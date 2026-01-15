- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
8.56 USD
Worst Trade:
-2.79 USD
Profitto lordo:
44.35 USD (45 765 pips)
Perdita lorda:
-4.94 USD (4 724 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (28.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.70 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
22.62%
Massimo carico di deposito:
11.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
14.13
Long Trade:
8 (53.33%)
Short Trade:
7 (46.67%)
Fattore di profitto:
8.98
Profitto previsto:
2.63 USD
Profitto medio:
3.41 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.79 USD (1)
Crescita mensile:
19.92%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.79 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (2.79 USD)
Per equità:
5.80% (11.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.56 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.70 USD
Massima perdita consecutiva: -2.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real37" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real37
|0.00 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
93%
15
86%
23%
8.97
2.63
USD
USD
6%
1:500