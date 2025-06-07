이 인디케이터는 기본적으로 일일 시간대부터 시작하여 여러 날의 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 수준을 동적으로 표시합니다(입력에서 시간대를 완전히 사용자 지정할 수 있음). 여러 날(또는 원하는 경우 막대)에 걸쳐 VWAP를 계산할 수 있기 때문에 고정된 VWAP와 유사합니다. 주요 지지/저항 수준, 추세 확인, 평균 반전 신호를 식별하는 데 유용합니다. 동적으로 업데이트되는 VWAP 레벨과 함께 시장 종가는 하이켄 아시 추세와 함께 표시되어 약세 및 강세 추세를 시각화할 수 있습니다.

VWAP는 선택한 기간 동안 거래량에 가중치를 둔 평균 가격을 나타냅니다. 단순 평균과 달리 거래량의 대부분이 어디에서 거래되었는지 알려주며, 이는 기관의 중요한 벤치마크입니다.

VWAP로 신호를 찾을 때는 VWAP 가격으로 직접 매수하는 것이 아니라 시장 가격이 VWAP 가격에서 어떻게 움직이는지 확인하는 것이 이상적입니다.

추세 지지/저항:

하락 추세: 현재 가격이 VWAP보다 낮을 때 VWAP는 저항으로 작용합니다.

VWAP 아래 가격 = 판매자가 주도권을 쥐고 있습니다.

작용합니다. 상승 추세: 현재 가격이 VWAP 이상일 때 VWAP는 지지 역할을 합니다.

VWAP 이상 가격 = 매수자가 주도권을 쥐고 있음.

모멘텀:

VWAP를 사용하여 거래 신호를 찾을 때는 VWAP 수준에 바로 진입하는 것보다 가격이 VWAP 수준에서 어떻게 움직이는지에 초점을 맞추는 것이 더 통찰력이 있습니다.

가격이 추세 방향으로 VWAP에서 강하게 벗어나 면 모멘텀이 지속되거나 강한 방향 편향이 있다는 신호인 경우가 많습니다.

면 있다는 신호인 경우가 많습니다. 이러한 움직임은 시장 참여자들이 자본을 투입하고 인식된 가치를 바꾸고 있다는 것을 보여주며, 잠재적으로 높은 수익을 올릴 수 있는 기회를 나타냅니다.

브레이크아웃 신호:

상승 브레이크아웃:

가격이 VWAP를 돌파하면 잠재적인 매수 신호로 , 매수자가 주도권을 장악하고 있음을 나타냅니다 .

가격이 VWAP를 , 매수자가 주도권을 장악하고 있음을 . 약세 브레이크아웃:

가격이 VWAP 아래로 돌파하면 매도자가 우세하므로 잠재적인 매도 기회입니다.

박스권 장세에서의 평균 반등: