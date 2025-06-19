당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Self Optimized SMA - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 112
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
알고리즘
모든 막대에서 인디케이터는 MIN_PERIOD에서 MAX_PERIOD에 이르는 모든 SMA 기간을 확인하여 가장 최근 바운스(상승 또는 하락)를 일으킨 기간을 찾습니다. 아무것도 발견되지 않으면 해당 막대는 비어 있습니다.
용도는 무엇인가요?
이 인디케이터는 시장 모멘텀을 감지하기 위한 것입니다. 위쪽과 아래쪽 선이 모두 비어 있지 않은 경우 범위 제한 동작을 예상할 수 있습니다.
너무 많은 처리가 필요함
이 인디케이터는 많은 처리가 필요합니다. 따라서 더 큰 룩백 바를 스캔하기 위해 너무 넓은 범위의 MA 기간을 선택하거나 SMA를 더 정교한 MA 방법으로 변경하면 지표가 너무 늦게로드됩니다. 어쨌든 로드되면 최신 막대만 업데이트해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/56289
다음은 EA에서 작업을 수행하는 데 유용한 몇 가지 #define 문입니다. 파일 시작 부분에 변수 이름만 지정한 다음 다른 #define 문이 작업을 수행하도록 하면 됩니다. 이 파일을 사용하려면 EA 파일의 첫 줄에 #include <DEFINE_statements.mqh> 를 추가하세요.Stochastic multi-timeframe [v04]
스토캐스틱 인디케이터는 모든 차트 주기에 적용할 수 있습니다(현재 차트의 차트 주기보다 높거나 낮음).
이동 평균 지표는 모든 차트 주기(현재 차트 주기보다 높거나 낮은 주기)에 적용할 수 있습니다. 포함 SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA 및 VIDYA가격 채널
사용자 기반에는 이미 가격 채널 표시기가 있지만 개인적으로 마음에 들지 않고 위와 아래 사이의 모든 공간을 채색하기 때문에 적합하지 않습니다. 제안된 변형에서 가격 채널은 메타트레이더 4에서와 같이 보일 것입니다.