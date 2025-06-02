거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Supertrend - MetaTrader 5용 지표
이 슈퍼트렌드 지표는 평균 실제 범위(ATR) 변동성을 기반으로 시장 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 무료 오픈 소스 사용을 위해 MIT 라이선스에 따라 출시되었습니다.
핵심 공식
- 상위 밴드 = 소스 가격 + (승수 × ATR)
- 하단 밴드 = 소스 가격 - (승수 × ATR)
- 상승 추세: 슈퍼트렌드 = 하단 밴드(녹색)
- 하락 추세에서: 슈퍼트렌드 = 상위 밴드(빨간색)
사용법
- 녹색 선은 상승 추세(잠재적 매수 기회)를 나타냅니다.
- 빨간색 선은 하락 추세(잠재적 매도 기회)를 나타냅니다.
- 추세 추종 전략 또는 반전 식별에 사용 가능
- 트레일링 스톱 메커니즘으로 잘 작동
설치
- 파일을 메타트레이더 5 보조지표 폴더(일반적으로 터미널_디렉토리\MQL5\지표\에 위치)에 복사합니다.
- 메타트레이더 5를 재시작하거나 내비게이터 패널을 새로고침합니다.
- 인디케이터를 아무 차트에나 드래그합니다.
매개변수
- ATRPeriod: ATR 계산 기간(기본값: 22)
- 승수: 승수: 민감도 조정을 위한 ATR 승수(기본값: 3.0)
- 소스 가격: 계산에 사용되는 가격 유형
- TakeWicksIntoAccount: 계산에 가격 심지를 포함할지 여부
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/57063
