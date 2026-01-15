SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Messary
Sergey Kutsko

Messary

Sergey Kutsko
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 0%
RoboForex-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2
Transacciones Rentables:
2 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.58 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
4.71 USD (77 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (4.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.71 USD (2)
Ratio de Sharpe:
10.58
Actividad comercial:
34.54%
Carga máxima del depósito:
5.60%
Último trade:
16 minutos
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (50.00%)
Transacciones Cortas:
1 (50.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.36 USD
Beneficio medio:
2.36 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.44% (4.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 1
EURUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 2
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 24
EURUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.58 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +4.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
otros 32...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.16 09:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 09:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 08:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Messary
30 USD al mes
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
2
100%
35%
n/a
2.36
USD
0%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.