1. 어드바이저 개요
CryptoTrend 1.00은 2024년에 최적화된 BTC 거래용 자동화된 EA입니다 . 다음과 같은 주요 구성 요소를 사용합니다:
-
볼린저 인디케이터:
시장 극단을 식별하는 데 도움이 됩니다. 가격이 특정 임계값이 지정된 볼린저선을 넘어가면 진입 신호가 생성됩니다.
-
주문 블록별 필터링:
전문가 자문은 과거 데이터를 기반으로 지지(매수) 또는 저항(매도) 범위를 찾습니다(바 개수는 OB_Length 매개변수로 설정). 이를 통해 신호를 구체화하고 오입력을 줄일 수 있습니다.
-
자가 학습 메커니즘:
통계(승패 거래 수)를 분석하여 TrendThreshold 진입 임계값을 동적으로 조정합니다 . 따라서 알고리즘은 변화하는 시장 상황에 적응합니다.
-
리스크 관리:
손절(SL) 및 이익실현(TP) 레벨은 진입 가격과 지지/저항 레벨의 차이에 따라 공격적인 위험:수익 비율로 계산됩니다.
-
프로젝트 지원:
전문가 어드바이저 헤더에 "프로젝트 지원, 등록!"이라는 캡션이 있는 링크가 있어 사용자가 개발자를 지원할 수 있는바이비트 페이지로 연결됩니다.
