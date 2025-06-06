이 지표는 최근 가격이 더 큰 가중치를 갖는 가중 상관 계수를 사용하여 가장 가까운 이웃을 찾습니다. 가중치는 가격 패턴 내에서 최신 가격에서 이전 가격으로 선형적으로 감소합니다.

이 지표는 k-NN이라고도 하는 가장 가까운 이웃 클러스터링 기법을 사용하여 역사상 가장 유사한 패턴을 검색하고 과거 가격을 현재 패턴 미래 가격의 예측으로 사용합니다.