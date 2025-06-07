T3 지표는 팀 틸슨이 개발한 고급 이동평균으로, 시장 노이즈를 걸러내는 부드러운 곡선을 유지하면서 지연을 줄여줍니다. 기존 이동평균과 달리 T3는 여러 지수이동평균(EMA)을 결합하여 실제 가격 변동에 대한 반응성이 뛰어납니다.

계산 방법

T3는 거래량 계수에 따른 가중치 시스템과 함께 6개의 지수이동평균을 캐스케이드하여 계산합니다. 이 공식은 특정 계수를 사용하여 이러한 EMA를 결합합니다:

먼저, 6개의 순차적 EMA가 계산되며, 각 EMA는 이전 EMA의 출력을 입력으로 사용합니다. 그런 다음 T3 공식은 이러한 EMA를 볼륨 계수에서 파생된 계수와 결합합니다: T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3 여기서 c1 = -인자³

c2 = 3인자² + 3인자³

c3 = -6인자² - 3인자 - 3*인자³

- 3*인자³ c4 = 1 + 3요인+ 요인³ + 3요인²

입력 파라미터

T3_Length : EMA의 기간 길이(기본값: 12)

: EMA의 기간 길이(기본값: 12) T3_Factor : 부드러움 대 응답성을 제어하는 볼륨 계수(기본값: 0.7) 값이 높을수록(1에 가까울수록) 더 많은 지연이 있는 부드러운 선을 만듭니다. 값이 낮을수록(0에 가까울수록) 지연이 적고 반응성이 높은 라인을 만듭니다.

: 부드러움 대 응답성을 제어하는 볼륨 계수(기본값: 0.7)

사용법

T3 인디케이터는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:

추세 식별(T3 선의 방향)

트레이딩 신호(가격이 T3선을 넘을 때)

지지 및 저항 수준

단기 시장 노이즈 필터링

설치

파일을 메타트레이더 5 보조지표 폴더에 넣고 차트에 첨부합니다. 트레이딩 전략과 차트주기에 맞게 입력 매개변수를 조정합니다.