이 슈퍼트렌드 지표는 평균 실제 범위(ATR) 변동성을 기반으로 시장 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 무료 오픈 소스 사용을 위해 MIT 라이선스에 따라 출시되었습니다.

핵심 공식

상위 밴드 = 소스 가격 + (승수 × ATR)

하단 밴드 = 소스 가격 - (승수 × ATR)

상승 추세: 슈퍼트렌드 = 하단 밴드(녹색)

하락 추세에서: 슈퍼트렌드 = 상위 밴드(빨간색)

사용법

녹색 선은 상승 추세(잠재적 매수 기회)를 나타냅니다.

빨간색 선은 하락 추세(잠재적 매도 기회)를 나타냅니다.

추세 추종 전략 또는 반전 식별에 사용 가능

트레일링 스톱 메커니즘으로 잘 작동

설치

파일을 메타트레이더 5 보조지표 폴더(일반적으로 터미널_디렉토리\MQL5\지표\에 위치)에 복사합니다. 메타트레이더 5를 재시작하거나 내비게이터 패널을 새로고침합니다. 인디케이터를 아무 차트에나 드래그합니다.

매개변수