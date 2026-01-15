- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
13 (86.66%)
損失トレード:
2 (13.33%)
ベストトレード:
8.56 USD
最悪のトレード:
-2.79 USD
総利益:
44.35 USD (45 765 pips)
総損失:
-4.94 USD (4 724 pips)
最大連続の勝ち:
9 (28.70 USD)
最大連続利益:
28.70 USD (9)
シャープレシオ:
0.98
取引アクティビティ:
22.62%
最大入金額:
11.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
14.13
長いトレード:
8 (53.33%)
短いトレード:
7 (46.67%)
プロフィットファクター:
8.98
期待されたペイオフ:
2.63 USD
平均利益:
3.41 USD
平均損失:
-2.47 USD
最大連続の負け:
1 (-2.79 USD)
最大連続損失:
-2.79 USD (1)
月間成長:
19.92%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.79 USD (1.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.31% (2.79 USD)
エクイティによる:
5.80% (11.60 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real37"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real37
|0.00 × 17
