- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
8.56 USD
最差交易:
-2.79 USD
毛利:
44.35 USD (45 765 pips)
毛利亏损:
-4.94 USD (4 724 pips)
最大连续赢利:
9 (28.70 USD)
最大连续盈利:
28.70 USD (9)
夏普比率:
0.98
交易活动:
22.62%
最大入金加载:
11.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
14.13
长期交易:
8 (53.33%)
短期交易:
7 (46.67%)
利润因子:
8.98
预期回报:
2.63 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-2.47 USD
最大连续失误:
1 (-2.79 USD)
最大连续亏损:
-2.79 USD (1)
每月增长:
19.92%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.79 USD (1.31%)
相对跌幅:
结余:
1.31% (2.79 USD)
净值:
5.80% (11.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.56 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28.70 USD
最大连续亏损: -2.79 USD
