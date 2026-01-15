シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Messary
Sergey Kutsko

Messary

Sergey Kutsko
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.13 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
2.13 USD (24 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (2.13 USD)
最大連続利益:
2.13 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
34.54%
最大入金額:
5.60%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.13 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.44% (4.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.13 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +2.13 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
25 より多く...
レビューなし
2026.01.16 09:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 09:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 08:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Messary
30 USD/月
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
1
100%
35%
n/a
2.13
USD
0%
1:300
コピー

