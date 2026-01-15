信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Messary
Sergey Kutsko

Messary

Sergey Kutsko
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 0%
RoboForex-Prime
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.13 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
2.13 USD (24 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1 (2.13 USD)
最大连续盈利:
2.13 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
32.81%
最大入金加载:
5.60%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
2.13 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.44% (4.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.13 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +2.13 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.15 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
RoboForex-Prime
1.19 × 1454
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
TitanFX-01
1.42 × 19
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
OctaFX-Real9
1.74 × 19
LiteFinance-Classic.com
1.79 × 122
25 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.16 09:54
Share of trading days is too low
2026.01.16 09:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 08:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Messary
每月30 USD
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
1
100%
33%
n/a
2.13
USD
0%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载