Price prediction by Nearest Neighbor found by a weighted correlation coefficient
이 지표는 최근 가격이 더 큰 가중치를 갖는 가중 상관 계수를 사용하여 가장 가까운 이웃을 찾습니다. 가중치는 가격 패턴 내에서 최신 가격에서 이전 가격으로 선형적으로 감소합니다.Price prediction by Nearest Neighbor
이 지표는 k-NN이라고도 하는 가장 가까운 이웃 클러스터링 기법을 사용하여 역사상 가장 유사한 패턴을 검색하고 과거 가격을 현재 패턴 미래 가격의 예측으로 사용합니다.
Creating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5
XAUUSD (금) 거래는 종종 USD, GBP 또는 EUR 발표와 같은 주요 경제 뉴스 이벤트의 영향을 받습니다. 이러한 변동성이 큰 기간 동안 위험을 줄이려면 EA(Expert Advisor)에서 뉴스 필터를 사용하는 것이 필수적입니다. 이 글에서는 MT5에서 간단한 뉴스 필터를 만들어 XAUUSD 거래에 적용하는 방법을 알려드리겠습니다.BB 3sigma
볼린저 밴드 + -3 시그마. 주기 및 시그마 비율을 변경할 수 있습니다(적절한 편차 크기는 0.5~1.0입니다).