자동청산손익 전문가 조언자(EA)는 사전 정의된 수익 또는 손실 목표에 도달하면 모든 오픈 포지션을 청산하도록 설계된 MetaTrader 5의 강력한 자동화 도구입니다.

차트와 인디케이터 창에 이중으로 확대된 값이 표시되는 듀얼 트릭스 인디케이터입니다.

전문가 어드바이저를 사용하면 클릭 한 번으로 거래를 진행할 수 있습니다.