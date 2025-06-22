CryptoTrend 1.00은 2024년에 최적화된 BTC 거래용 자동화된 EA입니다 . 다음과 같은 주요 구성 요소를 사용합니다:

볼린저 인디케이터:

시장 극단을 식별하는 데 도움이 됩니다. 가격이 특정 임계값이 지정된 볼린저선을 넘어가면 진입 신호가 생성됩니다.

주문 블록별 필터링:

전문가 자문은 과거 데이터를 기반으로 지지(매수) 또는 저항(매도) 범위를 찾습니다(바 개수는 OB_Length 매개변수로 설정). 이를 통해 신호를 구체화하고 오입력을 줄일 수 있습니다.

자가 학습 메커니즘:

통계(승패 거래 수)를 분석하여 TrendThreshold 진입 임계값을 동적으로 조정합니다 . 따라서 알고리즘은 변화하는 시장 상황에 적응합니다.

리스크 관리:

손절(SL) 및 이익실현(TP) 레벨은 진입 가격과 지지/저항 레벨의 차이에 따라 공격적인 위험:수익 비율로 계산됩니다.