- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
13 (86.66%)
Negociações com perda:
2 (13.33%)
Melhor negociação:
8.56 USD
Pior negociação:
-2.79 USD
Lucro bruto:
44.35 USD (45 765 pips)
Perda bruta:
-4.94 USD (4 724 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (28.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.98
Atividade de negociação:
22.62%
Depósito máximo carregado:
11.47%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
14.13
Negociações longas:
8 (53.33%)
Negociações curtas:
7 (46.67%)
Fator de lucro:
8.98
Valor esperado:
2.63 USD
Lucro médio:
3.41 USD
Perda média:
-2.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.79 USD (1)
Crescimento mensal:
19.92%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.79 USD (1.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.31% (2.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.80% (11.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.56 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.70 USD
Máxima perda consecutiva: -2.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real37" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real37
|0.00 × 17
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
93%
15
86%
23%
8.97
2.63
USD
USD
6%
1:500