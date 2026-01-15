- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.13 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2.13 USD (24 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.13 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
29.06%
Depósito máximo carregado:
5.60%
Último negócio:
30 minutos atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.13 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.44% (4.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.13 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2.13 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.15 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 1454
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
|
OctaFX-Real9
|1.74 × 19
|
LiteFinance-Classic.com
|1.79 × 122
25 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
1
100%
29%
n/a
2.13
USD
USD
0%
1:300