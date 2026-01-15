- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
2 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.58 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
4.71 USD (77 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (4.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.71 USD (2)
Ratio de Sharpe:
10.58
Actividad comercial:
34.54%
Carga máxima del depósito:
5.60%
Último trade:
16 minutos
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (50.00%)
Transacciones Cortas:
1 (50.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.36 USD
Beneficio medio:
2.36 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.44% (4.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.58 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +4.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
otros 32...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
2
100%
35%
n/a
2.36
USD
USD
0%
1:300