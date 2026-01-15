SinaisSeções
Sergey Kutsko

Messary

Sergey Kutsko
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.13 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2.13 USD (24 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.13 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
29.06%
Depósito máximo carregado:
5.60%
Último negócio:
30 minutos atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.13 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.44% (4.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.13 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2.13 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
25 mais ...
Sem comentários
2026.01.16 09:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 09:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 08:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
