Sergey Kutsko

Messary

Sergey Kutsko
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.58 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.71 USD (77 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (4.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.71 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
10.58
Торговая активность:
34.54%
Макс. загрузка депозита:
5.60%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.36 USD
Средняя прибыль:
2.36 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.44% (4.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 1
EURUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 2
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 24
EURUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.58 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.71 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
еще 32...
Нет отзывов
2026.01.16 09:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 09:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 08:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
