다음은 EA에서 작업을 수행하는 데 유용한 몇 가지 #define 문입니다. 파일 시작 부분에 변수 이름만 지정한 다음 다른 #define 문이 작업을 수행하도록 하면 됩니다. 이 파일을 사용하려면 EA 파일의 첫 줄에 #include <DEFINE_statements.mqh> 를 추가하세요.

스토캐스틱 인디케이터는 모든 차트 주기에 적용할 수 있습니다(현재 차트의 차트 주기보다 높거나 낮음).