 terminal_community_connection = 0
 terminal_notifications_enabled = 0
 terminal_screen_dpi = 96
 terminal_ping_last = 181490
 terminal_screen_left = 0
 terminal_screen_top = 0
 terminal_screen_width = 1920
 terminal_screen_height = 1080
 terminal_left = 476
 terminal_top = 74
 terminal_right = 1793
 terminal_bottom = 876
 terminal_vps = 0
 terminal_keystate_tab = 0
 terminal_keystate_enter = 0
 terminal_keystate_shift = 0
 terminal_keystate_control = 0
 terminal_keystate_menu = 0
 terminal_keystate_capslock = 0
 terminal_keystate_escape = 0
 terminal_keystate_pageup = 0
 terminal_keystate_pagedown = 0
 terminal_keystate_end = 0
 terminal_keystate_home = 0
 terminal_keystate_left = 0
 terminal_keystate_up = 0
 terminal_keystate_right = 0
 terminal_keystate_down = 0
 terminal_keystate_insert = 0
 terminal_keystate_delete = 0
 TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK = 1
 TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK = 0
 TerminalInfoDouble(ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE):
 terminal_community_balance = 0.0
 terminal_retransmission = 26.699029126213592
 TerminalInfoString(ENUM_TERMINAL_INFO_STRING):
 TERMINAL_COMPANY = Raw Trading Ltd
 TERMINAL_NAME = MetaTrader 5 IC Markets (SC)
 TERMINAL_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5 IC Markets (SC)
 TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED
 TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C.:\사용자\암르\앱데이터\로밍\메타쿼트\터미널\공통
 TERMINAL_LANGUAGE = 영어
 TERMINAL_CPU_NAME = 13세대 인텔 코어 i7-13700KF
 TERMINAL_OS_VERSION = Windows 11 빌드 22631
 TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE = AVX2 + FMA3
 시간대 정보 <<==============================
 TimeTradeServer() = 2025.02.22 22:04:33 [날짜/시간]
 TimeCurrent() = 2025.02.21 23:56:59 [날짜/시간]
 TimeGMT() = 2025.02.22 20:04:33 [날짜/시간]
 TimeLocal() = 2025.02.22 23:04:33 [datetime]
 TimeGMTOffset() = -10800 [int]
 TimeDaylightSavings() = 0 [int]
 OpenCL INFORMATION <<==============================
 CLGetInfoInteger(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER):
 cl_last_error = 0
 cl_device_count = 1
 cl_device_type = cl_device_gpu(4)
 cl_device_vendor_id = 4098
 cl_device_max_compute_units = 16
 cl_device_max_work_item_dimensions = 3
 cl_device_max_work_group_size = 256
 cl_device_max_work_item_sizes = -1
 cl_device_max_clock_frequency = 1050
 cl_device_global_mem_size = 3221225472
 cl_device_local_mem_size = 32768
 cl_device_double_fp_config = 63
 CL_BUFFER_SIZE = 0
 CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE = -1
 CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE = -1
 CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE = -1
 CLGetInfoString(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING):
 CL_PLATFORM_PROFILE = FULL_PROFILE
 CL_PLATFORM_VERSION = OpenCL 2.1 AMD-APP (3075.13)
 CL_PLATFORM_NAME = AMD Accelerated Parallel Processing
 CL_PLATFORM_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
 CL_PLATFORM_EXTENSIONS = CL_KHR_ICD CL_KHR_3D10_공유 CL_KHR_3D11_공유 CL_KHR_DX9_미디어_공유 CL_AMD_EVENT_CALLBACK CL_AMD_OFFLINE_DEVICES
 CL_ERROR_DESCRIPTION = 알 수 없는 OpenCL 오류 65536
 CL_DEVICE_NAME = Pitcairn
 CL_DEVICE_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
 CL_DRIVER_VERSION = 3075.13
 CL_DEVICE_PROFILE = FULL_PROFILE
 CL_DEVICE_VERSION = OpenCL 1.2 AMD-APP (3075.13)
 CL_DEVICE_EXTENSIONS = cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics .....
 CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION = OpenCL C 1.2
 CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS =
 프로그램 정보 <<==============================
 컴파일러 버전: 4755(__MQLBUILD__), X64 일반(__CPU_ARCHITECTURE__)
 MQLInfoInteger(ENUM_MQL_INFO_INTEGER):
 mql_program_type = program_script(1)
 mql_dlls_allowed = 0
 mql_trade_allowed = 0
 mql_debug = 0
 mql_tester = 0
 mql_optimization = 0
 mql_visual_mode = 0
 mql_license_type = license_free(0)
 mql_profiler = 0
 mql_memory_used = 1
 mql_frame_mode = 0
 mql_memory_limit = 8388608
 mql_signals_allowed = 0
 mql_codepage = 0
 MQL_FORWARD = 0
 MQL_HANDLES_USED = 0
 MQL_STARTED_FROM_CONFIG = 0
 MQL_GLOBAL_COUNTER = 15
 MQLInfoString(ENUM_MQL_INFO_STRING):
 MQL_PROGRAM_NAME = PrintXYZ_demo
 MQL_PROGRAM_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED\MQL5\Scripts\PrintXYZ\PrintXYZ_demo.ex5
 차트 정보 <<==============================
 Chart(EURUSD,H1)
 ChartGetInteger(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER):
 chart_mode = chart_candles(1)
 chart_foreground = 0
 chart_shift = 1
 chart_autoscroll = 1
 chart_scale = 4
 chart_scalefix = 0
 chart_scalefix_11 = 0
 chart_scale_pt_per_bar = 0
 chart_show_ohlc = 0
 CHART_SHOW_BID_LINE = 1
 CHART_SHOW_ASK_LINE = 0
 CHART_SHOW_LAST_LINE = 0
 CHART_SHOW_PERIOD_SEP = 0
 CHART_SHOW_GRID = 0
 CHART_SHOW_VOLUMES = CHART_VOLUME_TICK(1)
 CHART_SHOW_OBJECT_DESCR = 0
 CHART_COLOR_BACKGROUND = clrBlack
 CHART_COLOR_FOREGROUND = clrWhite
 CHART_COLOR_GRID = clrLightSlateGray
 CHART_COLOR_VOLUME = clrLimeGreen
 CHART_COLOR_CHART_UP = clrLime
 CHART_COLOR_CHART_DOWN = clrLime
 CHART_COLOR_CHART_LINE = clrLime
 CHART_COLOR_CANDLE_BULL = clrBlack
 CHART_COLOR_CANDLE_BEAR = clrWhite
 CHART_COLOR_BID = clrLightSlateGray
 CHART_COLOR_ASK = clrRed
 CHART_COLOR_LAST = 0,192,0
 CHART_COLOR_STOP_LEVEL = clrRed
 CHART_SHOW_TRADE_LEVELS = 1
 CHART_BRING_TO_TOP = 1
 CHART_SHOW_DATE_SCALE = 1
 CHART_SHOW_PRICE_SCALE = 1
 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE = 0
 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE = 0
 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE = 1
 chart_mouse_scroll = 1
 chart_drag_trade_levels = 1
 chart_show_one_click = 1
 chart_quick_navigation = 1
 chart_show = 1
 chart_keyboard_control = 1
 chart_event_mouse_wheel = 0
 chart_crosshair_tool = 1
 chart_context_menu = 1
 chart_is_docked = 1
 chart_float_left = 0
 chart_float_top = 0
 chart_float_right = 0
 chart_float_bottom = 0
 chart_show_trade_history = 1
 chart_visible_bars = 76
 chart_windows_total = 1
 chart_window_is_visible = 1
 chart_window_handle = 8981358
 chart_first_visible_bar = 75
 chart_width_in_bars = 95
 CHART_WIDTH_IN_PIXELS = 1506
 CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = 431
 CHART_WINDOW_YDISTANCE = 0
 CHART_IS_OBJECT = 0
 CHART_IS_OFFLINE = 0
 CHART_IS_MAXIMIZED = 1
 CHART_IS_MINIMIZED = 0
 CHART_SHOW_TICKER = 1
 ChartGetDouble(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE):
 chart_shift_size = 20.371599203715988
 chart_fixed_max = 1.051
 chart_fixed_min = 1.0387
 chart_points_per_bar = 1.0
 chart_fixed_position = 0.0
 chart_price_min = 1.0387
 chart_price_max = 1.051
 ChartGetString(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_STRING):
 CHART_COMMENT =
 CHART_EXPERT_NAME =
 CHART_SCRIPT_NAME = PrintXYZ_demo
 ChartIndicatorName(0,0) = "iForexSessions"
 ChartIndicatorName(0,1) = "MA(10)"
 OBJECT INFORMATION <<==============================
 ObjectGetInteger(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER):
 OBJPROP_COLOR = clrRed
 OBJPROP_STYLE = STYLE_SOLID(0)
 OBJPROP_WIDTH = 1
 OBJPROP_BACK = 0
 OBJPROP_SELECTED = 0
 OBJPROP_TYPE = OBJ_HLINE(1)
 OBJPROP_TIME = 1970.01.01 00:00:00
 objprop_selectable = 1
 objprop_createtime = 1970.01.01 00:00:00
 OBJPROP_TIMEFRAMES = OBJ_ALL_PERIODS(2097151)
 OBJPROP_LEVELS = 0
 OBJPROP_LEVELCOLOR = clrBlack
 OBJPROP_LEVELSTYLE = STYLE_SOLID(0)
 objprop_levelwidth = 0
 objprop_zorder = 0
 objprop_hidden = 0
 objprop_fontsize = 0
 objprop_ray_left = 0
 objprop_ray_right = 0
 objprop_ellipse = 0
 objprop_arrowcode = 0
 objprop_anchor = 0
 objprop_xdistance = 0
 objprop_ydistance = 0
 objprop_direction = gann_up_trend(0)
 objprop_degree = elliott_grand_supercycle(0)
 objprop_drawlines = 0
 OBJPROP_STATE = 0
 OBJPROP_XSIZE = 0
 OBJPROP_YSIZE = 0
 OBJPROP_PERIOD = PERIOD_CURRENT(0)
 OBJPROP_DATE_SCALE = 0
 OBJPROP_PRICE_SCALE = 0
 OBJPROP_BGCOLOR = clrBlack
 OBJPROP_CORNER = CORNER_LEFT_UPPER(0)
 OBJPROP_CHART_SCALE = 0
 OBJPROP_READONLY = 0
 OBJPROP_BORDER_TYPE = BORDER_FLAT(0)
 OBJPROP_CHART_ID = 0
 OBJPROP_FILL = 0
 OBJPROP_RAY = 0
 OBJPROP_XOFFSET = 0
 OBJPROP_YOFFSET = 0
 OBJPROP_BORDER_COLOR = clrBlack
 OBJPROP_ALIGN = ALIGN_RIGHT(0)
 ObjectGetDouble(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE):
 objprop_price = 1.04291
 objprop_levelvalue = 0.0
 objprop_scale = 0.0
 objprop_angle = 0.0
 objprop_deviation = 0.0
 ObjectGetString(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING):
 OBJPROP_NAME = 수평선 54478
 OBJPROP_TEXT =
 OBJPROP_LEVELTEXT =
 OBJPROP_TOOLTIP =
 OBJPROP_FONT =
 OBJPROP_BMPFILE =
 OBJPROP_SYMBOL =
 심볼 정보 <<==============================
 EURUSD, 유로 대 미국 달러
 SymbolInfoInteger(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER):
 심볼_선택 = 1
 심볼_볼륨 = 0
 심볼_볼륨높이 = 0
 심볼_볼륨낮이 = 0
 심볼_시간 = 2025.02.21 23:56:59
 symbol_digits = 5
 symbol_spread = 60
 symbol_ticks_bookdepth = 10
 symbol_trade_calc_mode = symbol_calc_mode_forex(0)
 심볼_트레이드_모드 = 심볼_트레이드_모드_풀(4)
 심볼_트레이드_스톱_레벨 = 0
 심볼_트레이드_프리즈_레벨 = 0
 SYMBOL_TRADE_EXEMODE = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET(2)
 SYMBOL_SWAP_MODE = SYMBOL_SWAP_MODE_PORTS(1)
 SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS = WEDNESDAY(3)
 심볼_스프레드_플로트 = 1
 심볼_만료_모드 = 심볼_만료_올(15)
 심볼_필링_모드 = 심볼_필링_IOC(2)
 심볼_스타트_시간 = 1970.01.01 00:00:00
 심볼_만료_시간 = 1970.01.01 00:00:00
 symbol_session_deals = 0
 symbol_session_buy_orders = 0
 symbol_session_sell_orders = 0
 심볼_주문_모드 = 심볼_모든_주문(127)
 심볼_옵션_오른쪽 = 심볼_옵션_오른쪽_콜(0)
 심볼_옵션_모드 = 심볼_옵션_모드_유럽(0)
 심볼_보임 = 1
 심볼_사용자 지정 = 0
 심볼_배경색 = 255,255,81
 심볼_차트_모드 = 심볼_차트_모드_입찰(0)
 심볼_주문_gtc_mode = 심볼_주문_gtc(0)
 심볼_마진_헷지_사용_레그 = 0
 심볼_존재 = 1
 심볼_시간_msc = 2025.02.21 23:56:59.637
 SYMBOL_SECTOR = SECTOR_CURRENCY(12)
 SYMBOL_INDUSTRY = INDUSTRY_UNDEFINED(0)
 SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY = 0
 SymbolInfoDouble(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE):
 심볼_bid = 1.04572
 symbol_bidhigh = 1.05057
 symbol_bidlow = 1.04494
 symbol_ask = 1.04632
 심볼_askhigh = 1.05058
 심볼_asklow = 1.04495
 심볼_last = 0.0
 심볼_최고 = 0.0
 심볼_최저 = 0.0
 심볼_볼륨_실제 = 0.0
 심볼_볼륨하이_리얼 = 0.0
 심볼_볼륨로우_리얼 = 0.0
 심볼_포인트 = 0.00001
 심볼_트레이드_틱_값 = 1.0
 심볼_트레이드_틱_크기 = 0.00001
 심볼_트레이드_컨트랙트_크기 = 100000.0
 symbol_volume_min = 0.01
 symbol_volume_max = 200.0
 symbol_volume_step = 0.01
 symbol_swap_long = -6.25
 symbol_swap_short = 2.56
 symbol_margin_initial = 100000.0
 symbol_margin_maintenance = 0.0
 symbol_margin_long = 0.0
 symbol_margin_short = 0.0
 심볼_마진_리밋 = 0.0
 심볼_마진_스톱 = 0.0
 심볼_마진_스톱리밋 = 0.0
 심볼_트레이드_틱_가치_이익 = 1.0
 심볼_트레이드_틱_가치_손실 = 1.0
 symbol_volume_limit = 0.0
 symbol_session_volume = 0.0
 symbol_session_turnover = 0.0
 symbol_session_interest = 0.0
 symbol_session_buy_orders_volume = 0.0
 symbol_session_sell_orders_volume = 0.0
 symbol_session_open = 1.05008
 symbol_session_close = 1.05012
 symbol_session_aw = 0.0
 symbol_session_price_settlement = 0.0
 symbol_session_price_limit_min = 0.0
 symbol_session_price_limit_max = 0.0
 symbol_option_strike = 0.0
 symbol_margin_hedged = 0.0
 symbol_trade_liquidity_rate = 0.0
 심볼_트레이드_페이스_값 = 0.0
 심볼_트레이드_발생이자 = 0.0
 심볼_가격_변화 = -0.419
 symbol_price_volatility = 0.0
 symbol_price_theoretical = 0.0
 symbol_price_delta = 0.0
 심볼_가격_세타 = 0.0
 심볼_가격_감마 = 0.0
 심볼_가격_베가 = 0.0
 심볼_가격_로고 = 0.0
 심볼_가격_오메가 = 0.0
 심볼_가격_감도 = 0.0
 심볼_스왑_일요일 = 0.0
 심볼_스왑_월요일 = 1.0
 심볼_스왑_튜즈데이 = 1.0
 심볼_스왑_수요일 = 3.0
 심볼_스왑_목요일 = 1.0
 심볼_스왑_금요일 = 1.0
 심볼_스왑_토요일 = 0.0
 SymbolInfoString(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_STRING):
 심볼_은행 =
 심볼_설명 = 유로 대 미국 달러
 심볼_경로 = 외환\메이저\EURUSD
 심볼_통화_베이스 = EUR
 심볼_통화_이익 = USD
 심볼_통화_마진 = EUR
 심볼_ISIN =
 심볼_기준 =
 심볼_페이지 =
 심볼_포뮬러 =
 심볼_카테고리 =
 심볼_교환 =
 심볼_국가 =
 심볼_섹터_이름 = 통화
 심볼_산업_이름 = 정의되지 않음
 SymbolInfoSessionTrade(): 심볼 거래 세션
 일요일:
 월요일: 00:01-23:59
 화요일: 00:01-23:59
 수요일: 00:01-23:59
 목요일: 00:01-23:59
 금요일: 00:01-23:57
 토요일:
 OrderCalcMargin(Buy, 1.0 Lot) = 104.63 USD
 SymbolIsSynchronized(symbol) = true [bool]
 SERIES INFORMATION <<==============================
 SeriesInfoInteger(symbol,timeframe,ENUM_SERIES_INFO_INTEGER):
 SERIES_BARS_COUNT = 169468
 SERIES_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
 SERIES_SERVER_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
 SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
 SERIES_SYNCONNECTED = 1
 SERIES_LASTBAR_DATE = 2025.02.21 23:00:00
 위치 정보 <<==============================
 PositionGetInteger(ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER):
 POSITION_TIME = 2025.02.14 06:54:15
 position_type = position_type_sell(1)
 position_magic = 0
 position_identifier = 925571424
 position_time_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
 position_time_update = 2025.02.14 06:54:15
 position_time_update_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
 POSITION_TICKET = 925571424
 POSITION_REASON = POSITION_REASON_CLIENT(0)
 PositionGetDouble(ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE):
 POSITION_VOLUME = 0.01
 position_price_open = 1.04571
 position_price_current = 1.04632
 position_sl = 0.0
 position_tp = 0.0
 position_swap = 0.23
 position_profit = -0.61
 PositionGetString(ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING):
 포지션 기호 = EURUSD
 포지션 코멘트 =
 포지션_외부_ID =
 거래 정보 <<==============================
 HistoryDealGetInteger(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER):
 deal_order = 0
 deal_time = 2024.10.06 23:42:08
 deal_type = deal_type_balance(2)
 deal_entry = deal_entry_in(0)
 deal_magic = 0
 deal_position_id = 0
 deal_time_msc = 2024.10.06 23:42:08.966
 DEAL_TICKET = 609261076
 DEAL_REASON = DEAL_REASON_CLIENT(0)
 HistoryDealGetDouble(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE):
 DEAL_VOLUME = 0.0
 deal_price = 0.0
 deal_commission = 0.0
 deal_swap = 0.0
 deal_profit = 200.0
 deal_fee = 0.0
 deal_sl = 0.0
 deal_tp = 0.0
 HistoryDealGetString(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING):
 DEAL_SYMBOL =
 DEAL_COMMENT = 데모 입금
 DEAL_EXTERNAL_ID =
 히스토리 주문 정보 <<==============================
 HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER):
 주문_시간_설정 = 2025.02.14 06:54:15
 order_time_expiration = 1970.01.01 00:00:00
 order_time_done = 2025.02.14 06:54:15
 주문_유형 = 주문_유형_판매(1)
 주문_유형_충전 = 주문_충전_IOC(1)
 주문_유형_시간 = 주문_시간_GTC(0)
 주문_상태 = 주문_상태_채움(4)
 주문_마법 = 0
 주문_포지션_ID = 925571424
 주문_시간_설정_msc = 2025.02.14 06:54:15.389
 order_time_done_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
 ORDER_POSITION_BY_ID = 0
 ORDER_TICKET = 925571424
 ORDER_REASON = ORDER_REASON_CLIENT(0)
 HistoryOrderGetDouble(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE):
 주문_볼륨_초기 = 0.01
 order_volume_current = 0.0
 order_price_open = 0.0
 order_price_current = 1.04571
 주문_가격_스톱리밋 = 0.0
 주문_sl = 0.0
 주문_tp = 0.0
 HistoryOrderGetString(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING):
 ORDER_SYMBOL = EURUSD
 ORDER_COMMENT =
 ORDER_EXTERNAL_ID =
 enum ENUM_TIMEFRAMES
 {
 PERIOD_CURRENT = 0,
 period_m1 = 1,
 period_m2 = 2,
 period_m3 = 3,
 period_m4 = 4,
 period_m5 = 5,
 period_m6 = 6,
 period_m10 = 10,
 period_m12 = 12,
 period_m15 = 15,
 period_m20 = 20,
 period_m30 = 30,
 period_h1 = 16385,
 period_h2 = 16386,
 period_h3 = 16387,
 period_h4 = 16388,
 period_h6 = 16390,
 period_h8 = 16392,
 period_h12 = 16396,
 period_d1 = 16408,
 PERIOD_W1 = 32769,
 PERIOD_MN1 = 49153,
 };
 [년] [월] [일] [시] [분] [초] [일_주] [일_년]
 [0]2025 2 21 23 56 595 51
 AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) = 51986913 [long]
 _Point = 0.00001 [double]
 ((int)1 << 16) | 0xFFF = 69631 [uint]

*/

업데이트:

2025.02.15 - v.1.20 : 초기 릴리스.

2025.02.17-v.1.30 : 함수 PrintTesterStatistics() 추가. 기존 함수에서 더 많은 정보를 출력합니다.

2025.02.20 - v.1.40 : 함수를 추가했습니다. PrintOpenCL() - 전문가 탭에 OpenCL 장치 속성을 인쇄합니다.

2025.02.21-v.1.50 : 함수와 유사한 매크로 PrintExpr() 추가 - 문자열화된 표현식을 해당 값 및 유형과 함께 인쇄합니다.

2025.02.22-v.1.52 : 함수 정보 출력에 열거형 매개변수 인쇄.


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/56055

Collect Data (Date, Time and Close Price) Collect Data (Date, Time and Close Price)

데이터를 수집하여 가장 오래된 최신 순서로 CSV로 전송하는 간단한 시작점 스크립트입니다. 이 예에서는 종가 데이터만 수집합니다.

트레이딩 전문가 어드바이저 ytg_ADX_V1 트레이딩 전문가 어드바이저 ytg_ADX_V1

포지션 개설에 대한 결정을 내리기 위해 전문가 어드바이저는 ADX 지표 수치를 분석합니다.

QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02] QQE [v02] and QQE multi-timeframe [v02]

QQE - 정성적 정량적 추정 RSI에 대한 MA, RSI에 대한 MA의 차이와 RSI의 MA의 ATR에 대한 MA의 차이점

인디케이터용 새 막대" 이벤트 핸들러 인디케이터용 새 막대" 이벤트 핸들러

OnCalculate()와 달리 인디케이터는 차트에 새 막대가 나타날 때만 계산됩니다.