- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.13 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2.13 USD (24 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (2.13 USD)
最大連続利益:
2.13 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
34.54%
最大入金額:
5.60%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.13 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.44% (4.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.13 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2.13 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.15 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 1454
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
|
OctaFX-Real9
|1.74 × 19
|
LiteFinance-Classic.com
|1.79 × 122
レビューなし
