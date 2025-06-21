거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
링크

코드에 통합된 주요 아이디어
-
캔들 크기 계산 :
- 이 인디케이터는 캔들의 진폭(고점과 저점의 차이)을 측정하여 포인트 또는 핍 단위로 값을 표시합니다.
- 강세 캔들과 약세 캔들을 구분하기 위해 다른 색상을 사용하여 시각적으로 쉽게 해석할 수 있습니다.
-
요일별 사용자 지정 :
- 특정 요일(예: 월요일, 화요일 등) 또는 매일의 캔들을 처리할 수 있습니다.
- 각 요일에 고유한 색상을 지정하여 매일의 패턴을 쉽게 관찰할 수 있습니다.
-
동적 텍스트 위치 지정 :
- 다른 차트 요소와 겹치지 않도록 캔들을 기준으로 텍스트를 세로로 이동할 수 있습니다.
- 차트의 가시 범위 내에서 유지되도록 텍스트 위치를 자동으로 조정합니다.
-
스타일 및 서식 :
- 사용자는 텍스트의 글꼴, 글꼴 크기, 색상 및 앵커 유형을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 더 나은 시각화를 위해 다양한 선 스타일(예: 점선, 점선)을 지원합니다.
-
자동 청소 :
- 차트에서 인디케이터를 분리할 때 생성된 모든 개체가 자동으로 제거되어 차트를 깔끔하게 유지합니다.
외부 변수 설명
사용자가 구성할 수 있는 모든 외부 변수는 아래에 설명되어 있습니다:
|
InpAmount
|
처리할 번호가 매겨진 캔들 수입니다.
|
InpMCConfigOptimistic
|
낙관적 계산 유형(예: 최대).
|
InpMCConfigPessimistic
|
비관적 계산 유형(예: 최소).
|
InpMCCorOptimistic
|
낙관적 캔들의 색입니다.
|
InpMCCorPessimistic
|
약세 양초의 색입니다.
|
InpMCConfigFountain
|
차트에 표시되는 텍스트의 폰트입니다.
|
일요일 , 월요일 등
|
각 요일에 대한 특정 색상입니다.
|
InpStyle
|
선 스타일(예: 파선, 점선).
|
InpWidth
|
줄 너비.
|
텍스트 위치
|
그래프 상단에서 텍스트의 거리입니다.
|
InpFont
|
그래프에 표시되는 텍스트의 글꼴입니다.
|
InpFontSize
|
글꼴 크기.
|
InpAnchor
|
텍스트의 앵커 유형(예: 상단, 하단, 중앙)입니다.
추천 상품 및 차트주기
- 상품 : 이 보조지표는 통화쌍, 지수, 원자재, 암호화폐 등 메타트레이더 5 플랫폼에서 제공되는 모든 금융상품에 사용할 수 있습니다.
- 차트주기 : 1분 차트부터 주봉 차트까지 모든 차트주기에 사용할 수 있습니다. 그러나 보다 명확하고 정확한 변동성 분석을 위해 더 큰 차트주기(예: H1, D1)를 사용하는 것이 좋습니다.
보조지표 해석
-
캔들 크기 :
- 캔들이 클수록 해당 기간 동안 변동성이 크다는 것을 나타냅니다.
- 캔들 크기가 작을수록 시장의 활동이나 횡보세가 적음을 나타냅니다.
-
색상 : :
- 상승 캔들은 특정 색상(예: 금색)으로 표시됩니다.
- 하락 캔들은 다른 색상(예: 회색)으로 표시됩니다.
-
요일 :
- 각 요일에 다른 색상을 지정하면 특정 요일의 가격 움직임 패턴을 관찰할 수 있습니다.
실제 사용 예
- 변동성 분석 : 캔들 크기에 따라 변동성이 높은 요일 또는 기간을 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 일일 패턴 : 특정 날짜의 캔들을 처리하면 특정 날짜의 가격 행동 패턴을 관찰할 수 있습니다.
- 의사 결정 : 강세 및 약세 움직임의 강도에 대한 빠른 시각적 인사이트를 제공하여 트레이딩 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
예시 이미지
그림 1: 인디케이터가 적용된 예시 차트. 색상은 상승 캔들과 하락 캔들을 구분하고, 텍스트는 각 캔들의 크기를 표시합니다.
https://www.mql5.com/en/charts/20733290/wdoh25-m15-banco-btg-pactual
