- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
13 (86.66%)
Transacciones Irrentables:
2 (13.33%)
Mejor transacción:
8.56 USD
Peor transacción:
-2.79 USD
Beneficio Bruto:
44.35 USD (45 765 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.94 USD (4 724 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (28.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.98
Actividad comercial:
22.62%
Carga máxima del depósito:
11.47%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
14.13
Transacciones Largas:
8 (53.33%)
Transacciones Cortas:
7 (46.67%)
Factor de Beneficio:
8.98
Beneficio Esperado:
2.63 USD
Beneficio medio:
3.41 USD
Pérdidas medias:
-2.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.79 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.92%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.79 USD (1.31%)
Reducción relativa:
De balance:
1.31% (2.79 USD)
De fondos:
5.80% (11.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.56 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real37" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real37
|0.00 × 17
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
20%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
93%
15
86%
23%
8.97
2.63
USD
USD
6%
1:500