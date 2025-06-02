코드베이스섹션
지표

Supertrend - MetaTrader 5용 지표

Salman Soltaniyan
232
(12)
게시됨:
업데이트됨:
supertrend.mq5 (11.49 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요

이 슈퍼트렌드 지표는 평균 실제 범위(ATR) 변동성을 기반으로 시장 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 무료 오픈 소스 사용을 위해 MIT 라이선스에 따라 출시되었습니다.

핵심 공식

  • 상위 밴드 = 소스 가격 + (승수 × ATR)
  • 하단 밴드 = 소스 가격 - (승수 × ATR)
  • 상승 추세: 슈퍼트렌드 = 하단 밴드(녹색)
  • 하락 추세에서: 슈퍼트렌드 = 상위 밴드(빨간색)

사용법

  • 녹색 선은 상승 추세(잠재적 매수 기회)를 나타냅니다.
  • 빨간색 선은 하락 추세(잠재적 매도 기회)를 나타냅니다.
  • 추세 추종 전략 또는 반전 식별에 사용 가능
  • 트레일링 스톱 메커니즘으로 잘 작동

설치

  1. 파일을 메타트레이더 5 보조지표 폴더(일반적으로 터미널_디렉토리\MQL5\지표\에 위치)에 복사합니다.
  2. 메타트레이더 5를 재시작하거나 내비게이터 패널을 새로고침합니다.
  3. 인디케이터를 아무 차트에나 드래그합니다.

매개변수

  • ATRPeriod: ATR 계산 기간(기본값: 22)
  • 승수: 승수: 민감도 조정을 위한 ATR 승수(기본값: 3.0)
  • 소스 가격: 계산에 사용되는 가격 유형
  • TakeWicksIntoAccount: 계산에 가격 심지를 포함할지 여부

원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/57063

